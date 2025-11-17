Advertisement
IPL 2026: 5 बदनसीब खिलाड़ी, पिछला सीजन बेंच पर कटा, अब टीमों ने कर दिया बाहर...कोहली के 'चेले' के साथ भी हुआ 'खेला'

IPL 2026 mini Auction: आईपीएल 2026 के लिए सभी 10 टीमों ने अपनी रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है. 5 ऐसे खिलाड़ियों को भी बाहर कर दिया गया, जो आईपीएल 2025 में पूरे सीजन बेंच पर रहे थे. अब 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होगा, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इन ‘अनलकी’ लेकिन बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर भरोसा जताती है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:37 AM IST
IPL 2026 mini Auction: आईपीएल हर साल खिलाड़ियों के किस्मत बदलने वाला टूर्नामेंट माना जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के हिस्से में किस्मत से ज्यादा ‘अनलकी’ टैग आ जाता है. 2026 सीजन से पहले होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए इस बार भी फ्रेंचाइजियों ने कई खिलाड़ियों को रिलीज किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन 5 भारतीय खिलाड़ियों की हो रही है, जिन्हें पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में डगआउट से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला. वो बेंच पर ही बैठे रहे. एक भी मैच में मौका नहीं मिला और अब उन्हें टीमों ने रिलीज कर दिया है.

ये वही 5 भारतीय युवा स्टार हैं, जिनका घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है, उनकी प्रतिभा पर किसी को शक नहीं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन और स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी की वजह से उन्हें एक भी मौका नहीं मिला. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से नाम हैं.

1. स्वास्तिक चिकारा (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर)

यूपी के विस्फोटक युवा बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा पिछले सीजन आरसीबी में थे. टीम चैंपियन बनी थी, लेकिन उन्होंने एक भी मौका नहीं दिया गया. वो विराट कोहली को अपना गुरु मानते हैं और पूरे सीजन उनके आसपास ही दिखे. उन्होंने कोहली के साथ सोशल मीडिया पर अपने कई वीडियो भी शेयर किए थे. आरसीबी ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन पूरे सीजन उन्हें एक भी मैच नहीं दिया. अब देखना होगा कि अगले सीजन के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन में उन पर कौन सी टीम दांव लगाती है.

2. आंद्रे सिद्धार्थ (चेन्नई सुपर किंग्स)

तमिलनाडु के उभरते युवा बल्लेबाज आंद्रे सिद्धार्थ को चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले सीजन 30 लाख रुपये में खरीदा था. उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 55 की औसत से 932 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखा चुके हैं, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. सीएसके के पास अनुभवी बल्लेबाजों की लंबी कतार थी और इसी वजह से सिद्धार्थ पूरी तरह बेंच पर फंसे रहे. अब 2026 सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया है. देखना होगा कि अब उन्हें कौन सी टीम अपने साथ जोड़ती है.

3. महिपाल लमरोर (गुजरात टाइटंस)

राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले महिपाल लमरोर ने आरसीबी के लिए 2023 और 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वह फिनिशर की भूमिका में टीम के अहम बल्लेबाज बन चुके थे उनके इसी प्रदर्शन को देखकर गुजरात टाइटंस ने उन्हें 1.70 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूरे सीजन उन्हें बेंच पर बैठाकर रखा गया. गुजरात उनके अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर पाया और आखिर उन्हें रिलीज कर दिया है. अभ ये खिलाड़ी 2026 सीजन की नीलामी में उतरेगा.

4. आर्यन जुयाल (लखनऊ सुपर जायंट्स)

उत्तर प्रदेश के विकेटकीपर-बल्लेबाज आर्यन जुयाल को लखनऊ सुपर जायंट्स ने स्क्वॉड में शामिल किया था, लेकिन टीम में पहले से ही ऋषभ पंत मौजूद थे, जो विकेटकीपिंग और टॉप ऑर्डर दोनों संभाल रहे थे. तीन विदेशी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज एडेन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन लगातार बढ़िया खेल रहे थे, इसी वजह से आर्यन पूरे सीजन बेंच से बाहर नहीं निकल सके. अब एलएसजी ने उन्हें भी रिलीज कर दिया है, प्रतिभा रहते हुए भी मौका न मिल पाना उनके लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा. अब देखना होगा कि अगले सीजन में वो किस टीम में जाते हैं.

5. दर्शन नालकंडे (दिल्ली कैपिटल्स)

27 साल के तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे घरेलू क्रिकेट में एक शानदार नाम है. वह 51 टी20 मैचों में 80 विकेट ले चुके हैं और चार गेंदों पर चार विकेट लेने का अद्भुत कारनामा भी कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले पूरे सीजन उन्हें बेंच पर ही बैठाए रखा. उन्हें एक भी मैच नहीं मिला और फिर रिलीज कर दिया गया. ऐसे गेंदबाज को बिना मौका दिए बाहर करना हर किसी को हैरान करता है.

ये भी पढ़ें: 1100 से ज्यादा विकेट...अब 8 के साथ किया कमाल, पूरी Team India पर भारी पड़ा ये खिलाड़ी

Bhoopendra Rai

IPL 2026

