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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: MS DHONI से डांट खाते ही पैरों में गिरा MI का ये खिलाड़ी...गुरु से मिलने के बाद लौटेगा फॉर्म?

VIDEO: MS DHONI से 'डांट' खाते ही पैरों में गिरा MI का ये खिलाड़ी...गुरु से मिलने के बाद लौटेगा फॉर्म?

Deepak Chahar and MS Dhoni funny video: आईपीएल 2026 में 23 अप्रैल को लीग की दो सबसे सफल टीमें चेन्नई और मुंबई के बीच एक बड़ा मैच होना है. इस मैच से पहले एमएस धोनी से मिलने उनका चेला पहुंचा तो धोनी ने डांट-फटकार लगा दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:52 PM IST
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VIDEO: MS DHONI से 'डांट' खाते ही पैरों में गिरा MI का ये खिलाड़ी...गुरु से मिलने के बाद लौटेगा फॉर्म?

Deepak Chahar and MS Dhoni funny video: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में 23 अप्रैल यानी गुरुवार को मुंबई बनाम चेन्नई के बीच 'एल-क्लासिको' मुकाबला होना है. इस मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने फैंस का दिल जीत लिया. मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज दीपक चाहर जब अपने पुराने कप्तान एमएस धोनी से मिलने पहुंचे, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माही भाई उनका स्वागत इस अंदाज में करेंगे. जैसे ही धोनी ने देखा कि दीपक के पीछे-पीछे कैमरामैन भी आ रहा है, उनका मस्ती भरा मूड ऑन हो गया.

एमएस धोनी ने जैसे ही कैमरा देखा, उन्होंने दीपक को मजाकिया अंदाज में डांट लगाते हुए कहा, 'तुम आए, कैमरा साथ लाए. भगाओ इसको.' धोनी का इशारा साफ था कि कैमरा होगा तो वह अपने 'पुराने चेले' से दिल खोलकर बातें नहीं कर पाएंगे. धोनी के इतना कहते ही दीपक ने भी मुस्कुराते हुए कैमरामैन को वहां से विदा किया. धोनी ने हंसते हुए आगे कहा, 'हां, भगाओ इसे... क्योंकि (कैमरे के सामने) हम बात नहीं कर पाएंगे.'

डांट खाने के बाद चरण स्पर्श

डांट खाने के बाद चेले दीपक चाहर ने अपने गुरु धोनी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन माही हमेशा की तरह फुर्ती से पीछे हट गए और उन्हें गले लगा लिया. इसके बाद दोनों दिग्गज अपनी 'सफेद होती दाढ़ी' और लुक को लेकर एक-दूसरे की खिंचाई करते नजर आए. चेन्नई और मुंबई दोनों टीमों ने इस खूबसूरत वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. चाहर पहले चेन्नई सुपर किंग्स का अहम हिस्सा रहे हैं. उनके करियर को संवारने में धोनी का भी योगदान है. धोनी और चाहर के बीच मस्ती-मजाक का सिलसिला सालों पुराना है.

क्या पुराना फॉर्म हासिल कर पाएंगे चाहर?

कभी चेन्नई के लिए मैच विनर रहे दीपक चाहर इस सीजन मुंबई टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनके लिए 19वां सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा है. एमआई ने सीएसके से बिडिंग वॉर जीतकर दीपक को 9.25 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. इस सीजन उन्हें 3 मैचों में महज 1 विकेट मिला है. उन्होंने 13 से ज्यादा की इकॉनमी से रन भी लुटाए हैं. इसी खराब फॉर्म के चलते मुंबई ने उन्हें प्लेइंग-11 से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है. कभी धोनी के सबसे भरोसेमंद हथियार रहे दीपक आज अपनी लय तलाश रहे हैं. अब फैंस का यह मानना है कि अपने गुरु धोनी से मिलने के बाद शायद चाहर का फॉर्म वापस लौट आए.

ये भी पढ़ें: 29 गेंद में शतक... IPL में इग्नोर हुआ 24 साल का विध्वंसक रिकॉर्डधारी, ये कारनामा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, उड़ाए 23 चौके-छक्के

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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