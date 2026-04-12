IPL 2026: लाइव मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा, नीतीश राणा की अंपायर से झड़प, ट्रिस्टन स्टब्स थे बवाल की जड़

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 23 रनों से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 56 गेंद पर 115 रनों की विस्फोटक पारी खेली. संजू सैमसन ने 205.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 15 चौके और 4 छक्के लगाए. संजू सैमसन को उनकी बेहतरीन पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. इस मैच के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब दिल्ली कैपिटल्स (DC) के क्रिकेटर नीतीश राणा बीच मैदान पर अंपायर से बहस करने लगे. लाइव मैच में ये सारा विवाद सिर्फ एक गलव्स को लेकर हुआ था.

लाइव मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा

दरअसल, ये घटना दिल्ली कैपिटल्स (DC) की पारी के दौरान 19वें ओवर में हुई. माहौल उस समय गर्म हो गया, जब नीतीश राणा फोर्थ अंपायर के साथ जा भिड़े. ऐसा इसलिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी के दौरान अपने ग्लव्स बदलना चाहते थे, लेकिन फोर्थ अंपायर ने रोक दिया. नीतीश राणा इसी बात पर फोर्थ अंपायर के साथ गंभीर बातचीत करते नजर आए. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को चेन्नई के उमस भरे मौसम में परेशानी हो रही थी. ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव्स पसीने से गीले हो गए थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था.

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नीतीश राणा की अंपायर से झड़प

हालांकि, मैदान पर मौजूद अंपायरों ने इस गुजारिश को ठुकरा दिया और खेल में देरी को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का हवाला दिया. ट्रिस्टन स्टब्स ने गीले ग्लव्स के साथ जोरदार संघर्ष किया और वह 38 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो गए. ट्रिस्टन स्टब्स ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी ओवरटन के खिलाफ एक आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की और नूर अहमद के हाथों लपके गए. जब ट्रिस्टन स्टब्स पवेलियन लौट रहे थे, तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की. ट्रिस्टन स्टब्स ने अंपायर से कुछ कहा-सुनी की, फिर सीढ़ियों के पास अपना बल्ला पटक दिया और अपने हेलमेट पर जोर से हाथ मारा.

क्या कहते हैं नियम?

IPL के नियमों के मुताबिक बल्लेबाजों से यह उम्मीद की जाती है कि जब गेंदबाज अपना रन-अप शुरू करे, तो वे तैयार रहें. साथ ही, नियमों में ऐसा कोई साफ प्रावधान नहीं है, जो ओवर के बीच में ही सामान बदलने की इजाजत देता हो, अगर इससे खेल का समय खराब होता हो. इस फैसले से ट्रिस्टन स्टब्स साफ तौर पर नाराज दिखे और वह लक्ष्य का पीछा करने के आखिरी चरणों में अपनी लय वापस पाने के लिए संघर्ष करते रहे. इस घटना से दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में भी नाराजगी फैल गई. नीतीश राणा और हेड कोच हेमांग बदानी को फोर्थ अंपायर के साथ इस मामले पर चर्चा करते और फैसले पर सफाई मांगते देखा गया.