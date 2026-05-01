IPL 2026: ये 2 जरूरी बदलाव करके प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस, अभी बचा है आखिरी रास्ता

How Mumbai Indians Can Reach Playoff: मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंच सकती है या उसकी कहानी क्या खत्म हो गई? आपके इसी सवाल का जवाब हम लेकर हाजिर हुए हैं. आइए जानते हैं किन 2 बदलावों को करके ये टीम टॉप 4 में एंट्री कर सकती है.
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How Mumbai Indians Can Reach Playoff: आईपीएल 2026 से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि मुंबई इंडियंस जैसी खतरनाक टीम इतना खराब खेलेगी. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली इस टीम में टी20 क्रिकेट के दिग्गजों की भरमार है, लेकिन मैदान पर नतीजा हार के सिवा कुछ नहीं दिख रहा. 19वें सीजन में 5 बार की चैंपियन मुंबई अब तक 8 मैचों में से 6 मैच हार चुकी है और प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की दहलीज पर है. लगातार खराब प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं. फैंस ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार मुंबई का कुछ नहीं हो सकता.
अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि अभी मुंबई की कहानी खत्म नहीं हुई है. उसके पास प्लेऑफ में जाने का आखिरी रास्ता अभी भी बचा हुआ है. इस रास्ते पर चलने से पहले मुंबई को 2 बड़े बदलाव करने होंगे और चमत्कारिक खेल दिखाना होगा.
मुंबई इंडियंस (MI) के लिए आईपीएल 2026 का सफर अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 243 रन बनाने के बावजूद मिली हार ने टीम की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. 8 मैचों में 6 हार के साथ मुंबई की टीम अंक तालिका में 9वें पायदान पर खिसक गई है. हालांकि, पांच बार की चैंपियन टीम के लिए प्लेऑफ के दरवाजे अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं. मुंबई कैसे प्लेऑफ में जाएगी, ये जानने से पहले उन 2 बदलावों के बारे में जान लीजिए, जिन्हें मुंबई को करना अब बेहद जरूरी हो चुका है.
कभी मुंबई की जान कहे जाने वाले सूर्यकुमार यादव इस सीजन में संघर्ष कर रहे हैं. 8 मैचों में सूर्या ने मात्र 19.88 की औसत से सिर्फ 159 रन बनाए हैं. अब वक्त आ गया है कि टीम को सूर्या की जगह बेंच पर बैठे युवा खिलाड़ियों जैसे मयंक रावत, राज बावा या रॉबिन मिंज को आजमाना चाहिए.
मुंबई को अपनी रणनीति में लचीलापन लाना होगा. पहले 6 ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखनी होगी. कप्तान हार्दिक को पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने के बजाय कुछ गेंदें खेलकर क्रीज पर जमना चाहिए और फिर अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहिए.
आईपीएल 2026 में सभी 10 टीमें 14-14 मैच खेलती हैं. इतने मैचों में प्लेऑफ में जाने के लिए सुरक्षित अंक 16 होते हैं. मतलब जिस टीम के पास 16 अंक होते हैं, उसे टॉप 4 में जगह मिल जाती है. चूंकि मुंबई अब तक 8 मैच खेल चुकी है. उसके पास 6 हार और 2 जीत के साथ सिर्फ 4 अंक हैं. उसे प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए सभी 6 मैच जीतना जरूरी है. अगर ऐसा हुआ तो मुंबई के पास 16 अंक हो जाएंगे.
यदि टीम एक भी मैच हारती है, तो वह 14 अंकों पर अटक जाएगी और फिर उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा. और अगर वह 2 मैच हारती है तो उसका प्लेऑफ का सपना टूट जाएगा.
मुंबई की टीम को अगले 6 मैचों में RCB, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी फॉर्म में चल रही टीमों के साथ-साथ CSK, LSG और KKR का सामना करना है. इस कठिन सफर की शुरुआत 2 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महामुकाबले से होगी. अब मुंबई के सामने हर मैच को जीतने की चुनौती है, जो आसान नहीं होगा. अगर मुंबई इस राह को पार कर गई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.
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