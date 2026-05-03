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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: मुंबई इंडियंस ने T20 क्रिकेट में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड...ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने T20 क्रिकेट में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड...ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

Mumbai Indians 50k runs in T20 cricket: 2 मई 2026 की शाम आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ. इस मुकाबले में 8 विकेट से हारने वाली मुंबई ने टी20 क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उसकी हार से ज्यादा इस नए रिकॉर्ड की चर्चा हो रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 03, 2026, 08:16 AM IST
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IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने T20 क्रिकेट में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड...ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

Mumbai Indians 50k runs in T20 cricket: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वां सीजन पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए भले ही अच्छा नहीं रहा है, लेकिन रिकॉर्ड्स की दुनिया में इस टीम का दबदबा साफ दिख रहा है. इस सीजन लगातार मिल रही हार के बाद भी मुंबई ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. मुंबई अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जिस मुकाम पर पहुंची है, उसे छू पाना फिलहाल किसी भी अन्य टीम के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा. अब सवाल ये है कि आखिर ये नया मुकाम क्या है, जिसके दम पर 5 बार की चैंपियन इस टीम ने इतिहास रच दिया है.

दरअसल, मुंबई इंडियंस अब टी20 क्रिकेट के इतिहास में 50,000 रनों का पहाड़ जैसा आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की घरेलू टीम समरसेट है, जिसने 48,244 रन बनाए हैं.

चेन्नई के खिलाफ मैच में लिखा इतिहास

इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस को सिर्फ 114 रनों की दरकार थी. चेन्नई के खिलाफ चेपॉक में हुए मुकाबले की शुरुआत से ही मुंबई के बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की. पारी के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम ने 114 रनों का जादुई बैरियर तोड़ दिया. मुंबई इंडियंस ने 14.1 ओवर में 117/1 के स्कोर के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. हालांकि इस मैच में मुंबई को हार झेलनी पड़ी. वह 20 ओवर में 159 रन बना सकी, जिसे चेन्नई ने 2 विकेट खोकर 18.1 ओवर में चेज कर दिया.

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308वें टी20 मैच में रचा इतिहास

मुंबई इंडियंस ने 50,000 रनों का यह ऐतिहासिक मुकाम अपने 308वें टी20 मैच में हासिल किया है. फ्रेंचाइजी ने इस कुल सफर में अब तक 286 आईपीएल मैच खेले हैं. इसके अलावा टीम ने 22 चैंपियंस लीग टी20 मैचों में भी अपना जौहर दिखाया है. यह रिकॉर्ड साबित करता है कि पिछले दो दशकों में मुंबई इंडियंस ने न केवल 5 आईपीएल खिताब जीते हैं, बल्कि रनों की दौड़ में भी अपनी बादशाहत कायम रखी है.

इन दिग्गजों ने खड़ी की रनों की इमारत

मुंबई इंडियंस के लिए इस विराट स्कोर तक पहुंचने में टीम के कुछ खास बल्लेबाजों का बड़ा योगदान रहा है. टीम के पूर्व कप्तान और 'हिटमैन' रोहित शर्मा इस लिस्ट में टॉप पर हैं. उन्होंने 240 मैचों में 6,286 रन बनाए हैं. मॉडर्न क्रिकेट के मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स ने 123 मैचों में 3,933 रन बनाए हैं, जबकि वेस्टइंडीज के इस दिग्गज ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने लंबे समय तक टीम के लिए खेला और 211 मैचों में 3,915 रन का योगदान दिया.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट (List of Teams with the Most Runs in T20 Cricket)

1. मुंबई इंडियंस- 308 मैच, 50,003 रन

2. सॉमरसेट- 303 मैच, 48,244 रन

3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 295 मैच, 47,304 रन

4. चेन्नई सुपर किंग्स- 286 मैच, 46,438 रन

5. भारतीय क्रिकेट टीम- 281 मैच, 45,241 रन

6. पंजाब किंग्स- 276 मैच, 45,025 रन

7. पाकिस्तान- 303 मैच, 44,855 रन

8. कोलकाता नाइट राइडर्स- 289 मैच, 44,806 रन

9. सरे- 286 मैच, 44,570 रन

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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