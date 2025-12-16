Advertisement
IPL 2026 के ऑक्शन में सबसे महंगा बिकेगा ये खूंखार क्रिकेटर! वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

IPL 2026 के ऑक्शन में सबसे महंगा बिकेगा ये खूंखार क्रिकेटर! वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

अबू धाबी में आज होने वाले इस IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में एक खूंखार क्रिकेटर सबसे महंगा बिक सकता है. इस क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए सभी 10 आईपीएल टीमें जोर लगाएंगी और उस पर पानी की तरह पैसा बहा सकती हैं. यह क्रिकेटर एक कम्पीट पैकेज है. बता दें कि ये क्रिकेटर इतना खतरनाक है कि वह वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक भी ठोक चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 16, 2025, 07:26 AM IST
IPL 2026 के ऑक्शन में सबसे महंगा बिकेगा ये खूंखार क्रिकेटर! वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

IPL 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आगाज आज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी शहर में होगा. IPL 2026 का मिनी ऑक्शन अबू धाबी में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 350 खिलाड़ियों पर बोली लगने जा रही है. हालांकि इस ऑक्शन में सिर्फ 77 स्लॉट ही खाली हैं, जिनमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं. मिनी ऑक्शन में सभी 10 IPL टीमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में भरने के लिए बेताब हैं.

IPL 2026 के ऑक्शन में सबसे महंगा बिकेगा ये खूंखार क्रिकेटर!

अबू धाबी में आज होने वाले इस IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में एक खूंखार क्रिकेटर सबसे महंगा बिक सकता है. इस क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए सभी 10 आईपीएल टीमें जोर लगाएंगी और उस पर पानी की तरह पैसा बहा सकती हैं. यह क्रिकेटर एक कम्पीट पैकेज है. बता दें कि ये क्रिकेटर इतना खतरनाक है कि वह वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक भी ठोक चुका है. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में आज इस खतरनाक क्रिकेटर पर 16 से 18 करोड़ रुपये तक की बोली लग सकती है.

वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

यह खूंखार क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन हैं. लियाम लिविंगस्टोन का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये है और वह आज IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 16 से 18 करोड़ रुपये तक में बिक सकते हैं. लियाम लिविंगस्टोन एक कम्पीट पैकेज वाले क्रिकेटर हैं. लियाम लिविंगस्टोन मिडिल ऑर्डर के बेहद विस्फोटक बल्लेबाज हैं और वह लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. लियाम लिविंगस्टोन फील्डिंग के दौरान मुश्किल से मुश्किल कैच पकड़ने और तेज तर्रार रन आउट करने में भी माहिर हैं. बता दें कि लियाम लिविंगस्टोन वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक भी ठोक चुके हैं.

वनडे में 138 गेंद पर कूटे 350 रन

लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार एक वनडे मैच में 138 गेंदों पर 350 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया था. लियाम लिविंगस्टोन ने यह तिहरा शतक साल 2015 में रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैम्पियनशिप में काल्डी के खिलाफ बनाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने क्लब नैन्टविच के लिए बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ा था. लियाम लिविंगस्टोन ने तब अपनी पारी में 34 चौके और 27 छक्के जड़ डाले थे. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के लिए अभी तक 39 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 31.07 की औसत से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने 60 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 25.13 की औसत से 955 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं.

IPL की ट्रॉफी भी जीत चुका

लियाम लिविंगस्टोन IPL 2025 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम का भी हिस्सा थे. लियाम लिविंगस्टोन ने 49 IPL मैचों में 26.28 की औसत से 1051 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन वनडे इंटरनेशनल में 25 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 33 विकेट और आईपीएल में 13 विकेट हासिल कर चुके हैं. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास सबसे ज्यादा 13 स्लॉट खाली हैं, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के पास दस स्लॉट खाली हैं. ट्रेड और रिटेंशन के बाद, KKR के पास सबसे ज्यादा (64.30 करोड़) पैसे बचे हैं.

