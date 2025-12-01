225 छक्के 187 चौके....IPL 2026 में नहीं खेलेगा सबसे खूंखार ऑलराउंडर, अकेले के दम पर पलट देता था मैच

IPL 2026: गेंदबाजों के दिल और दिमाग में दहशत भरना हो या फिर अकेले के दम पर मैच पलटने की बारी हो.. यह खिलाड़ी हमेशा आगे खड़े होता था. बल्ले से रनों की बारिश और गेंद से विकेट की झड़ी लगाने की क्षमता के चलते वो क्रिकेट के मैदान पर वन मैन आर्मी था, जो अकेले के दम पर मैच पलटने की क्षमता रखता है. जब भी ये खिलाड़ी अपने रंग में होता तो विरोधी टीमें खौफ में रहती थीं, लेकिन अफसोस कि अब वो आईपीएल 2026 में मैदान पर तबाही नहीं मचाएगा. फैंस इस धुरंधर को खूब मिस करने वाले हैं. यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि केकेआर के तूफानी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने मिनी ऑक्शन से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया.

जब हम आईपीएल का इतिहास उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि इंडियन प्रीमियर लीग में कई दिग्गज आए और गए, लेकिन आंद्रे रसेल जैसा विस्फोटक ऑलराउंडर शायद ही कोई रहा हो. मैदान पर उनके छक्कों की आवाज स्टेडियम को हिला देती थी. सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल देती थी, लेकिन आईपीएल 2026 में उनका जलवा नहीं दिखेगा.

जब 15 नवंबर को उन्हें केकेआर ने रिलीज किया तो सभी को लगा था कि नीलामी में इस विस्फोटक खिलाड़ी पर पैसों की बारिश होगी, सभी टीमें उनके पीछे भागेंगी, ऐसा होना भी लगभग तय था, लेकिन रसेल ने संन्यास ले लिया. ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस केकेआर टीम को नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके लिए वो 11 साल तक खेले. यही वजह है कि संन्यास लेने के बाद उन्हें केकेआर ने नई जिम्मेदारी सौंप दी. वो आईपीएल 2026 में केकेआर के 'पावर कोच' के तौर पर नजर आएंगे.

अकेले के दम पर पलट देते थे मैच

आंद्रे रसेल KKR की जान थे. मैच विनर थे. या यूं कहें कि आधी ताकत थे. पिछले 11 सीजन में उन्होंने टीम के लिए 139 मैच खेले और 175 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 2651 रन ठोके. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा था कि एक ओवर में ही मैच का रुख बदल जाता था.अब IPL 2026 उनके बिना खेला जाएगा, ये बात लाखों फैंस के लिए दर्द दे रही है.

सिर्फ बल्ला नहीं, गेंद से भी रहे खतरनाक

रसेल को सिर्फ बड़े छक्कों के लिए याद नहीं किया जाता. गेंदबाजी में भी वे उतने ही प्रभावी रहे. IPL में उन्होंने अब तक 124 विकेट झटके हैं. KKR के लिए वे रन बनाने के मामले में दूसरे और विकेट लेने के मामले में भी दूसरे नंबर पर हैं. उनकी दोहरी भूमिका ने टीम को कई बार मुश्किल स्थितियों से बाहर निकाला. उन्हें ‘खूंखार ऑलराउंडर’ इसलिए कहा जाता है कि वो बल्ले से भी डराते थे और गेंद से भी.

KKR को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका

आईपीएल 2024 के सीजन में उन्होंने कमाल का ऑलराउंड गेम दिखाया था. उस साल 15 मैचों में सबसे ज्यादा 19 विकेट उनके नाम रहे, जबकि 9 पारियों में 185 के स्ट्राइक रेट से 222 रन भी जोड़े. यह वही प्रदर्शन था जिसने KKR को चैंपियन बनाया था. उनकी पावर-हिटिंग और डेथ ओवर की गेंदबाजी ने पूरे टूर्नामेंट में विरोधियों को दबाव में रखा था.

नए रोल में दिखेंगे आंद्रे रसेल

रसेल ने अपने IPL करियर में 225 छक्के और 187 चौके लगाए. ये आंकड़े बताते हैं कि वह कितने विस्फोटक थे. 174+ की स्ट्राइक रेट के साथ उनका नाम IPL इतिहास के सबसे खतरनाक लोअर-ऑर्डर बल्लेबाजों में शामिल है. अपने आईपीएल करियर में 50 फिफ्टी लगाने वाला ये धुरंधर भले ही अगले सीजन मैदान पर न खेले, लेकिन KKR ने उन्हें पावर कोच बनाकर टीम से जोड़े रखा है. यानी अगले सीजन उनका अनुभव और आक्रामक सोच युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में काम आएगी.

