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Hindi Newsक्रिकेटW W W W W: IPL 2026 में विकेट का पंजा खोलने वाला इकलौता शेर... ताश के पत्तों की तरह बिखेरी विरोधी टीम

W W W W W: IPL 2026 में विकेट का 'पंजा' खोलने वाला इकलौता 'शेर'... ताश के पत्तों की तरह बिखेरी विरोधी टीम

Mohsin Khan 5 Wicket Haul LSG vs KKR: आईपीएल 2026 में अब तक अकेला एक ऐसा बॉलर है, जिसने एक-दो नहीं बल्कि एक मुकाबले में 5 विकेट निकाले हैं. वो अकेला ही विरोधी टीम पर कहर बनकर टूटा था और घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया था. आइए जानते हैं ये धुरंधर कौन है और किस टीम के खिलाफ उसने तबाही मचाई थी.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 15, 2026, 04:13 PM IST
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Mohsin Khan 5 Wicket Haul LSG vs KKR
Mohsin Khan 5 Wicket Haul LSG vs KKR

Mohsin Khan 5 Wicket Haul LSG vs KKR: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 58 मैच पूरे हो चुके हैं. लीग स्टेज के अब सिर्फ 12 मुकाबले बाकी हैं और उसके बाद प्लेऑफ की जंग शुरू होगी. 19वें सीजन में एक तरफ जहां बल्लेबाजों ने तबाही मचाई है, वहीं गेंदबाजों ने अपनी घातक बॉलिंग से गर्दा उड़ाया है. इतने मैच बीतने के बाद सिर्फ एक ही बॉलर ऐसा हुआ, जिसने विकेट का पंजा खोला. यानी एक मैच में 5 विकेट निकाले. ये वही खूंखार बॉलर है, जिसने विरोधी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेरकर रख दिया था.

यहां जिस बॉलर की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान हैं, जिन्होंने सीजन के 38वें मुकाबले में अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ से ऐसा कोहराम मचाया कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज बेबस दिखे. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मोहसिन ने 5/23 का जादुई स्पेल डालकर इस सीजन का पहला 'फाइव विकेट हॉल' (5-wicket haul) अपने नाम किया था.

मोहसिन ने इन बल्लेबाजों को किया था आउट

लखनऊ और KKR के बीच यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ था. इस मैदान की पिच पर मोहसिन खान ने अपनी उछाल और स्विंग से KKR के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे. उन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन निकाला और 23 रन देकर कुल 5 विकेट चटकाए थे. उन्होंने टिम सिफर्ट, अजिंक्य रहाणे, रोवमैन पॉवेल, कैमरून ग्रीन और अनुकूल रॉय को आउट किया था. हालांकि उस मैच में लखनऊ को हार मिली थी, क्योंकि KKR द्वारा दिए गए 155 रनों का पीछा करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर स्कोर बराबर किया था. फिर सुपर ओवर में KKR मैच जीतने में सफल रही थी.

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क्यों खास रही मोहसिन खान की ये परफॉर्मेंस?

मोहसिन खान की यह परफॉर्मेंस इसलिए भी खास रही, क्योंकि वह एक गंभीर वैस्कुलर इंजरी (Vascular Injury) से उबरकर आए हैं. ये वही मोहसिन हैं, जिन्हें एक समय डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि अगर सर्जरी में देरी हुई तो उन्हें अपना हाथ तक गंवाना पड़ सकता है. उन्होंने हाथ की सर्जरी कराई और 2025 का सीजन पूरी तरह से मिस किया. वो एक साल बाद 2026 में लौटे और कमाल की बॉलिंग की. मोहसिन आईपीएल 2026 में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं. वह मार्क वुड और यश ठाकुर के बाद लखनऊ के लिए यह कारनामा करने वाले तीसरे गेंदबाज हैं.

आईपीएल 2026 में मोहसिन खान का प्रदर्शन?

बाएं हाथ के पेसर मोहसिन खान ने इस सीजन चोट से वापसी की थी. उन्होंने अब तक 5 मैचों में 10 विकेट निकाले हैं. 5 विकेट हॉल वाले मैच से पहले उनके नाम 3 मैचों में 4 विकेट थे. चौथे मुकाबले में 5 विकेट और 5वें मैच में एक विकेट लिया था. अब तक वो 5 मैचों में 20 ओवर डालकर 10 शिकार कर चुके हैं.

कैसा है मोहसिन खान का आईपीएल करियर?

मोहसिन 2022 से लेकर आईपीएल में अब तक 29 मैच खेलकर 37 शिकार कर चुके हैं. उनका एवरेज 22.65, जबकि इकॉनमी 8.30 का है. वो एक दफा 5 और एक बार 4 विकेट ले चुके हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: CSK के लिए तहलका मचाएंगे कुलदीप यादव, प्लेऑफ की जंग से पहले लिया गया बड़ा फैसला

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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