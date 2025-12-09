Advertisement
trendingNow13034501
Hindi Newsक्रिकेट

IPL 2026: 45 खिलाड़ी 2 करोड़ की बोली, इन 3 खिलाड़ियों पर पानी की तरह बरसेगा पैसा, समझें पूरा गणित

IPL 2026 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में अभी 6 महीने का समय है, लेकिन रोमांच और फैंस के अंदर जोश अभी से भरा हुआ है. सभी फ्रेंचाइजी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं.लेकिन सबसे ज्यादा नजरें 3 खिलाड़ियों पर होंगी जो कि इस सीजन सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026
IPL 2026

IPL 2026 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में अभी 6 महीने का समय है, लेकिन रोमांच और फैंस के अंदर जोश अभी से भरा हुआ है. सभी फ्रेंचाइजी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं. 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होना है. आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजियों ने रिटेंशन लिस्ट जारी की है और इस बार 1355 बार खिलाड़ियों  ने नीलामी के लिए अपने नाम दर्ज कराए हैं. वहीं, 45 खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा. आईपीएल कि मिनी ऑक्शन दुबई में होना है. सभी टीमें स्टार खिलाड़ियों को अपनी झोली में डालने के फिराक में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें 3 खिलाड़ियों पर होंगी जो कि इस सीजन सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं. 

कैमरून ग्रीन
पिछले 2 सीजन से कैमरून ग्रीन ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. अपने दमदार प्रदर्शन  की बदौलत उन्होंने अपना दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत कराई है. साल 2023 के आईपीएल सीजन में ग्रीन ने दमदार परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई इंडियंस को क्वालीफाई कराने में भरपूर योगदान दिया था. साथ ही पिछली साल वह आरसीबी का हिस्सा थे और उनकी टीम ने 18 सालों में पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया. ग्रीन ने अपने अभी तक के आईपीएल करियर में खेले 29 मैच में 41.67 की  औसत से 707 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक जड़ने का काम किया था. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 100 रनों का रहा है. इस बार ग्रीन के ऊपर सबसे बड़ी बोली लग सकती है और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं. 

वेंकटेश अय्यर
बीते कुछ सालों में वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइटराइडर्स  के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं. हालांकि पिछले साल उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है उन्होंने साल 2025 11 मैचों में 20.90 की औसत से 142 रन बनाने का काम किया है और वह बस 1 पचासा जड़ने में कामयाब रहे हैं.हालांकि उन्होंने 3 नंबर पर कई मैच विनिंग पारियां खेली है. उम्मीद जताई जा रही है एक बार फिर उनके ऊपर कोलकाता नाइटराइडर्स का मैनेजमेंट बड़ी रकम खर्च कर सकता है. ना केवल कोलकाता बल्कि उनके ऊपर कई टीमें बड़ी बोली लगा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रवि बिश्नोई 
साल 2025 में लखनऊ सुपरजायंट्स ने रवि बिश्नोई को 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. हालांकि इस बार लखनऊ के मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज करने का काम किया है. इनके अभी तक के करियर की बात करें तो इन्होंने 77 मैचों में 8.90 की इकोनॉमी से 72 विकेट झटके का काम किया है. बीते कुछ सालों में विश्नोई अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है इस बार टीमें इन पर जमकर पैसे खर्च कर सकती है. ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा महंगे खिलाड़ियों के फेहरिस्त में इनका क्या नंबर रहता है.

ये भी पढ़ें: विराट- रोहित का ODI दबदबा..., दुनिया का सबसे दमदार खिलाड़ी है नंबर 1, पूरे साल बल्ले से मचाई तबाही

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Cameron Green

Trending news

CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
CJI Surya Kant
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
Kerala Local Body Election
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
The economic slowdown
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Parliament Winter Session 2025 Live (Day 7): 'अब वो PM नहीं रहे जो पहले थे..., प्रियंका गांधी ने लोकसभा में PM मोदी पर निशाना साधा
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live (Day 7): 'अब वो PM नहीं रहे जो पहले थे..., प्रियंका गांधी ने लोकसभा में PM मोदी पर निशाना साधा
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी