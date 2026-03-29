IPL 2026: तबाही और तहलका मचा देंगे मुंबई के ये 5 खूंखार क्रिकेटर, अकेले दम पर उड़ा सकते हैं KKR की धज्जियां

मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से IPL 2026 का मैच खेला जाएगा. ओवरऑल रिकॉर्ड में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है. मुंबई इंडियंस ने 35 मुकाबलों में से 24 में जीत दर्ज की है, तो केकेआर ने सिर्फ 11 मैच जीते हैं. साल 2025 में दोनों टीमों की भिड़ंत एक बार हुई थी, जहां मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी. मुंबई की टीम इस सीजन में काफी मजबूत दिखाई दे रही है. आइए आपको मुंबई के उन 5 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो इस मुकाबले में केकेआर टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं.

1. रोहित शर्मा

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खेलना काफी पसंद आता है. रोहित शर्मा आईपीएल में कोलकाता के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 35 पारियों में 1083 रन बनाए हैं. रोहित का अगर बल्ला चला, तो केकेआर के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं होगा.

2. जसप्रीत बुमराह

मुंबई के गेंदबाजी अटैक की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं. जसप्रीत बुमराह पावरप्ले के साथ-साथ अंतिम ओवरों में भी अपनी शानदार गेंदबाजी से मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं. जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड वानखेड़े में शानदार रहा है.

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3. रयान रिकेल्टन

आईपीएल 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी रयान रिकेल्टन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था. उन्होंने 14 मुकाबलों में 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 388 रन बनाए थे. रयान रिकेल्टन की हालिया फॉर्म भी काफी अच्छी चल रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उन्होंने 8 मुकाबलों में 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 228 रन बनाए थे. रयान रिकेल्टन केकेआर के गेंदबाजों के लिए खासतौर पर पावरप्ले में बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं.

4. सूर्यकुमार यादव

मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को वानखेड़े का मैदान खूब पसंद आता है. इस ग्राउंड पर उन्होंने 39 पारियों में 165 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1,394 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव वानखेड़े में दो शतक और 11 अर्धशतक लगा चुके हैं. सूर्यकुमार यादव अगर अच्छी लय में नजर आए, तो केकेआर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

5. शेरफेन रदरफोर्ड

गुजरात टाइटंस से ट्रेड किए गए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड से केकेआर के गेंदबाजों को बचकर रहना होगा. शेरफेन रदरफोर्ड ने पिछले सीजन में खेले 13 मुकाबलों में 157 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 291 रन बनाए थे. शेरफेन रदरफोर्ड अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर किसी भी समय मैच को पलटने की काबिलियत रखते हैं. शेरफेन रदरफोर्ड का इस्तेमाल मुंबई इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर कर सकती है.