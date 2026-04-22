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Hindi Newsक्रिकेटभगाओ इसको... तुम साथ में कैमरा लेकर आए.... धोनी ने मस्ती-भरे अंदाज में दीपक चाहर को डांटा, VIDEO ने मचाया तहलका

'भगाओ इसको... तुम साथ में कैमरा लेकर आए....' धोनी ने मस्ती-भरे अंदाज में दीपक चाहर को डांटा, VIDEO ने मचाया तहलका

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला कल यानी गुरुवार 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. IPL के इतिहास में अभी तक मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच 39 IPL मैच खेले जा चुके हैं. IPL में मुंबई इंडियंस (MI) का चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर पलड़ा भारी है. मुंबई इंडियंस (MI) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ अभी तक 21 IPL मैच जीते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 22, 2026, 12:11 PM IST
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'भगाओ इसको... तुम साथ में कैमरा लेकर आए....' धोनी ने मस्ती-भरे अंदाज में दीपक चाहर को डांटा, VIDEO ने मचाया तहलका

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला कल यानी गुरुवार 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. IPL के इतिहास में अभी तक मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच 39 IPL मैच खेले जा चुके हैं. IPL में मुंबई इंडियंस (MI) का चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर पलड़ा भारी है. मुंबई इंडियंस (MI) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ अभी तक 21 IPL मैच जीते हैं. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की बात करें तो उसने मुंबई इंडियंस (MI) को 18 IPL मैचों में शिकस्त दी है.

धोनी ने मस्ती-भरे अंदाज में दीपक चाहर को डांटा

महेंद्र सिंह धोनी और दीपक चाहर के बीच मैदान के बाहर हमेशा से ही एक मजबूत रिश्ता रहा है. मुंबई इंडियंस ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक बार फिर उनकी दोस्ती और आपसी मेलजोल देखने को मिला है, लेकिन इस बार एक मजेदार अंदाज में. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ कल होने वाले IPL मैच से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है. ये दोनों टीमें पांच बार IPL की ट्रॉफी जीत चुकी हैं. दोनों ही टीमों के लिए इस सीजन की शुरुआत लगभग एक जैसी रही है. दोनों ने ही दो मैच जीते हैं और चार मैच हारे हैं.

IPL का El Clasico

मुंबई इंडियंस (MI) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मैच को IPL का El Clasico कहा जाता है. ऐसे में यह हाई-प्रोफाइल मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अपनी लय वापस पाने के लिहाज से बेहद अहम है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला इस लीग की सबसे जोरदार प्रतिद्वंद्विताओं में से एक है. इस नेट सेशन के वीडियो में मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर, जो पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलते थे, अपने पुराने कप्तान से बात करने के लिए उनके पास आए. हालांकि, धोनी ने मजाक में कैमरे की मौजूदगी की ओर इशारा किया और कहा, 'तुम अपने साथ में कैमरा लेकर आए हो… भगाओ इसको.'

बड़े भाई और छोटे भाई' वाला रिश्ता

फिर दीपक चाहर ने मजाक में कैमरामैन को जाने के लिए बोला और कहा, 'अरे यार भैया, जाओ आप.' धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हां, वरना बात नहीं कर पाएंगे.' यह जोड़ी अपने 'बड़े भाई-छोटे भाई' वाले रिश्ते के लिए मशहूर है. IPL 2025 के MI बनाम CSK मैच के दौरान, दीपक चाहर ने धोनी को स्लेज करने की कोशिश की, जब धोनी बैटिंग करने आए तो उन्होंने इशारा किया कि वह शॉर्ट सिली पॉइंट पर फील्डिंग करेंगे. CSK की जीत के बाद, धोनी को मैच के बाद हाथ मिलाने के दौरान मजाक में चाहर को अपने बल्ले से 'हिट' करते हुए देखा गया, यह पल उनकी पक्की दोस्ती की निशानी के तौर पर वायरल हो गया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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