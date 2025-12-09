IPL 2026: 45 खिलाड़ी 2 करोड़ की बोली, इन 3 खिलाड़ियों पर पानी की तरह बरसेगा पैसा, समझें पूरा गणित

IPL 2026 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में अभी 6 महीने का समय है, लेकिन रोमांच और फैंस के अंदर जोश अभी से भरा हुआ है. सभी फ्रेंचाइजी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं. 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होना है. आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजियों ने रिटेंशन लिस्ट जारी की है और इस बार 1355 बार खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपने नाम दर्ज कराए हैं. वहीं, 45 खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा. आईपीएल कि मिनी ऑक्शन दुबई में होना है. सभी टीमें स्टार खिलाड़ियों को अपनी झोली में डालने के फिराक में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें 3 खिलाड़ियों पर होंगी जो कि इस सीजन सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं.

कैमरून ग्रीन

पिछले 2 सीजन से कैमरून ग्रीन ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने अपना दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत कराई है. साल 2023 के आईपीएल सीजन में ग्रीन ने दमदार परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई इंडियंस को क्वालीफाई कराने में भरपूर योगदान दिया था. साथ ही पिछली साल वह आरसीबी का हिस्सा थे और उनकी टीम ने 18 सालों में पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया. ग्रीन ने अपने अभी तक के आईपीएल करियर में खेले 29 मैच में 41.67 की औसत से 707 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक जड़ने का काम किया था. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 100 रनों का रहा है. इस बार ग्रीन के ऊपर सबसे बड़ी बोली लग सकती है और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं.

वेंकटेश अय्यर

बीते कुछ सालों में वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइटराइडर्स के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं. हालांकि पिछले साल उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है उन्होंने साल 2025 11 मैचों में 20.90 की औसत से 142 रन बनाने का काम किया है और वह बस 1 पचासा जड़ने में कामयाब रहे हैं.हालांकि उन्होंने 3 नंबर पर कई मैच विनिंग पारियां खेली है. उम्मीद जताई जा रही है एक बार फिर उनके ऊपर कोलकाता नाइटराइडर्स का मैनेजमेंट बड़ी रकम खर्च कर सकता है. ना केवल कोलकाता बल्कि उनके ऊपर कई टीमें बड़ी बोली लगा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रवि बिश्नोई

साल 2025 में लखनऊ सुपरजायंट्स ने रवि बिश्नोई को 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. हालांकि इस बार लखनऊ के मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज करने का काम किया है. इनके अभी तक के करियर की बात करें तो इन्होंने 77 मैचों में 8.90 की इकोनॉमी से 72 विकेट झटके का काम किया है. बीते कुछ सालों में विश्नोई अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है इस बार टीमें इन पर जमकर पैसे खर्च कर सकती है. ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा महंगे खिलाड़ियों के फेहरिस्त में इनका क्या नंबर रहता है.

ये भी पढ़ें: विराट- रोहित का ODI दबदबा..., दुनिया का सबसे दमदार खिलाड़ी है नंबर 1, पूरे साल बल्ले से मचाई तबाही