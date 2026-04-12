Advertisement
trendingNow13175719
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: लाइव मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा, नीतीश राणा की अंपायर से झड़प, ट्रिस्टन स्टब्स थे बवाल की जड़

IPL 2026: लाइव मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा, नीतीश राणा की अंपायर से झड़प, ट्रिस्टन स्टब्स थे बवाल की जड़

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 23 रनों से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 56 गेंद पर 115 रनों की विस्फोटक पारी खेली. संजू सैमसन ने 205.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 15 चौके और 4 छक्के लगाए. संजू सैमसन को उनकी बेहतरीन पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 12, 2026, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: लाइव मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा, नीतीश राणा की अंपायर से झड़प, ट्रिस्टन स्टब्स थे बवाल की जड़

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 23 रनों से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 56 गेंद पर 115 रनों की विस्फोटक पारी खेली. संजू सैमसन ने 205.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 15 चौके और 4 छक्के लगाए. संजू सैमसन को उनकी बेहतरीन पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. इस मैच के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब दिल्ली कैपिटल्स (DC) के क्रिकेटर नीतीश राणा बीच मैदान पर अंपायर से बहस करने लगे. लाइव मैच में ये सारा विवाद सिर्फ एक गलव्स को लेकर हुआ था.

लाइव मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा

दरअसल, ये घटना दिल्ली कैपिटल्स (DC) की पारी के दौरान 19वें ओवर में हुई. माहौल उस समय गर्म हो गया, जब नीतीश राणा फोर्थ अंपायर के साथ जा भिड़े. ऐसा इसलिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी के दौरान अपने ग्लव्स बदलना चाहते थे, लेकिन फोर्थ अंपायर ने रोक दिया. नीतीश राणा इसी बात पर फोर्थ अंपायर के साथ गंभीर बातचीत करते नजर आए. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को चेन्नई के उमस भरे मौसम में परेशानी हो रही थी. ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव्स पसीने से गीले हो गए थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था.

नीतीश राणा की अंपायर से झड़प

हालांकि, मैदान पर मौजूद अंपायरों ने इस गुजारिश को ठुकरा दिया और खेल में देरी को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का हवाला दिया. ट्रिस्टन स्टब्स ने गीले ग्लव्स के साथ जोरदार संघर्ष किया और वह 38 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो गए. ट्रिस्टन स्टब्स ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी ओवरटन के खिलाफ एक आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की और नूर अहमद के हाथों लपके गए. जब ट्रिस्टन स्टब्स पवेलियन लौट रहे थे, तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की. ट्रिस्टन स्टब्स ने अंपायर से कुछ कहा-सुनी की, फिर सीढ़ियों के पास अपना बल्ला पटक दिया और अपने हेलमेट पर जोर से हाथ मारा.

क्या कहते हैं नियम?

IPL के नियमों के मुताबिक बल्लेबाजों से यह उम्मीद की जाती है कि जब गेंदबाज अपना रन-अप शुरू करे, तो वे तैयार रहें. साथ ही, नियमों में ऐसा कोई साफ प्रावधान नहीं है, जो ओवर के बीच में ही सामान बदलने की इजाजत देता हो, अगर इससे खेल का समय खराब होता हो. इस फैसले से ट्रिस्टन स्टब्स साफ तौर पर नाराज दिखे और वह लक्ष्य का पीछा करने के आखिरी चरणों में अपनी लय वापस पाने के लिए संघर्ष करते रहे. इस घटना से दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में भी नाराजगी फैल गई. नीतीश राणा और हेड कोच हेमांग बदानी को फोर्थ अंपायर के साथ इस मामले पर चर्चा करते और फैसले पर सफाई मांगते देखा गया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर