आज IPL 2026 का सबसे बड़ा युद्ध! मुंबई vs चेन्नई की टक्कर, इन 6 मैच विनर्स पर टिकी है दुनिया की नजर

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज यानी गुरुवार 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. IPL के इतिहास में अभी तक मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच 39 IPL मैच खेले जा चुके हैं. IPL में मुंबई इंडियंस (MI) का चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर पलड़ा भारी है. मुंबई इंडियंस (MI) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ अभी तक 21 IPL मैच जीते हैं. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की बात करें तो उसने मुंबई इंडियंस (MI) को 18 IPL मैचों में शिकस्त दी है. IPL 2026 के इस महामुकाबले में 6 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजरे रहेंगी, आइए एक नजर डालते हैं.

1. महेंद्र सिंह धोनी

सभी फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं. चेन्नई सुपर किंग्स के 44 साल के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी हल्की-फुल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी है. चेन्नई सुपर किंग्स के शुरुआती 6 मुकाबलों में न खेलने के बाद, मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने आईपीएल 2026 का अपना पहला विकेटकीपिंग सेशन भी पूरा किया.

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2. रोहित शर्मा

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आज आईपीएल में होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा खेल सकते हैं. रोहित शर्मा ओपनिंग में विस्फोटक बैटिंग कर मुंबई इंडियंस (MI) को एक मजबूत शुरुआत देंगे. रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 के 4 मैचों में 45.67 की औसत से 137 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 78 रन रहा है.

3. ऋतुराज गायकवाड़

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ IPL 2026 में बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं. ऐसे में फैंस की नजरें रहेंगी कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में ऋतुराज गायकवाड़ कैसा प्रदर्शन करते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2026 के 6 मैचों में 13.67 की औसत से 82 रन बनाए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 26 रन रहा है.

4. संजू सैमसन

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस आईपीएल सीजन में एक शतक जड़ चुके हैं. आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को संजू सैमसन से एक और शतक की उम्मीद होगी. संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 के 6 मैचों में 38.40 की औसत से 192 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है. संजू सैमसन का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 115 रन रहा है.

5. सूर्यकुमार यादव

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. आज सूर्यकुमार यादव के खिलाफ मैच में उनके पास अपनी फॉर्म हासिल करने का मौका होगा. सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल 2026 के 6 मैचों में 20.17 की औसत से 121 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. सूर्यकुमार यादव का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 51 रन रहा है.

6. हार्दिक पांड्या

यह देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पहला ओवर फेंकेंगे या नहीं. हार्दिक पांड्या गेंद और बल्ले से मैच पलटने में माहिर. हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 के 5 मैचों में 24 की औसत से 96 रन बनाए हैं. हार्दिक पांड्या का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 40 रन रहा है. हार्दिक पांड्या ने इस दौरान 3 विकेट भी झटके हैं.