वैभव सूर्यवंशी का 'खौफ' या सिर्फ शोर? मुंबई इंडियंस को टेंशन नहीं, राजस्थान रॉयल्स को दे दी चुनौती

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals: मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के इर्द-गिर्द बढ़ती चर्चाओं को ज्यादा महत्व देने से इनकार कर दिया है. टीम का मानना है कि इस युवा खिलाड़ी के प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम का नजरिया पूरी तरह से जमीन से जुड़ा रहेगा. गुवाहाटी में होने वाले मुकाबले से पहले मुंबई के गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे ने स्पष्ट किया कि सूर्यवंशी कोई अनजान खिलाड़ी नहीं हैं. उन्होंने कहा, ''सबसे पहले मुझे लगता है कि वैभव नए नहीं हैं. यह उनका दूसरा साल है, इसलिए वे टीम के लिए अपरिचित नहीं हैं.''

15 वर्षीय सूर्यवंशी को मिल रहे ध्यान के बावजूद म्हाम्ब्रे ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई इंडियंस अपनी तैयारियों में कोई बदलाव नहीं करेगी. उन्होंने कहा, ''हम जानते हैं कि वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए हमारी तैयारी वैसी ही होगी जैसी अन्य खिलाड़ियों के लिए होती है.'' मुंबई का थिंक-टैंक अपनी रणनीति को सरल रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वे आईपीएल 2026 के इस चर्चित खिलाड़ी के खिलाफ किसी भी योजना को जटिल नहीं बनाना चाहते.

ये भी पढ़ें: 6 गेंद पर 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज, क्रिकेट का 'अटूट' रिकॉर्ड, बड़े-बड़े सूरमा फेल

Add Zee News as a Preferred Source

क्या रवि बिश्नोई की फिरकी अब भी एक पहेली है?

म्हाम्ब्रे ने राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर रवि बिश्नोई से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया, जो गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने रवि बिश्नोई को 'मिस्ट्री' फैक्टर मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह लेग-स्पिनर लंबे समय से खेल रहा है और टीमें उनके तरीकों को अच्छी तरह समझती हैं. म्हाम्ब्रे के अनुसार, ''मैं अब रवि को मिस्ट्री के रूप में नहीं देखता. लोगों ने सालों से देखा है कि वह क्या कर सकते हैं.'' उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा है और मुंबई उन्हें किसी भी अन्य सामान्य गेंदबाज की तरह ही देखेगी.

ये भी पढ़ें: कैमरन ग्रीन अच्छे नहीं... सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी पर महान क्रिकेटर का जोरदार हमला

क्या हार्दिक की वापसी से बदलेगी मुंबई की किस्मत?

मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद इस मुकाबले में वापसी करना चाहेगी. दिल्ली के खिलाफ पिछले मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या की कमी खली थी, जो बीमारी के कारण बाहर थे और उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी संभाली थी. अब हार्दिक की वापसी की उम्मीद है, जिससे टीम को राजस्थान की मजबूत टीम और उनके फॉर्म में चल रहे टॉप ऑर्डर को रोकने के लिए सही संतुलन मिलने की उम्मीद है.