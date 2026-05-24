IPL 2026 में सबसे ज्यादा मार खाने वाले 5 गेंदबाज, पंजाब किंग्स के 2 बॉलर्स का बुरा हाल

Most Runs Conceded by Bowlers in IPL 2026: आईपीएल 2026 रिकॉर्ड ब्रेकर सीजन साबित हुआ है. इस बार रनों की बारिश हुई है. गेंदबाजों की जमकर पिटाई हो रही है. 200 रन बनना तो आम हो चुका है. हैदराबाद ने इस सीजन 9 बार 200 प्लस रन ठोके हैं. यहां हम आपके लिए उन 5 गेंदबाजों की लिस्ट लाए हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा मार पड़ी. ये वही नामी बॉलर हैं, जो अपनी-अपनी टीम के लिए मैच विनर थे, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं. इस लिस्ट में पंजाब के 2 गेंदबाजों का नाम है.

पहला नाम बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का है, जिन्होंने 23 मई यानी शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेले गए वर्चुअल नॉकआउट मैच में सिर्फ 3 ओवर में 52 रन लुटा दिए. इसके साथ ही उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वो सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुके हैं.

पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए आईपीएल 2026 का यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा है. मैदान पर खराब प्रदर्शन से लेकर मैदान के बाहर के विवादों तक, अर्शदीप लगातार सुर्खियों में रहे हैं. शनिवार रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम की स्पिन-फ्रेंडली और धीमी पिच पर, जहां बाकी गेंदबाज रनों पर अंकुश लगा रहे थे, वहां अर्शदीप ने 3 ओवरों में ही 52 रन लुटा डाले. उनके पहले ही ओवर में लखनऊ के जोश इंग्लिस ने 4 चौके जड़कर 16 रन बटोरे और अर्शदीप पूरे मैच में इस दबाव से उबर नहीं पाए.

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IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज

1. अर्शदीप सिंह (PBKS)– 541 रन

लखनऊ के खिलाफ 3 ओवर में 52 रन लुटाते ही अर्शदीप सिंह ने इस सीजन में कुल 541 रन खर्च कर दिए हैं. वो 14 मैचों में सिर्फ 14 विकेट ही ले पाए हैं.

2. अंशुल कंबोज (CSK)– 530 रन

चेन्नई सुपर किंग्स की खोज माने जा रहे युवा अंशुल कंबोज ने इस सीजन में विकेट तो चटकाए हैं, लेकिन विरोधी बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ जमकर रन भी बटोरे हैं. अंशुल ने 14 मैचों में 530 रन लुटाए हैं, हालांकि उनके खाते में 21 विकेट भी दर्ज हैं.

3. कगिसो रबाडा (GT)– 493 रन

गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा इस लिस्ट में इकलौते ऐसे अपवाद हैं, जिन्होंने रन जरूर लुटाए हैं, लेकिन टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं. उन्होंने 14 मैचों में 493 रन खर्च करके 24 विकेट चटकाए हैं और वे पर्पल कैप की रेस में दूसरे नंबर पर हैं.

4. मार्को यानसेन (PBKS)– 483 रन

पंजाब किंग्स की तरफ से अर्शदीप सिंह का साथ निभाने वाले दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मार्को यानसेन भी इस सीजन बुरी तरह पिटे हैं. उन्होंने 13 मैचों में 10.20 की बेहद महंगी इकॉनमी रेट से 483 रन लुटाए हैं और उन्हें सिर्फ 9 विकेट मिले हैं.

5. ईशान मलिंगा (SRH)– 467 रन

सनराइजर्स हैदराबाद के श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने इस सीजन में अब तक 14 मैच खेले हैं. हालांकि उन्होंने बीच के मैचों में अच्छी वापसी की, लेकिन ओवरऑल उन्होंने 9.27 की इकॉनमी रेट से कुल 467 रन खर्च किए हैं, जबकि उनके नाम 19 विकेट दर्ज हैं.

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