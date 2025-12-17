84.60 करोड़ पानी की तरह बहा दिए, IPL टीमों की आंखों के तारे बने ये 5 खिलाड़ी, टूट गए बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स

Advertisement
IPL 2026 का मिनी ऑक्शन मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शहर अबू धाबी में संपन्न हुआ. आईपीएल 2026 के इस मिनी ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया, जिसमें 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे. इन सभी खिलाड़ियों पर कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि सिर्फ पांच खिलाड़ियों पर IPL टीमों ने 84.60 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 17, 2025, 06:23 AM IST
IPL 2026 का मिनी ऑक्शन मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शहर अबू धाबी में संपन्न हुआ. आईपीएल 2026 के इस मिनी ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया, जिसमें 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे. इन सभी खिलाड़ियों पर कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि सिर्फ पांच खिलाड़ियों पर IPL टीमों ने 84.60 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए. इन पांच खिलाड़ियों में तीन विदेशी और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी शामिल रहे. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 खिलाड़ियों पर जिनपर IPL टीमों ने मिनी ऑक्शन में 84.60 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए.

1. कैमरन ग्रीन (25.20 करोड़)

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई गई. आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मिली. 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले कैमरन ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा. कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी और केकेआर के भी सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं.

2. मथिशा पाथिराना (18 करोड़)

श्रीलंका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मथिशा पाथिराना दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे. 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी को केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा. सीएसके के द्वारा रिटेन नहीं किए जाने के बाद मथिशा पाथिराना 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ नीलामी में उतरे थे. मथिशा पाथिराना के लिए बोली की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ से की. शुरुआत में पाथिराना के लिए दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी में कड़ी टक्कर देखने को मिली और कीमत 15.80 करोड़ तक पहुंची. केकेआर ने 16 करोड़ के साथ एंट्री की. एलएसजी 17.80 करोड़ तक गई.अंत में केकेआर ने 18 करोड़ में बाजी मार ली.

3. कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़)

कार्तिक शर्मा आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे 'अनकैप्ड खिलाड़ी' बन गए हैं. पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने इस युवा खिलाड़ी को 14.20 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है. रणजी ट्रॉफी में शतक लगाने वाले 19 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को खरीदने के लिए मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने दिलचस्पी दिखाई. आखिरकार, चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइज वाले इस खिलाड़ी को 14.20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की. कार्तिक 8 फर्स्ट क्लास मुकाबले, 9 लिस्ट-ए मुकाबले और 12 टी20 मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 2 शतक, जबकि फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 3 शतक लगाए हैं.

4. प्रशांत वीर (14.20 करोड़)

प्रशांत वीर भी कार्तिक शर्मा के साथ संयुक्त रूप से आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे 'अनकैप्ड खिलाड़ी' बन गए हैं. प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 14.20 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है. बाएं हाथ के खिलाड़ी प्रशांत वीर का बेस प्राइज 30 लाख रुपए था, उन्हें खरीदने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने सबसे पहले दिलचस्पी दिखाई. इसके बाद मुंबई इंडियंस बिड वॉर में कूद पड़ी. 1.30 करोड़ रुपये की बोली लगाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने भी प्रशांत को अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई. इस बीच राजस्थान रॉयल्स भी इस होड़ में शामिल हो गया. सनराइजर्स हैदराबाद ने 6.80 करोड़ रुपए की बोली लगाकर सभी को चौंकाया, लेकिन सीएसके ने आखिरकार प्रशांत को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की. 20 वर्षीय प्रशांत वीर ने 2 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 2 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 9 टी20 मुकाबलों में 16.66 की औसत के साथ 12 विकेट निकाले. इस खिलाड़ी ने 28 की औसत के साथ 112 रन भी बनाए हैं.

5. लियाम लिविंगस्टोन (13 करोड़)

इंग्लिश खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा. लियाम लिविंगस्टोन IPL 2025 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम का भी हिस्सा थे. लियाम लिविंगस्टोन ने 49 IPL मैचों में 26.28 की औसत से 1051 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के लिए अभी तक 39 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 31.07 की औसत से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने 60 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 25.13 की औसत से 955 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन वनडे इंटरनेशनल में 25 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 33 विकेट और आईपीएल में 13 विकेट हासिल कर चुके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

