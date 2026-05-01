इंजरी का बहाना या कोई और कहानी? धोनी की वापसी पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब मैदान पर उतरेंगे माही

MS Dhoni Injury: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के डगआउट में महेंद्र सिंह धोनी की अनुपस्थिति ने सबको हैरान किया है. वह इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेले हैं. यहां तक कि धोनी टीम के साथ मैच के समय डगआउट में भी नजर नहीं आते. इसे लेकर बैटिंग कोच माइकल हसी ने अब दिग्गज खिलाड़ी के दूर रहने के पीछे की निस्वार्थ वजह का खुलासा किया है.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेपॉक में होने वाले अहम मुकाबले से पहले हसी ने बताया कि धोनी ने जानबूझकर मैचों में न आने का फैसला किया ताकि वे टीम के लिए किसी भी तरह का भटकाव (डिस्ट्रैक्शन) न बनें. हसी के अनुसार, धोनी पूरी तरह से टीम को पहले रखने वाले शख्स हैं. हसी ने कहा, ''धोनी हमेशा वही चाहते हैं जो टीम के लिए सबसे अच्छा हो. उन्हें चिंता थी कि अगर वे स्टेडियम आते हैं, तो शायद बहुत ज्यादा ध्यान उनकी ओर खिंच जाएगा और टीम के मुख्य काम से ध्यान भटक सकता है.'' वे चाहते थे कि टीम बिना किसी बाहरी दबाव या शोर के अपना काम कर सके

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कैमरों और भीड़ का दबाव बड़ी वजह

मैच के दौरान धोनी की मौजूदगी का मतलब होता है कि कैमरे और भीड़ का पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं पर होता. हसी ने स्पष्ट किया कि धोनी चाहते थे कि पूरी स्पॉटलाइट मैदान पर खेल रहे खिलाड़ियों पर रहे. हालांकि धोनी प्री-सीजन से टीम का हिस्सा हैं और अपनी चोट से उबर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मैच के दिनों में स्टेडियम से दूर रहने का फैसला किया ताकि टीम अपनी रणनीति पर ध्यान दे सके.

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धोनी की रिकवरी कैसी चल रही है?

भले ही धोनी डगआउट में नजर नहीं आ रहे, लेकिन वे पर्दे के पीछे पूरी तरह सक्रिय हैं. वे नियमित रूप से ट्रेनिंग सेशन में शामिल हो रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ अनुभव साझा कर रहे हैं. हसी ने उनकी रिकवरी पर सकारात्मक अपडेट देते हुए कहा कि उनकी वापसी जल्द ही हो सकती है, हालांकि इसके लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है. हसी ने बताया कि धोनी अपनी रनिंग स्पीड (दौड़ने की गति) को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जो उनकी फिटनेस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था. टीम उनकी बैटिंग और विकेटकीपिंग स्किल्स को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है.