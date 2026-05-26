IPL 2026 में लगे रिकॉर्डतोड़ शतक: इन 13 सूरमाओं ने रचा इतिहास, नंबर-1 वाले ने अकेले ठोक दीं 2 सेंचुरी

Most Centuries in IPL 2026 Season: आईपीएल 2026 में रनों की बारिश हुई है. इस बारिश में एक-दो नहीं, बल्कि 14 शतक लग चुके हैं. 13 बल्लेबाजों ने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया है. 19वें सीजन में बल्लेबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि गेंदबाजों की हालत खराब हो गई. आईपीएल 2026 के केवल 70 लीग मैचों में ही 14 शतक लग चुके हैं. यह किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा शतकों के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी है. इससे पहले 2024 में भी इतने ही शतक लगे थे. अभी प्लेऑफ के 4 बड़े मैच बाकी हैं, यानी इस रिकॉर्ड का टूटना और एक नया इतिहास बनना लगभग तय माना जा रहा है.

आइए जानते हैं आईपीएल 2026 के उन 'शतकवीरों' के बारे में, जिन्होंने इस सीजन में कोहराम मचाया और उस नंबर-1 खिलाड़ी के बारे में, जिसने अकेले दो बार 100 का आंकड़ा पार किया है.

नंबर-1 पर संजू सैमसन का राज

इस सीजन में शतकवीरों की लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर संजू सैमसन (Sanju Samson) टॉप पर हैं. जहां बाकी बल्लेबाजों के लिए एक शतक लगाना सपना होता है, वहीं संजू ने इस सीजन में 2 बार सेंचुरी जड़कर इतिहास रच दिया. उन्होंने पहला धमाका दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ किया, जहां उन्होंने 115* रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेली. इसके ठीक बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए संजू ने 101* रनों की एक और नाबाद पारी खेलकर खुद को सीजन का नंबर-1 शतकवीर साबित कर दिया.

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आईपीएल 2026 के 13 शतकवीर

1. संजू सैमसन 115* बनाम दिल्ली कैपिटल्स

2. संजू सैमसन 101* बनाम मुंबई इंडियंस

3. साई सुदर्शन 100 बनाम आरसीबी

4. केएल राहुल 152* बनाम पंजाब किंग्स

5. वैभव सूर्यवंशी 103 बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

6. अभिषेक शर्मा 135* बनाम दिल्ली कैपिटल्स

7. मिचेल मार्श 111 बनाम आरसीबी

8. विराट कोहली 105 बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

9. श्रेयस अय्यर 101* बनाम दिल्ली कैपिटल्स

10. कूपर कॉनॉली 107* बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

11. रयान रिकेल्टन 123* बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

12. तिलक वर्मा 101* बनाम गुजरात टाइटंस

13. फिन एलन 100* बनाम दिल्ली कैपिटल्स

14. क्विंटन डी कॉक 112* बनाम पंजाब किंग्स

आईपीएल के हर सीजन में लगे शतक

2008 - 6 शतक

2009 - 2 शतक

2010 - 4 शतक

2011 - 6 शतक

2012 - 6 शतक

2013 - 4 शतक

2014 - 3 शतक

2015 - 4 शतक

2016 - 7 शतक

2017 - 5 शतक

2018 - 5 शतक

2019 - 6 शतक

2020 - 5 शतक

2021 - 4 शतक

2022 - 8 शतक

2023 - 12 शतक

2024 - 14 शतक

2025 - 9 शतक

2026 - 14 शतक

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