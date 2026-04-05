पुरानी टीम पर कहर बनकर टूटे मोहम्मद शमी, विध्वंसक बल्लेबाज के लिए बने 'काल', 0 पर कर दिया आउट

IPL 2026 SRH vs LSG: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में घरेलू टीम ने काफी खराब शुरुआत की. यह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं रही. लखनऊ सुपर जाएंट्स के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. न तो ट्रेविस हेड चले और न ही अभिषेक शर्मा. कप्तान ईशान किशन का भी बल्ला खामोश रहा.

सनराइजर्स के ओपनर अभिषेक शर्मा पारी के पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए. मोहम्मद शमी की एक फुल लेंथ गेंद पर आक्रामक ड्राइव लगाने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े मणिमारन सिद्धार्थ के हाथों में चली गई. अभिषेक ने सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया और शून्य पर पवेलियन लौट गए. वह शमी की बॉल पर 6 पारियों में दूसरी बार आउट हुए हैं.

शमी ने पावरप्ले में दिया दोहरा झटका

मोहम्मद शमी यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपने दूसरे ओवर में हैदराबाद के दूसरे खतरनाक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी चलता किया. शमी ने चतुराई से गेंद की गति कम की (121 किमी/घंटा), जिस पर हेड गच्चा खा गए और मिड-ऑफ पर खड़े एडेन मार्करम को एक आसान सा कैच थमा बैठे. हेड ने 8 गेंदों में 7 रन बनाए. इस दोहरे झटके ने हैदराबाद के खेमे में खलबली मचा दी. बता दें कि शमी पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे. उन्हें लखनऊ ने इस सीजन से पहले ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था. शमी ने 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए.

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ईशान किशन भी फेल

पैट कमिंस की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाल रहे ईशान किशन से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे भी फ्लॉप रहे. युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने स्पेल की शानदार शुरुआत करते हुए किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया. प्रिंस की एक बेहतरीन 'सीम' गेंद ईशान के ऑफ-स्टंप को उड़ा ले गई. ईशान किशन मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए, जिससे हैदराबाद का स्कोर 4 ओवर के भीतर 11 रन पर 3 विकेट हो गया.

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13 करोड़ी लिविंगस्टोन ने क्या किया?

तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद मैदान पर लियाम लिविंगस्टोन आए, जिन्हें हैदराबाद ने नीलामी में 13 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा था. लिविंगस्टोन ने हेनरिच क्लासेन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा. हालांकि, उनकी पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चली और वे 20 गेंदों में 14 रन बनाकर दिग्विजय सिंह राठी का शिकार बने. ऋषभ पंत ने उनका एक शानदार कैच लपका.