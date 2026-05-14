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IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड...19 साल में पहली बार हुआ ऐसा!

Mumbai Indians Cricket History: 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. इस टीम ने एक ऐसा प्रयोग किया, जो 19 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. यह रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस की कप्तानी से जुड़ा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 14, 2026, 09:33 PM IST
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मुंबई इंडियंस ने एक सीजन में तीन भारतीय कप्तानों का यूज किया (फोटो क्रेडिट IPL/X)
मुंबई इंडियंस ने एक सीजन में तीन भारतीय कप्तानों का यूज किया (फोटो क्रेडिट IPL/X)

Mumbai Indians Cricket History: आईपीएल 2026 का 58वां मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस होते ही मुंबई इंडियंस ने इतिहास रच दिया. 19वां सीजन भले ही मुंबई के लिए अच्छा नहीं रहा हो और वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हो, लेकिन इस टीम ने इतिहास के पन्नों में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया, जो पिछले 19 सालों में कभी नहीं हुआ था. धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ जैसे ही जसप्रीत बुमराह टॉस के लिए उतरे, मुंबई इंडियंस ने कप्तानों के इस्तेमाल में नया रिकॉर्ड बना दिया.

मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की पहली ऐसी टीम बनी है, जिसे एक ही सीजन (2026) में तीन अलग-अलग भारतीय कप्तानों (हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह) ने लीड किया है. इससे पहले आईपीएल के इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका था, जब एक सीजन में किसी टीम ने तीन कप्तान बदले थे, लेकिन हर बार उस लिस्ट में कोई न कोई विदेशी खिलाड़ी जरूर शामिल रहा. आज यह पहला मौका है, जब किसी टीम की कमान एक ही सीजन में तीन देसी (भारतीय) कंधों पर रही है.

एक सीजन में 3 कप्तान वाली टीमें

1. MI (2008): हरभजन सिंह, शॉन पोलक (विदेशी), सचिन तेंदुलकर

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2. PWI (2013): एंजेलो मैथ्यूज (विदेशी), रॉस टेलर (विदेशी), आरोन फिंच (विदेशी)

3. SRH (2021): डेविड वॉर्नर (विदेशी), केन विलियमसन (विदेशी), मनीष पांडे

4. PBKS (2024): शिखर धवन, सैम करन (विदेशी), जितेश शर्मा

5. MI (2026): हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह (तीनों भारतीय)

कप्तानी में क्यों हुआ इतना बदलाव?

आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस के लिए नेतृत्व के लिहाज से काफी अस्थिर रहा है. नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या फिटनेस समस्याओं (बैक स्पैज्म) के कारण अंदर-बाहर होते रहे हैं. उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने कमान संभाली, लेकिन निजी कारणों (बेटी के जन्म) की वजह से वह धर्मशाला नहीं पहुंच सके. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने अनुभव को प्राथमिकता देते हुए जसप्रीत बुमराह को 'बॉस' बनाया.

बुमराह को 13 साल बाद मिली कप्तानी

जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी करने से पहले 156 मैच खेले, जो मुंबई इंडियंस के लिए एक रिकॉर्ड है. बुमराह ने 2013 में मुंबई इंडियंस के लिए अपना पहला मैच खेला था. 13 साल और 156 मैचों के बाद उन्हें कप्तानी मिली है.

मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने वाले दिग्गज

मुंबई इंडियंस के लिए अब तक आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी कप्तानी कर चुके हैं. इनमें हरभजन सिंह, शॉन पोलक, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, रोहित शर्मा, कीरोन पोलार्ड, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: PBKS vs MI: आखिर क्यों नहीं खेल रहे पांड्या और सूर्या? जसप्रीत बुमराह को मिली कप्तानी

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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