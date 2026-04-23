Advertisement
trendingNow13189017
Hindi Newsक्रिकेटआज IPL 2026 का सबसे बड़ा युद्ध! मुंबई vs चेन्नई की टक्कर, इन 6 मैच विनर्स पर टिकी है दुनिया की नजर

आज IPL 2026 का सबसे बड़ा युद्ध! मुंबई vs चेन्नई की टक्कर, इन 6 मैच विनर्स पर टिकी है दुनिया की नजर

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज यानी गुरुवार 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. IPL के इतिहास में अभी तक मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच 39 IPL मैच खेले जा चुके हैं. IPL में मुंबई इंडियंस (MI) का चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर पलड़ा भारी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 23, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज IPL 2026 का सबसे बड़ा युद्ध! मुंबई vs चेन्नई की टक्कर, इन 6 मैच विनर्स पर टिकी है दुनिया की नजर

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज यानी गुरुवार 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. IPL के इतिहास में अभी तक मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच 39 IPL मैच खेले जा चुके हैं. IPL में मुंबई इंडियंस (MI) का चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर पलड़ा भारी है. मुंबई इंडियंस (MI) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ अभी तक 21 IPL मैच जीते हैं. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की बात करें तो उसने मुंबई इंडियंस (MI) को 18 IPL मैचों में शिकस्त दी है. IPL 2026 के इस महामुकाबले में 6 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजरे रहेंगी, आइए एक नजर डालते हैं.

1. महेंद्र सिंह धोनी

सभी फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं. चेन्नई सुपर किंग्स के 44 साल के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी हल्की-फुल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी है. चेन्नई सुपर किंग्स के शुरुआती 6 मुकाबलों में न खेलने के बाद, मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने आईपीएल 2026 का अपना पहला विकेटकीपिंग सेशन भी पूरा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. रोहित शर्मा

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आज आईपीएल में होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा खेल सकते हैं. रोहित शर्मा ओपनिंग में विस्फोटक बैटिंग कर मुंबई इंडियंस (MI) को एक मजबूत शुरुआत देंगे. रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 के 4 मैचों में 45.67 की औसत से 137 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 78 रन रहा है.

3. ऋतुराज गायकवाड़

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ IPL 2026 में बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं. ऐसे में फैंस की नजरें रहेंगी कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में ऋतुराज गायकवाड़ कैसा प्रदर्शन करते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2026 के 6 मैचों में 13.67 की औसत से 82 रन बनाए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 26 रन रहा है.

4. संजू सैमसन

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस आईपीएल सीजन में एक शतक जड़ चुके हैं. आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को संजू सैमसन से एक और शतक की उम्मीद होगी. संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 के 6 मैचों में 38.40 की औसत से 192 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है. संजू सैमसन का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 115 रन रहा है.

5. सूर्यकुमार यादव

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. आज सूर्यकुमार यादव के खिलाफ मैच में उनके पास अपनी फॉर्म हासिल करने का मौका होगा. सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल 2026 के 6 मैचों में 20.17 की औसत से 121 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. सूर्यकुमार यादव का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 51 रन रहा है.

6. हार्दिक पांड्या

यह देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पहला ओवर फेंकेंगे या नहीं. हार्दिक पांड्या गेंद और बल्ले से मैच पलटने में माहिर. हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 के 5 मैचों में 24 की औसत से 96 रन बनाए हैं. हार्दिक पांड्या का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 40 रन रहा है. हार्दिक पांड्या ने इस दौरान 3 विकेट भी झटके हैं. 

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

West Bengal Phase 1 Election 2026 Live: TMC बनाम BJP की जोरदार टक्कर में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग शुरू; सुरक्षा के कड़े इंतजाम
West Bengal Election 2026
West Bengal Phase 1 Election 2026 Live: TMC बनाम BJP की जोरदार टक्कर में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग शुरू; सुरक्षा के कड़े इंतजाम
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
weather update
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
Assembly Election 2026
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
बंगाल के सियासी रण का आज पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
Bengal Assembly Elections
बंगाल के सियासी रण का आज पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
'हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार खोलने होंगे': जस्टिस नागरत्ना
Supreme Court
'हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार खोलने होंगे': जस्टिस नागरत्ना
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त
Jammu-kashmir
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त