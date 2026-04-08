हार्दिक पांड्या की टीम की शर्मनाक हार, ये रहे मुंबई इंडियंस की हार के 3 सबसे बड़े विलेन

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने मंगलवार को गुवाहाटी में खेले गए IPL 2026 के मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 27 रन से हरा दिया. IPL 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस को लगातार अपने दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. बारिश के चलते इस मैच में 9-9 ओवरों की कटौती हुई. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 11 ओवरों में 3 विकेट खोकर 150 रन बनाए. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस (MI) 11 ओवरों में 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी और 27 रन से मैच हार गई. आइए एक नजर डालते हैं कि राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की हार के 3 सबसे बड़े विलेन कौन रहे हैं.

1. दीपक चाहर

दीपक चाहर ने बेहद घटिया बॉलिंग कर मुंबई इंडियंस (MI) को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बता दें कि दीपक चाहर ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 1 ओवर में 22 रन लुटा दिए. दीपक चाहर ने बिना कोई विकेट हासिल किए, 22 के इकोनॉमी रेट से पानी की तरह 22 रन बहा दिए. दीपक चाहर अपने फ्लॉप शो की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

2. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए ओपनिंग करने उतरे, लेकिन यह बल्लेबाज 6 गेंद पर 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठा. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ IPL 2026 के मैच में रोहित शर्मा बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. रोहित शर्मा को राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपना शिकार बनाया और 5 रन पर उनकी पारी का अंत कर दिया. रोहित शर्मा अपने फ्लॉप शो की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

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3. ट्रेंट बोल्ट

मुंबई इंडियंस (MI) के खूंखार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने भी बेहद घटिया गेंदबाजी की है. तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 1 ओवर में 22 रन लुटा दिए. ट्रेंट बोल्ट ने 22 के इकोनॉमी रेट से रन लुटा दिए. ट्रेंट बोल्ट भी अपने खराब प्रदर्शन की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.