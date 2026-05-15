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Hindi Newsक्रिकेटमुंबई इंडियंस ने IPL में बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, कप्तान की गैरमौजूदगी में टीम पर लगा सबसे बड़ा दाग

मुंबई इंडियंस ने IPL में बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, कप्तान की गैरमौजूदगी में टीम पर लगा सबसे बड़ा दाग

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) ने IPL में बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. कप्तान हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गुरुवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इस IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी की थी. बता दें कि मुंबई इंडियंस (MI) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हरा दिया है. हालांकि इसी बीच मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने अपने नाम एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड कर लिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 15, 2026, 07:03 AM IST
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मुंबई इंडियंस ने IPL में बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, कप्तान की गैरमौजूदगी में टीम पर लगा सबसे बड़ा दाग

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) ने IPL में बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. कप्तान हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गुरुवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इस IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी की थी. बता दें कि मुंबई इंडियंस (MI) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हरा दिया है. हालांकि इसी बीच मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने अपने नाम एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड कर लिया है.

मुंबई इंडियंस ने IPL में बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स (PBKS) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 200 रन बनाए. मुंबई इंडियंस (MI) के फील्डर्स ने पंजाब किंग्स (PBKS) की पारी के दौरान मैदान पर बहुत खराब प्रदर्शन किया. धर्मशाला में खेले गए इस IPL मुकाबले में शार्दुल ठाकुर के 4 विकेट हॉल लेने के बावजूद मुंबई इंडियंस (MI) ने फील्डिंग में 5 कैच छोड़े और 4 बार मिसफील्ड की, जिसके चलते पंजाब किंग्स (PBKS) ने 8 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए.

मुंबई इंडियंस पर लगा सबसे बड़ा दाग

धर्मशाला में गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के लिए मैदान पर एक बुरा दिन रहा. 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 के इस मैच में अपनी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन किया और 5 कैच टपका दिए, जिससे फ्रेंचाइजी की साख को नुकसान पहुंचा. मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 5 कैच छोड़े और पारी के दौरान 4 बार मिसफील्ड भी की.

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पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार

मुंबई इंडियंस ने एक IPL मैच में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है. हालांकि शार्दुल ठाकुर ने मुंबई इंडियंस के लिए 4 विकेट लिए, लेकिन इन छूटे हुए मौकों की वजह से उन्हें अहम एक्स्ट्रा रन गंवाने पड़े. मुंबई इंडियंस (MI) ने गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की. पंजाब किंग्स को इस सीजन लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है. यह टीम 13 अंकों के साथ फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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