घर के शेर, बाहर ढेर! मुंबई इंडियंस का शर्मनाक रिकॉर्ड आया सामने, IPL का 'सबसे खराब' मेहमान

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians: राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार को गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में बारिश से बाधित मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराकर आईपीएल 2026 में अपना 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा. इस जीत के साथ राजस्थान तीन मैचों में छह अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है. वहीं, लगातार दो हार के बाद मुंबई सातवें स्थान पर खिसक गई है. भारी बारिश के कारण मैच को प्रति टीम 11 ओवर का कर दिया गया था.

राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवरों में 3 विकेट पर 150 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. ओपनर यशस्वी जायसवाल ने मात्र 32 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए, जबकि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इन दोनों ने 80 रनों की तूफानी साझेदारी कर राजस्थान को मजबूत शुरुआत दी और आपस में कुल 9 छक्के जड़े.

यशस्वी और वैभव का प्रहार

यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी के दौरान गजब का संतुलन दिखाया. उन्होंने 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुंबई के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा. जायसवाल ने न केवल पारी को संभाला बल्कि शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाकर मैच का रुख राजस्थान की ओर मोड़ दिया. वैभव ने पहली बार दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना किया. उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का मारकर सनसनी मचा दी. इसके बाद बुमराह के उस ओवर में दूसरा छक्का भी लगाया. यहां से मुंबई का मनोबल टूट गया.

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मुंबई का टॉप ऑर्डर दबाव में बिखरा

151 रनों के विशाल लक्ष्य (13 रन प्रति ओवर से अधिक) का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गया. रयान रिकेल्टन (8), रोहित शर्मा (5) और सूर्यकुमार यादव (6) सस्ते में आउट हो गए, जिससे मुंबई की टीम पहले तीन ओवरों में ही 23 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष करने लगी. तिलक वर्मा (14) और कप्तान हार्दिक पांड्या (9) ने कुछ बाउंड्री लगाकर पारी को फिर से संवारने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ बनाए रखी. राजस्थान के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर मुंबई को कभी भी मैच में हावी होने का मौका नहीं दिया. शेरफेन रदरफोर्ड ने 8 गेंदों में 25 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए. मुंबई की टीम 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी.

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घर से बाहर मुंबई इंडियंस का शर्मनाक रिकॉर्ड

आंकड़ों पर गौर करें तो आईपीएल 2023 के बाद से बाहर के मैचों (अवे मैच) में मुंबई का रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है. उन्होंने पिछले 25 अवे मैचों में से केवल 9 जीते हैं और 16 हारे हैं. 36% की जीत दर के साथ यह सभी आईपीएल टीमों में सबसे खराब प्रदर्शन है.

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राजस्थान ने फिर दोहराया अपना पुराना इतिहास

यह तीसरी बार है जब राजस्थान रॉयल्स ने अपने आईपीएल सीजन की शुरुआत लगातार तीन या उससे अधिक जीत के साथ की है. इससे पहले उन्होंने 2015 में लगातार पांच और 2024 में लगातार चार जीत के साथ सीजन का आगाज किया था. हालांकि, दोनों बार टीम खिताब नहीं जीत पाई थी. राजस्थान को 2008 के बाद पहली ट्रॉफी का इंतजार है. अब देखना है कि इस सीजन में इंतजार खत्म होता है या नहीं.