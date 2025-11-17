Advertisement
IPL 2026 mini Auction: 77 प्लेयर्स पर 10 टीमें लुटाएंगी इतने करोड़, मुंबई इंडियंस के सामने बड़ी चुनौती, जानिए 7 बड़ी बातें

IPL 2026 mini Auction: रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद बीसीसीआई ने बताया कि नीलामी में 10 टीमें हिस्सा लेंगी. ऑक्शन से पहले इन टीमों ने 173 खिलाड़ी रिटेन किए हैं. जिसमें 49 विदेशी प्लेयर हैं. इनमें ट्रेड किए गए खिलाड़ियों का नाम भी है. अब मिनी ऑक्शन की बारी है, आइए जानते हैं नीलामी से जुड़ी 7 बड़ी बातें..

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:40 AM IST
IPL 2026 mini Auction: आईपीएल 2026 का महासंग्राम शुरू होने वाला है. सभी दसों टीमों ने अपने रिटेन व रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर मैदान पूरी तरह तैयार कर दिया है. इस बार भी ट्रेड विंडो ने जबरदस्त हलचल मचाई है और अब फैंस की नजरें टिकी हैं 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन पर. लगातार तीसरे साल नीलामी भारत के बाहर आयोजित की जा रही है. चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे बड़े पर्स के साथ नीलामी में उतरेंगी. यही वजह है कि न दोनों टीमों के बीच कई बड़े खिलाड़ियों पर बिडिंग वॉर देखने को मिल सकती है. यह नीलामी इस बार काफी रोमांचक होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से जुड़ी 7 सबसे बड़ी बातें, जो पूरे सीजन की तस्वीर तय करेंगी...

आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 से जुड़ी 7 बड़ी बातें

1. 16 दिसंबर को होगी नीलामी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी.

2. 10 टीमों के पास 237.55 करोड़ का पर्स

2026 के लिए होने वाली नीलामी के जरिए 77 स्लॉट भरे जाएंगे. सभी 10 फ्रेंचाइजी के पर्स में कुल मिलाकर 237.55 करोड़ रुपये हैं. इन्हीं पैसों से खरीदारी होगी.

  3. हर टीम 25 खिलाड़ी रख सकती है

हर टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल कर सकती है. पंजाब किंग्स ने सबसे ज्यादा 21 खिलाड़ी रिटेन किे हैं, जबकि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस ने 20-20 खिलाड़ियों को रिटेन किया है.

  4. कुल 173 खिलाड़ियों को किया गया रिटेन

ऑक्शन से पहले कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है. इनमें 49 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जो इस बार की टीम कॉम्बिनेशन को खास बनाते हैं.

  5. ऑक्शन से पहले कितने करोड़ खर्च हुए

10 टीमों ने 1250 करोड़ रुपये में से 1012.45 करोड़ रुपये रिटेन खिलाड़ियों पर खर्च कर दिए. यानी सबसे बड़े खर्च ऑक्शन से पहले ही हो चुके हैं.

  6. KKR के पास सबसे बड़ा पर्स

3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स 64.3 करोड़ रुपये के साथ ऑक्शन में एंट्री करेगी. टीम को 13 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 6 विदेशी शामिल हैं. दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसके पास 43.4 करोड़ रुपये बचे हैं.

  7. मुंबई इंडियंस का कम पर्स

5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के पास केवल 2.75 करोड़ रुपये बचे हैं. टीम को बेहद सीमित विकल्पों के साथ रणनीतिक खरीदारी करनी होगी.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: 5 बदनसीब खिलाड़ी, पिछला सीजन बेंच पर कटा, अब टीमों ने कर दिया बाहर...कोहली के 'चेले' के साथ भी हुआ 'खेला'

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

IPL 2026

