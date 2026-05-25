नाम बड़े, दर्शन छोटे... IPL 2026 के 5 'फिसड्डी' खिलाड़ी, पानी में बहा दिए करोड़ों रुपये

IPL 2026 Flops: आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत, कैमरन ग्रीन और जसप्रीत बुमराह जैसे सितारों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. जानें उन 5 दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने करोड़ों रुपये की भारी-भरकम फीस लेने के बाद भी मैदान पर अपनी साख के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया.
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IPL 2026 Flops: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां फ्रेंचाइजी अक्सर हालिया फॉर्म के बजाय खिलाड़ी की प्रतिष्ठा और नाम को प्राथमिकता देती हैं. 2026 के सीजन की नीलामी में चौंकाने वाली बोलियां और रिकॉर्ड तोड़ अनुबंध देखने को मिले. हालांकि, जैसे ही लीग चरण समाप्त हुआ, हकीकत काफी कड़वी रही. कई सुपरस्टार खिलाड़ी, जिन्होंने करोड़ों की फीस ली थी, वे अपनी कीमत का एक अंश भी सही साबित नहीं कर सके.
आपको यहां उन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये तो लिए लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इन पांच खिलाड़ियों के लिए 2026 का सीजन "बड़े नाम, दर्शन छोटे" का एक सटीक उदाहरण बन गया. इन खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए.
27 करोड़ रुपये के ऋषभ पंत ने इस सीजन में भी निराशा किया. उन्होंने आईपीएल 2025 से पहले लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. लखनऊ ने पंत के लिए खजाना खोल दिया था, यह सोचकर कि वह आतिशी फिनिश और बेहतरीन नेतृत्व प्रदान करेंगे. इसके विपरीत वह एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में दिखे जो अपनी टाइमिंग खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था. 14 मैचों में पंत केवल 28.36 के मामूली औसत से 312 रन ही बना सके. उनके जैसे खिलाड़ी के लिए केवल एक अर्धशतक और 138.05 का स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है.
25.20 करोड़ रुपये के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने कोलकाता नाइटराइडर्स को निराश किया. फ्रेंचाइजी उनके ऊपर भारी निवेश किया था. उन्हें टीम का 'X-फैक्टर' माना जा रहा था. हालांकि ग्रीन के बल्लेबाजी आंकड़े (322 रन, 145.70 SR) कागजों पर ठीक लग सकते हैं, लेकिन एक ऑलराउंडर के रूप में उनकी मुख्य भूमिका पूरी तरह ध्वस्त हो गई. उन्होंने 14 मैचों में केवल 7 विकेट लिए और 10.63 की विनाशकारी इकोनॉमी रेट से रन लुटाए. जब आप 25 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, तो आप एक मैच-विजेता की उम्मीद करते हैं, न कि डेथ ओवरों में टीम के लिए बोझ बनने वाले खिलाड़ी की.
महंगे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को इकट्ठा करने की लखनऊ की रणनीति निकोलस पूरन के मामले में बुरी तरह विफल रही. पूरन को रिटेन के लिए फ्रेंचाइजी ने 21 करोड़ रुपये खर्च किए थे. अपने गगनचुंबी छक्कों के लिए मशहूर यह खिलाड़ी अपनी पुरानी लय को हासिल नहीं कर पाया. पूरन 14 पारियों में मात्र 18.00 के औसत से केवल 234 रन ही बना पाए. उनका 127.86 का स्ट्राइक रेट फिनिशरों के लीग मानक से काफी नीचे था, जिससे उनकी 21 करोड़ रुपये की कीमत एक बड़ी गलती लगने लगी.
इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का है. मुंबई इंडियंस के इस खराब सीजन की सबसे बड़ी वजह बुमराह की समझ से परे खराब फॉर्म रही. 13 मैचों में उनका "बूम बूम" फैक्टर पूरी तरह गायब था और उन्होंने मात्र 4 विकेट हासिल किए. हालांकि उनकी 8.36 की इकोनॉमी सम्मानजनक थी, लेकिन MI ने उन विकेटों के लिए भारी कीमत चुकाई थी जो कभी मिले ही नहीं. आईपीएल इतिहास में पहली बार 18 करोड़ रुपये के बुमराह बेअसर नजर आए, जिससे मुंबई का गेंदबाजी आक्रमण बिखर गया.
CSK के कप्तान को बतौर नेतृत्वकर्ता और सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को दोनों ही भूमिकाओं में कठिन सीजन का सामना करना पड़ा. हालांकि 337 रन पूरी तरह से विफलता नहीं लगते, लेकिन उनके 123.44 के स्ट्राइक रेट ने चेन्नई को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई. एक ऐसे सीजन में जहां 200+ का स्कोर सामान्य हो गया था, पावरप्ले में गायकवाड़ की तेजी से रन न बना पाने की अक्षमता ने अक्सर CSK को पीछे धकेल दिया. 18 करोड़ रुपये की कीमत पाने वाले टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज को अंततः गियर बदलना ही चाहिए था. वह अहम मैचों में नाकाम रहे.
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