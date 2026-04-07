बैटिंग में सुपर फ्लॉप और बॉलिंग में धोखा... KKR के 25.20 करोड़ बर्बाद! सवालों की बौछार

KKR vs PBKS: आईपीएल 2026 ऑक्शन में करोड़ों में बिके कुछ शेर मुकाबलों में ढेर नजर आ रहे हैं. फिसड्डी टीमों पर नजर डालें तो सीएसके के खर्च हुए 28 करोड़ रुपये पानी में बह गए, क्योंकि इतनी मोटी रकम लगाकर टीम ने दो खिलाड़ी खरीदे. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स को देखें तो इस टीम ने एक ही खिलाड़ी पर 25.20 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे. ये खिलाड़ी कैमरन ग्रीन थे जो इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए. लेकिन मेगा टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद केकेआर के करोड़ों बर्बाद नजर आ रहे हैं.

3 मैच में नहीं बने 30 रन

कैमरन ग्रीन लगातार 3 मैच से फ्लॉप नजर आ रहे हैं. मुंबई के खिलाफ पहले मुकाबले में महज 18 रन ही बना पाए. इसके बाद के दोनों मुकाबलों के दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार किया. पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 रन बनाकर ही आउट हो गए. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ महज 2 रन ही बनाने में कामयाब हुए. ऐसे में ग्रीन पर अब सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं.

गेंदबाजी में भी दिया धोखा

कैमरन ग्रीन ने गेंदबाजी में भी केकेआर को धोखा दिया है. केकेआर फैंस इस मुद्दे पर लगातार एक्टिव हैं और टीम को आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है. जब रहाणे से ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा, 'ये सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए.' रहाणे के इस बयान के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक बयान आया था, जिसमें ग्रीन की गेंदबाजी को लेकर अपडेट दिया गया था. इंजरी से कमबैक के चलते वह बॉलिंग नहीं कर रहे हैं. अगर वह बैटिंग में फ्लॉप हैं और गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में फैंस उन्हें ड्रॉप करने की डिमांड रखने लगे हैं. ऐसे में देखना होगा कि आगामी मैचों में उन्हें टीम ड्रॉप करती है या नहीं.

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बॉलिंग कोच ने दिया था अपडेट

बॉलिंग कोच ने ग्रीन को लेकर कहा था, 'कैमरन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जाहिर है वे अपने रिहैब पर ध्यान दे रहे हैं और खुद को मैचों में गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं. वे ऐसा करना जारी रखेंगे. हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही कैमरन को गेंदबाजी करते हुए देखेंगे. अचानक से आप मैच में गेंदबाजी नहीं कर सकते, इसीलिए वे नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हैं. वे अपनी मैच-फिटनेस को तैयार करने पर काम कर रहे हैं और इसमें समय लगता है.'