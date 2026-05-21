IPL 2026: हार्दिक को बाहर कर 25.20 करोड़ी को लाएगी मुंबई? शर्मनाक प्रदर्शन के बाद 'शॉकिंग' डील की चर्चा तेज

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या इस वक्त चर्चा में हैं. उनकी कप्तानी में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए आईपीएल 2026 का सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. टीम इस साल प्लेऑफ की रेस से सबसे पहले बाहर होने वाली फ्रेंचाइजी बनी. इस पूरे सीजन मुंबई इंडियंस के इर्द-गिर्द विवादों का साया रहा. फिर चाहे वो स्टार खिलाड़ियों का आउट ऑफ फॉर्म होना हो, टीम का एकजुट होकर न खेल पाना हो या फिर कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी, जिन्हें फैंस और दिग्गजों की सबसे तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा.

अब जबकि मुंबई का सफर खत्म हो चुका है, तो क्रिकेट गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि मेगा ऑक्शन से पहले टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी और किसे रिलीज करेगी. इसी बीच मुंबई को एक शॉकिंग डील सजेस्ट की गई है. इसे सजेस्ट करने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) हैं, जिन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव सुझाया है, जिससे न सिर्फ मुंबई बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की किस्मत भी बदल सकती है.

क्रिकबज से बातचीत के दौरान जब माइकल वॉन से हार्दिक पांड्या के भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए सीधे शब्दों में कहा रिलीज करो. इसके साथ ही वॉन ने आउट ऑफ द बॉक्स सुझाव देते हुए कहा, 'मुंबई को हार्दिक को रिलीज करके उनकी जगह कैमरून ग्रीन (Cameron Green) को वापस टीम में शामिल करना चाहिए.'

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वॉन ने इसके पीछे का तर्क देते हुए माना कि उन्हें हार्दिक को गुजरात टाइटंस से वापस मुंबई में लाने का लॉजिक कभी समझ ही नहीं आया था. हार्दिक ने गुजरात को अपने दो सफल सीजन में लगातार दो बार फाइनल में पहुंचाया था और एक बार खिताब भी जिताया था. वॉन ने कहा, "नहीं, मैंने अब बहुत देख लिया. मुझे उन्हें वापस लाने का फैसला और टीम का डायनामिक्स कभी समझ नहीं आया. वह गुजरात टाइटंस के साथ अलग खिलाड़ियों और अलग कोच के साथ बेहतरीन काम कर रहे थे. वहां उन्होंने खिताब भी जीता था. मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के किचन में अब बहुत सारे शेफ (खाना पकाने वाले) हो गए हैं."

माइकल वॉन का 'ग्रीन-हार्दिक' स्वैप फॉर्मूला

माइकल वॉन चाहते हैं कि मुंबई की टीम हार्दिक के बदले कैमरून ग्रीन को वापस लाए. उन्होंने इसे डिटेल में समझाया है. वॉन ने कहा, 'अगर हार्दिक आगे भी कप्तान के रूप में ही काम करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वे किसी बिल्कुल नए खिलाड़ियों के ग्रुप के साथ जुड़ें. शायद KKR इसके लिए सही टीम हो सकती है. कोलकाता को अगले सीजन के लिए एक नए कप्तान की तलाश होगी, इसीलिए मैंने ग्रीन-हार्दिक स्वैप की बात कही है.' हाल ही में पीटीआई (PTI) की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि अजिंक्य रहाणे उन तीन कप्तानों में शामिल हैं, जिनकी इस सीजन के बाद कप्तानी जाना लगभग तय है. हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा कैमरून ग्रीन को रिलीज किए जाने की संभावना बेहद कम है.

(KKR) के पूर्व टीम डायरेक्टर का क्या कहना है?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व टीम डायरेक्टर जॉय भट्टाचार्य भी माइकल वॉन के इस सुझाव से पूरी तरह सहमत नजर आए. उन्होंने साफ कहा कि कप्तान के तौर पर यह प्रयोग बुरी तरह फेल रहा है, इसलिए मुंबई को अब हार्दिक से आगे बढ़ जाना चाहिए. जॉय भट्टाचार्य ने कहा, 'उन्हें रिलीज कर देना चाहिए. हार्दिक के कप्तान के तौर पर फ्रेंचाइजी ने तीन सीजन देख लिए हैं और यह साफ है कि यह एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) काम नहीं कर पाया.'

जॉय का मानना है कि हार्दिक को टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर बनाए रखने का आइडिया भी काम नहीं करेगा. उन्होंने कहा, "इसका कोई मतलब नहीं बनता. कप्तान रहने के बाद हार्दिक के लिए टीम में सिर्फ एक आम खिलाड़ी के तौर पर खेलना काफी मुश्किल होगा. इसलिए मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या, दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि वे अलग हो जाएं.'

पिछले 3 सीजन हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का प्रदर्शन?

2016 में मुंबई के लिए डेब्यू करने वाले हार्दिक पांड्या साल 2024 सीजन से पहले अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मुंबई इंडियंस से जुड़े थे. उनकी कप्तानी में मुंबई की टीम दो बार प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही, जिसमें उनके पहले साल (2024) में टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे (10वें नंबर पर) रही थी. हालांकि, पिछले सीजन (2025) में वे टीम को क्वालिफायर-2 तक ले जाने में जरूर कामयाब रहे थे. आईपीएल 2026 के 9 मैचों में हार्दिक ने 21.50 की औसत से कुल 172 रन बनाए हैं. बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी हार्दिक बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं.

कैमरून ग्रीन ने आईपीएल में क्या किया?

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को KKR ने पिछले साल के ऑक्शन में ₹25.20 करोड़ की भारी-भरकम रकम में खरीदा था. आईपीएल 2026 के पहले हाफ में ग्रीन जरूर थोड़े संघर्ष करते नजर आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की. ग्रीन ने इस सीजन में अब तक 13 पारियों में 316 रन बनाए हैं, जिसमें दो शानदार अर्धशतक शामिल हैं. बल्लेबाजी के अलावा गेंद से भी योगदान देते हुए उन्होंने अब तक 7 विकेट अपने नाम किए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई इंडियंस के सेलेक्टर्स माइकल वॉन और जॉय भट्टाचार्य के इस कड़े सुझाव पर अमल करते हुए मेगा ऑक्शन से पहले हार्दिक पांड्या को रिलीज करने का बड़ा जुआ खेलते हैं या नहीं.

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