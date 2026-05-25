Advertisement
trendingNow13228335
Hindi Newsक्रिकेटनाम बड़े, दर्शन छोटे... IPL 2026 के 5 फिसड्डी खिलाड़ी, पानी में बहा दिए करोड़ों रुपये

नाम बड़े, दर्शन छोटे... IPL 2026 के 5 'फिसड्डी' खिलाड़ी, पानी में बहा दिए करोड़ों रुपये

IPL 2026 Flops: आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत, कैमरन ग्रीन और जसप्रीत बुमराह जैसे सितारों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. जानें उन 5 दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने करोड़ों रुपये की भारी-भरकम फीस लेने के बाद भी मैदान पर अपनी साख के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 25, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आईपीएल 2026 में फेल होने वाले 5 महंगे खिलाड़ी
आईपीएल 2026 में फेल होने वाले 5 महंगे खिलाड़ी

IPL 2026 Flops: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां फ्रेंचाइजी अक्सर हालिया फॉर्म के बजाय खिलाड़ी की प्रतिष्ठा और नाम को प्राथमिकता देती हैं. 2026 के सीजन की नीलामी में चौंकाने वाली बोलियां और रिकॉर्ड तोड़ अनुबंध देखने को मिले. हालांकि, जैसे ही लीग चरण समाप्त हुआ, हकीकत काफी कड़वी रही. कई सुपरस्टार खिलाड़ी, जिन्होंने करोड़ों की फीस ली थी, वे अपनी कीमत का एक अंश भी सही साबित नहीं कर सके.

आपको यहां उन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये तो लिए लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा.  इन पांच खिलाड़ियों के लिए 2026 का सीजन "बड़े नाम, दर्शन छोटे" का एक सटीक उदाहरण बन गया. इन खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

1. ऋषभ पंत (लखनऊ सुपर जाएंट्स)

27 करोड़ रुपये के ऋषभ पंत ने इस सीजन में भी निराशा किया. उन्होंने आईपीएल 2025 से पहले लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. लखनऊ ने पंत के लिए खजाना खोल दिया था, यह सोचकर कि वह आतिशी फिनिश और बेहतरीन नेतृत्व प्रदान करेंगे. इसके विपरीत वह एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में दिखे जो अपनी टाइमिंग खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था. 14 मैचों में पंत केवल 28.36 के मामूली औसत से 312 रन ही बना सके.  उनके जैसे खिलाड़ी के लिए केवल एक अर्धशतक और 138.05 का स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है.

fallback

2. कैमरन ग्रीन (कोलकाता नाइटराइडर्स)

25.20 करोड़ रुपये के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने कोलकाता नाइटराइडर्स को निराश किया. फ्रेंचाइजी उनके ऊपर भारी निवेश किया था. उन्हें टीम का 'X-फैक्टर' माना जा रहा था. हालांकि ग्रीन के बल्लेबाजी आंकड़े (322 रन, 145.70 SR) कागजों पर ठीक लग सकते हैं, लेकिन एक ऑलराउंडर के रूप में उनकी मुख्य भूमिका पूरी तरह ध्वस्त हो गई. उन्होंने 14 मैचों में केवल 7 विकेट लिए और 10.63 की विनाशकारी इकोनॉमी रेट से रन लुटाए. जब आप 25 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, तो आप एक मैच-विजेता की उम्मीद करते हैं, न कि डेथ ओवरों में टीम के लिए बोझ बनने वाले खिलाड़ी की.

fallback

3. निकोलस पूरन (लखनऊ सुपर जाएंट्स)

महंगे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को इकट्ठा करने की लखनऊ की रणनीति निकोलस पूरन के मामले में बुरी तरह विफल रही. पूरन को रिटेन के लिए फ्रेंचाइजी ने 21 करोड़ रुपये खर्च किए थे. अपने गगनचुंबी छक्कों के लिए मशहूर यह खिलाड़ी अपनी पुरानी लय को हासिल नहीं कर पाया. पूरन 14 पारियों में मात्र 18.00 के औसत से केवल 234 रन ही बना पाए. उनका 127.86 का स्ट्राइक रेट फिनिशरों के लीग मानक से काफी नीचे था, जिससे उनकी 21 करोड़ रुपये की कीमत एक बड़ी गलती लगने लगी.

fallback

4. जसप्रीत बुमराह (मुंबई इंडियंस)

इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का है. मुंबई इंडियंस के इस खराब सीजन की सबसे बड़ी वजह बुमराह की समझ से परे खराब फॉर्म रही. 13 मैचों में उनका "बूम बूम" फैक्टर पूरी तरह गायब था और उन्होंने मात्र 4 विकेट हासिल किए. हालांकि उनकी 8.36 की इकोनॉमी सम्मानजनक थी, लेकिन MI ने उन विकेटों के लिए भारी कीमत चुकाई थी जो कभी मिले ही नहीं. आईपीएल इतिहास में पहली बार 18 करोड़ रुपये के बुमराह बेअसर नजर आए, जिससे मुंबई का गेंदबाजी आक्रमण बिखर गया.

fallback

5. ऋतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपरकिंग्स)

CSK के कप्तान को बतौर नेतृत्वकर्ता और सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को दोनों ही भूमिकाओं में कठिन सीजन का सामना करना पड़ा. हालांकि 337 रन पूरी तरह से विफलता नहीं लगते, लेकिन उनके 123.44 के स्ट्राइक रेट ने चेन्नई को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई. एक ऐसे सीजन में जहां 200+ का स्कोर सामान्य हो गया था, पावरप्ले में गायकवाड़ की तेजी से रन न बना पाने की अक्षमता ने अक्सर CSK को पीछे धकेल दिया. 18 करोड़ रुपये की कीमत पाने वाले टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज को अंततः गियर बदलना ही चाहिए था. वह अहम मैचों में नाकाम रहे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम
Mumbai News
मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम
सुप्रीम सुनवाई से ट्विशा को मिलेगा इंसाफ, SC ने कहा- CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच
Twisha Sharma Case
सुप्रीम सुनवाई से ट्विशा को मिलेगा इंसाफ, SC ने कहा- CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
Uniform Civil Code
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
america iran war
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
Maharashtra news
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
Nowhera Shaikh
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
Petrol Diesel News
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?