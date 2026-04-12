IPL 2026: गुस्से में अंपायर से भिड़ गया ये क्रिकेटर, BCCI ने लगा दिया भारी-भरकम जुर्माना, अब अगली दफा 100 बार सोचेगा

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज नीतीश राणा पर एमए चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ हुए मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर जुर्माना लगाया गया है. IPL ने एक बयान में कहा कि नीतीश राणा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, साथ ही IPL के खिलाड़ियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए 1 डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया है.

BCCI ने लगा दिया भारी-भरकम जुर्माना

नीतीश राणा को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शामिल है जिन्हें आम तौर पर आपत्तिजनक, अश्लील, या अभद्र समझा जाता है और जिन्हें दर्शक या देखने वाली जनता, चाहे स्टंप माइक्रोफोन से या किसी और तरह से, सुन सकती है. इस व्यवहार में, उदाहरण के लिए, अपने खेल या किस्मत पर गुस्सा होकर गाली देना शामिल हो सकता है. नीतीश राणा ने अपनी गलती और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा भी मान ली है. नीतीश राणा इस मैच का हिस्सा नहीं थे.

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गुस्से में अंपायर से भिड़ गया ये क्रिकेटर

यह घटना दिल्ली कैपिटल्स (DC) की पारी के 19वें ओवर में हुई जब नीतीश राणा की चौथे अंपायर से बहुत ज्यादा गर्मी में ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव बदलने को लेकर लंबी बहस हुई. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के हेड कोच हेमांग बदानी भी चौथे अंपायर से बात कर रहे थे. स्टब्स इसके तुरंत बाद, 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी ओवरटन की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश में आउट हो गए. वह वापस चले गए और ड्रेसिंग रूम जाते समय अपना बल्ला और ग्लव्स फेंक दिए.

चेन्नई ने दिल्ली को हराया

मैच की बात करें तो, संजू सैमसन के नाबाद 115 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे. जेमी ओवरटन ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लेते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 189 रन पर समेटने और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 23 रन से सीजन की पहली जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. दिल्ली को केएल राहुल और पाथुम निसांका ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े. हालांकि, केएल राहुल अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निसांका 24 गेंदों में 41 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे. संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे.