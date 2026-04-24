Advertisement
trendingNow13191480
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: धोनी की वापसी का सस्पेंस, क्या सिर्फ 2 मैच खेलेंगे थाला? CSK ने तोड़ी चुप्पी

IPL 2026: धोनी की वापसी का सस्पेंस, क्या सिर्फ 2 मैच खेलेंगे 'थाला'? CSK ने तोड़ी चुप्पी

IPL 2026 MS Dhoni: आईपीएल 2026 में एमएस धोनी की वापसी को लेकर सस्पेंस बरकरार है. माइकल हसी ने उनकी फिटनेस और विकेटकीपिंग की भूमिका पर बड़ा अपडेट दिया है, वहीं आर अश्विन ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेन्नई सुपरकिंग्स के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी. Photo Credit: Chennai Super Kings
चेन्नई सुपरकिंग्स के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी. Photo Credit: Chennai Super Kings

IPL 2026 MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अब तक सात मैच खेल लिए हैं. इस दौरान टीम को 4 मैचों में हार और 3 मुकाबलों में जीत मिली है. अंक तालिका में चेन्नई पांचवें स्थान पर है. टीम के आधे मैचों से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूर रहे हैं. वह चोट के कारण अब तक मैदान से दूर रहे हैं. धोनी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच के लिए फिट नहीं हो पाए हैं. वह गुरुवार (23 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ बड़े मैच में नहीं खेल सके.

चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए अच्छी बात यह है कि धोनी ने अभ्यास शुरू कर दिया है और मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच से पहले उन्हें नेट सेशन में विकेटकीपिंग करते देखा गया था. हालांकि, वह अभी भी पूरी तरह मैच-फिट नहीं पाए गए हैं. अब उनके खेलने को लेकर महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी भविष्यवाणी की है. यहां तक कि चेन्नई के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने भी बयान दिया है.

अश्विन ने धोनी को लेकर क्या कहा?

धोनी के फैंस उनकी वापसी की राह देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिग्गज स्पिनर और पूर्व CSK खिलाड़ी आर अश्विन ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर हलचल मचा दी है. अश्विन के अनुसार, धोनी मौजूदा सीजन में केवल दो मैच ही खेल सकते हैं. उन्होंने यह बात ईएसपीएनक्रिकइंफो के एक रैपिड-फायर राउंड के दौरान कही. धोनी की अनुपस्थिति में संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. गौरतलब है कि टीम ने सैमसन को रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: क्या रोहित शर्मा की विरासत को हार्दिक पांड्या ने किया बर्बाद? देखें रिपोर्ट कार्ड

क्या धोनी केवल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लौटेंगे?

CSK के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि धोनी केवल एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' के रूप में खेलेंगे. हसी ने स्पष्ट किया कि जब भी धोनी की वापसी होगी, वह विकेटकीपर की भूमिका ही निभाएंगे. टीम के पास संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा जैसे विकल्प होने के बावजूद हसी को पूरा भरोसा है कि धोनी स्टंप्स के पीछे ही नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें: CSK के खिलाफ MI का फ्लॉप शो, गुस्से में मैदान छोड़कर निकले आकाश अंबानी; VIDEO वायरल

क्यों नहीं लौट रहे धोनी?

हसी के अनुसार, धोनी की मुख्य समस्या विकेटकीपिंग या बल्लेबाजी नहीं, बल्कि विकेटों के बीच दौड़ना है. पारी के अंत में एक और दो रन लेने के लिए मांसपेशियों का मजबूत होना जरूरी है. हसी ने कहा कि धोनी नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी चोट पर आत्मविश्वास हासिल करने की जरूरत है ताकि वह दौड़ने का दबाव झेल सकें. धोनी की रिकवरी पर अपडेट देते हुए हसी ने बताया कि वह वापसी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह अगले कुछ मैचों में खेल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 100 प्रतिशत फिट होना होगा. फिलहाल फैंस को 'थाला' को मैदान पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026MS Dhoni

Trending news

धीमी आंच पर पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में उबाल... AAP में बगावत की Inside Story
Raghav Chadha
धीमी आंच पर पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में उबाल... AAP में बगावत की Inside Story
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग
Election Comissioner
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग
नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल
adulteration
नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
Raghav Chadha
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
AAP Raghav Chadha Live Updates: राघव चड्ढा ने किया 7 सांसदों के BJP में जाने का दावा, AAP बोली- सिर्फ 3 गए; एक्शन लेंगे
Raghav Chadha
AAP Raghav Chadha Live Updates: राघव चड्ढा ने किया 7 सांसदों के BJP में जाने का दावा, AAP बोली- सिर्फ 3 गए; एक्शन लेंगे
BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के
aap
BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के
क्या BJP में जाते ही चली जाएगी राघव की राज्यसभा सदस्यता,क्या कहता है 'दल-बदल कानून'?
BJP
क्या BJP में जाते ही चली जाएगी राघव की राज्यसभा सदस्यता,क्या कहता है 'दल-बदल कानून'?
'हम पांच हमारे पच्चीस'? हर मुसलमान 4 शादी नहीं करता, भुज में BJP पर बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हम पांच हमारे पच्चीस'? हर मुसलमान 4 शादी नहीं करता, भुज में BJP पर बरसे ओवैसी
राघव ही नहीं, 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी; अनबन के बीच छोड़ा साथ
Aam Aadmi Party
राघव ही नहीं, 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी; अनबन के बीच छोड़ा साथ
AAP में फूट! राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, हरभजन समेत दो-तिहाई सांसद अब BJP मे जाएंगे
Raghav Chadha
AAP में फूट! राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, हरभजन समेत दो-तिहाई सांसद अब BJP मे जाएंगे