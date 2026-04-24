IPL 2026: धोनी की वापसी का सस्पेंस, क्या सिर्फ 2 मैच खेलेंगे 'थाला'? CSK ने तोड़ी चुप्पी

IPL 2026 MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अब तक सात मैच खेल लिए हैं. इस दौरान टीम को 4 मैचों में हार और 3 मुकाबलों में जीत मिली है. अंक तालिका में चेन्नई पांचवें स्थान पर है. टीम के आधे मैचों से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूर रहे हैं. वह चोट के कारण अब तक मैदान से दूर रहे हैं. धोनी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच के लिए फिट नहीं हो पाए हैं. वह गुरुवार (23 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ बड़े मैच में नहीं खेल सके.

चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए अच्छी बात यह है कि धोनी ने अभ्यास शुरू कर दिया है और मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच से पहले उन्हें नेट सेशन में विकेटकीपिंग करते देखा गया था. हालांकि, वह अभी भी पूरी तरह मैच-फिट नहीं पाए गए हैं. अब उनके खेलने को लेकर महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी भविष्यवाणी की है. यहां तक कि चेन्नई के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने भी बयान दिया है.

अश्विन ने धोनी को लेकर क्या कहा?

धोनी के फैंस उनकी वापसी की राह देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिग्गज स्पिनर और पूर्व CSK खिलाड़ी आर अश्विन ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर हलचल मचा दी है. अश्विन के अनुसार, धोनी मौजूदा सीजन में केवल दो मैच ही खेल सकते हैं. उन्होंने यह बात ईएसपीएनक्रिकइंफो के एक रैपिड-फायर राउंड के दौरान कही. धोनी की अनुपस्थिति में संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. गौरतलब है कि टीम ने सैमसन को रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था.

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क्या धोनी केवल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लौटेंगे?

CSK के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि धोनी केवल एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' के रूप में खेलेंगे. हसी ने स्पष्ट किया कि जब भी धोनी की वापसी होगी, वह विकेटकीपर की भूमिका ही निभाएंगे. टीम के पास संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा जैसे विकल्प होने के बावजूद हसी को पूरा भरोसा है कि धोनी स्टंप्स के पीछे ही नजर आएंगे.

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क्यों नहीं लौट रहे धोनी?

हसी के अनुसार, धोनी की मुख्य समस्या विकेटकीपिंग या बल्लेबाजी नहीं, बल्कि विकेटों के बीच दौड़ना है. पारी के अंत में एक और दो रन लेने के लिए मांसपेशियों का मजबूत होना जरूरी है. हसी ने कहा कि धोनी नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी चोट पर आत्मविश्वास हासिल करने की जरूरत है ताकि वह दौड़ने का दबाव झेल सकें. धोनी की रिकवरी पर अपडेट देते हुए हसी ने बताया कि वह वापसी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह अगले कुछ मैचों में खेल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 100 प्रतिशत फिट होना होगा. फिलहाल फैंस को 'थाला' को मैदान पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.