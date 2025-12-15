Explained: 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा विदेशी खिलाड़ी, मिनी-ऑक्शन में BCCI का ये कैसा नियम?

IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को होने वाली है. अबू धाबी में होने वाले मिनी-ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ी ही बिक सकते हैं. 10 फ्रेंचाइजियों के पास कुल 237.55 करोड़ रुपये हैं. इनमें कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम सबसे ज्यादा 64.30 करोड़ रुपये की राशि के साथ नीलामी में उतरेगी. इस बार मिनी ऑक्शन में कुछ ऐसा होने वाले है, जिसे देखकर फैंस हैरान हो जाएंगे.

कैमरन ग्रीन पर सबकी नजर

ऑस्ट्रेलियाई ऑल-राउंडर कैमरन ग्रीन ने खुद को बैटर के तौर पर रजिस्टर किया है. मिी ऑक्शन में इस बार सबसे ज्यादा नजर उनके ऊपर ही रहने वाली है. उनके लिए कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है. कई लोगों ने अंदाजा लगाया है कि ग्रीन को किसी भी खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे ज्यादा बोली मिल सकती है. अभी ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपये, लखनऊ सुपरजाएंट्स) सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. ग्रीन के हमवतन मिचेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) सबसे ज्यादा कीमत वाले विदेशी खिलाड़ी हैं. स्टार्क को आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता नाइटराइडर्स ने खरीदा था.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीन को क्यों नहीं मिल सकते हैं 18 करोड़ से ज्यादा?

ऐसी चर्चा है कि ग्रीन आईपीएल ऑक्शन में नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पेंच रहेगा. अगर ग्रीन की बोली 25 करोड़ रुपये से ज्यादा भी जाती है, तो भी इस सीजन के लिए उनकी सैलरी 18 करोड़ रुपये (USD 1.9 मिलियन) ही रहेगी. बोली की रकम और खिलाड़ियों की सैलरी एक-दूसरे से अलग होंगी, जिसमें से पहली रकम टीम के सालाना प्लेयर पर्स से काटी जाएगी.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Auction: ग्रीन को 30.5 तो सरफराज को 7 करोड़... क्रिकेट पंडितों ने किनपर लुटाए पैसे और कौन रहा अनसोल्ड?

IPL का नियम क्या कहता है?

इसका कारण IPL का "मैक्सिमम-फीस" नियम है. इसके अनुसार मिनी ऑक्शन में किसी विदेशी खिलाड़ी की मैक्सिमम फीस सबसे ज्यादा रिटेंशन स्लैब (18 करोड़ रुपये) और पिछले मेगा ऑक्शन (2025 में ऋषभ पंत के लिए 27 करोड़ रुपये) की सबसे ज्यादा कीमत के बीच की कम कीमत होगी. उदाहरण के लिए, अगर कोई टीम किसी विदेशी खिलाड़ी को 20 करोड़ रुपये में खरीदती है तो उस प्लेयर को अधिक से अधिक 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. ऐसे में बीसीसीआई बची हुई दो करोड़ रुपये को खिलाड़ियों के कल्याण में लगाएगा. इसमें एक अजीब पेंच भी है. अगर टीम मिनी ऑक्शन में 20 करोड़ रुपये खर्च करती है तो उसके पर्स से उतने ही पैसे काटे जाएंगे.

ये भी पढ़ें: जम्मू से केरल तक... 10 अनजान खिलाड़ी जिनपर 10 टीमों की नजर, IPL Auction में चमक जाएगी किस्मत!

किस टीम के पास कितने पैसे?

कोलकाता नाइटराइडर्स के पास 64.30 करोड़ रुपये का पर्स है और 13 स्लॉट भरने के लिए टीम को फिर से बनाने पर नजर है. उसे सिर्फ चेन्नई सुपरकिंग्स से चुनौती मिल सकती है. चेन्नई की टीम 43.40 करोड़ रुपये के पर्स के साथ मिनी-ऑक्शन में उतरेगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)- 64.30 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)- 43.40 करोड़ रुपये

लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG)- 22.95 करोड़ रुपये

पंजाब किंग्स (PBKS)- 11.50 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स (DC)- 21.80 करोड़ रुपये

गुजरात टाइटंस (GT)- 12.90 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)- 25.50 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)- 16.40 करोड़ रुपये

राजस्थान रॉयल्स (RR)- 16.05 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस (MI)- 2.75 करोड़ रुपये