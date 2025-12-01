Advertisement
trendingNow13024816
Hindi Newsक्रिकेट

225 छक्के 187 चौके....IPL 2026 में नहीं खेलेगा सबसे खूंखार ऑलराउंडर, अकेले के दम पर पलट देता था मैच

IPL 2026: आईपीएल इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीन खिताब जीते हैं. इस टीम के लिए 12 साल एक ऐसा धुरंधर खेला, जिसने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया. अब अगले सीजन में यह दिग्गज मैदान पर नहीं उतरेगा. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Andre Russell
Andre Russell

IPL 2026: गेंदबाजों के दिल और दिमाग में दहशत भरना हो या फिर अकेले के दम पर मैच पलटने की बारी हो.. यह खिलाड़ी हमेशा आगे खड़े होता था. बल्ले से रनों की बारिश और गेंद से विकेट की झड़ी लगाने की क्षमता के चलते वो क्रिकेट के मैदान पर वन मैन आर्मी था, जो अकेले के दम पर मैच पलटने की क्षमता रखता है. जब भी ये खिलाड़ी अपने रंग में होता तो विरोधी टीमें खौफ में रहती थीं, लेकिन अफसोस कि अब वो आईपीएल 2026 में मैदान पर तबाही नहीं मचाएगा. फैंस इस धुरंधर को खूब मिस करने वाले हैं. यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि केकेआर के तूफानी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने मिनी ऑक्शन से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया.

जब हम आईपीएल का इतिहास उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि इंडियन प्रीमियर लीग में कई दिग्गज आए और गए, लेकिन आंद्रे रसेल जैसा विस्फोटक ऑलराउंडर शायद ही कोई रहा हो. मैदान पर उनके छक्कों की आवाज स्टेडियम को हिला देती थी. सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल देती थी, लेकिन आईपीएल 2026 में उनका जलवा नहीं दिखेगा.

जब 15 नवंबर को उन्हें केकेआर ने रिलीज किया तो सभी को लगा था कि नीलामी में इस विस्फोटक खिलाड़ी पर पैसों की बारिश होगी, सभी टीमें उनके पीछे भागेंगी, ऐसा होना भी लगभग तय था, लेकिन रसेल ने संन्यास ले लिया. ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस केकेआर टीम को नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके लिए वो 11 साल तक खेले. यही वजह है कि संन्यास लेने के बाद उन्हें केकेआर ने नई जिम्मेदारी सौंप दी. वो आईपीएल 2026 में केकेआर के 'पावर कोच' के तौर पर नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

अकेले के दम पर पलट देते थे मैच

आंद्रे रसेल KKR की जान थे. मैच विनर थे. या यूं कहें कि आधी ताकत थे. पिछले 11 सीजन में उन्होंने टीम के लिए 139 मैच खेले और 175 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 2651 रन ठोके. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा था कि एक ओवर में ही मैच का रुख बदल जाता था.अब IPL 2026 उनके बिना खेला जाएगा, ये बात लाखों फैंस के लिए दर्द दे रही है.

सिर्फ बल्ला नहीं, गेंद से भी रहे खतरनाक

रसेल को सिर्फ बड़े छक्कों के लिए याद नहीं किया जाता. गेंदबाजी में भी वे उतने ही प्रभावी रहे. IPL में उन्होंने अब तक 124 विकेट झटके हैं. KKR के लिए वे रन बनाने के मामले में दूसरे और विकेट लेने के मामले में भी दूसरे नंबर पर हैं. उनकी दोहरी भूमिका ने टीम को कई बार मुश्किल स्थितियों से बाहर निकाला. उन्हें ‘खूंखार ऑलराउंडर’ इसलिए कहा जाता है कि वो बल्ले से भी डराते थे और गेंद से भी.

KKR को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका

आईपीएल 2024 के सीजन में उन्होंने कमाल का ऑलराउंड गेम दिखाया था. उस साल 15 मैचों में सबसे ज्यादा 19 विकेट उनके नाम रहे, जबकि 9 पारियों में 185 के स्ट्राइक रेट से 222 रन भी जोड़े. यह वही प्रदर्शन था जिसने KKR को चैंपियन बनाया था. उनकी पावर-हिटिंग और डेथ ओवर की गेंदबाजी ने पूरे टूर्नामेंट में विरोधियों को दबाव में रखा था.

नए रोल में दिखेंगे आंद्रे रसेल

रसेल ने अपने IPL करियर में 225 छक्के और 187 चौके लगाए. ये आंकड़े बताते हैं कि वह कितने विस्फोटक थे. 174+ की स्ट्राइक रेट के साथ उनका नाम IPL इतिहास के सबसे खतरनाक लोअर-ऑर्डर बल्लेबाजों में शामिल है. अपने आईपीएल करियर में 50 फिफ्टी लगाने वाला ये धुरंधर भले ही अगले सीजन मैदान पर न खेले, लेकिन KKR ने उन्हें पावर कोच बनाकर टीम से जोड़े रखा है. यानी अगले सीजन उनका अनुभव और आक्रामक सोच युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में काम आएगी.

ये भी पढ़ें: 28 छक्के 681 रन...IND vs SA वनडे में टूटा 10 साल पुराना महारिकॉर्ड...रांची में लिखा गया नया इतिहास

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Andre Russell

Trending news

मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
NMIA
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
Winter Session
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
Parliament winter session
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
Parliament winter session
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
mumbai air pollution
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
NIA raid
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
India Navy
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
india fertility rate
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
Tamil Nadu
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
family man 3
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द