CSK ने तोड़ा दिल तो पहले खुद के सिर पर मारा, फिर LIVE मैच में पति पर चलाया 'मुक्का', मिस्ट्री गर्ल का VIDEO वायरल

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 का आगाज बिल्कुल यादगार नहीं रहा है. ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है. शुक्रवार को पंजाब किंग्स ने CSK को उनके घर पर रौंद दिया. चेपॉक के मैदान पर खेले गए मुकाबले का एक क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेडियम में मौजूद एक महिला फैन सीएसके के खराब प्रदर्शन से इतनी परेशान हो गई कि उसने पहले अपने सिर पर हाथ मारा और फिर बगल में बैठे पति पर भी गुस्सा निकाला. सोशल मीडिया पर इस 'मिस्ट्री गर्ल' का मजेदार रिएक्शन वायरल हो रहा है.

इस 'मिस्ट्री गर्ल' के रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले ये बता दें कि आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स बैकफुट पर है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 209 रन बनाने के बावजूद CSK को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. उनके गेंदबाज बिल्कुल बेअसर दिख रहे हैं और बुरी खबर ये है कि बेंच पर भी कोई ऐसा बॉलर नहीं बैठा है, जो हालात को बदल सके. चेपॉक में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से पटखनी दी.

CSK ने तोड़ा 'मिस्ट्री गर्ल' का दिल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि CSK का विकेट गिरने के बाद येलो जर्सी पहनकर स्टेडियम में बैठीं लकड़ी का चेहरा उतर गया. वो काफी गुस्से में दिखीं. पहले खुद के सिर पर हाथ मारा और फिर बगल में बैठे पति को मुक्का मारा. हालांकि, ये सबकुछ नॉर्मल ढंग से हुआ था, लेकिन रिएक्शन इतना मजेदार था कि क्लिप वायरल हो गई.

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चेपॉक में CSK की लगातार छठी हार

एक जमाना था जब चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक के मैदान पर हराना नामुमकिन के बराबर था, लेकिन अब समय बदल चुका है. आलम ये है कि पिछले 6 मैचों में CSK अपने होम ग्राउंड पर जीत नहीं पाई है. ये सिलसिला 2025 में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है. लगातार दो हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है.

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