IPL 2026: मुंबई इंडियंस की खुल गई पोल, इस क्रिकेटर के बिना आधी हो गई हार्दिक पांड्या की टीम की ताकत

IPL 2026, MI vs CSK: IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 7 मैचों में 2 जीत और 5 हार के साथ 4 अंक लेकर आठवें स्थान पर है. मुंबई इंडियंस का नेट रनरेट -0.736 है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 207 रन बनाए.
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IPL 2026, MI vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 207 रन बनाए. जवाब में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 19 ओवर में 104 रन पर ऑलआउट हो गई. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 7 मैचों में 2 जीत और 5 हार के साथ 4 अंक लेकर आठवें स्थान पर है. मुंबई इंडियंस का नेट रनरेट -0.736 है.
एक खतरनाक बल्लेबाज ऐसा है, जिसके बिना मुंबई इंडियंस (MI) की ताकत आधी हो गई है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा की कमी खल रही है. आकाश चोपड़ा ने कहा, 'मुंबई को रोहित शर्मा की कमी जरूर खली है. अच्छी शुरुआत के बिना, 210–220 के लक्ष्य का पीछा करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने अब तक ज्यादा योगदान नहीं दिया है. तिलक वर्मा ने पिछले मैच में जरूर शतक लगाया था, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को बेहतर करने की जरूरत है. गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर अच्छा कर रहे हैं, उन्हें बाकी लोगों से बेहतर सपोर्ट की जरूरत है.'
रोहित शर्मा ने IPL 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी और KKR के खिलाफ पहले मैच में 38 गेंदों पर 78 रन बनाए थे. सीजन के चौथे मैच में रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे. रोहित शर्मा इसके बाद से प्लेइंग इलेवन से बाहर चल रहे हैं. रोहित शर्मा पिछले तीन मैच नहीं खेले हैं. रोहित शर्मा के टीम में न होने से न सिर्फ मुंबई इंडियंस (MI) की ओपनिंग प्रभावित हो रही है, बल्कि 'हिटमैन' का अनुभव भी कप्तान हार्दिक पांड्या को नहीं मिल पा रहा है.
मुंबई इंडियंस (MI) ने IPL 2026 की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जीत के साथ की थी, लेकिन इसके बाद टीम को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ तिलक वर्मा के विस्फोटक शतक की बदौलत मुंबई इंडियंस (MI) जीत की राह पर लौटी थी, लेकिन सीजन के सातवें मैच में एक बार फिर CSK ने उसके जीत के क्रम को रोक दिया. CSK ने मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन से हराया. रनों के लिहाज से मुंबई इंडियंस (MI) की यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार है. इस हार के बाद IPL 2026 में प्लेऑफ का सफर टीम के लिए मुश्किल हो गया है.