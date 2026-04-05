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Hindi Newsक्रिकेटझुकेगा नहीं...पुष्पा स्टाइल में नीतीश रेड्डी का भौकाल, क्लासेन ने LSG के सामने दिखाई क्लास

झुकेगा नहीं...'पुष्पा' स्टाइल में नीतीश रेड्डी का भौकाल, क्लासेन ने LSG के सामने दिखाई क्लास

IPL 2026 SRH vs LSG: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिच क्लासेन ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ तबाही मचा दी. नीतीश के 'पुष्पा' स्टाइल सेलिब्रेशन और दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी ने मैच में लखनऊ की वापसी कराई.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:28 PM IST
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झुकेगा नहीं...'पुष्पा' स्टाइल में नीतीश रेड्डी का भौकाल, क्लासेन ने LSG के सामने दिखाई क्लास

IPL 2026 SRH vs LSG: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने शर्मनाक शुरुआत के बाद वापसी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. टॉस जीतकर लखनऊ ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और सनराइजर्स की विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया. उसने 29 रन तक 4 विकेट झटक लिए. इस नाजुक स्थिति से नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिच क्लासेन ने अपनी टीम को बाहर निकाला.

मोहम्मद शमी ने सनराइजर्स के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर दिया. अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हुए और ट्रेविस हेड भी मात्र 7 रन बना सके. यहां तक कि कप्तान ईशान किशन भी 4 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर प्रिंस यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए. जब स्कोर 4 विकेट पर मात्र 29 रन था, तब ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम सस्ते में सिमट जाएगी. 

नीतीश की तूफानी पारी

मुश्किल समय में क्रीज पर आए युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ निडर होकर बल्लेबाजी की. उन्होंने विपक्षी आक्रमण का डटकर सामना किया और मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. नीतीश ने 33 गेंद पर 56 रन बनाए. उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए. इस दौरान नीतीश का स्ट्राइक रेट 169.70 का रहा. उनकी पारी ने न केवल हैदराबाद की गिरती पारी को संभाला, बल्कि लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव भी वापस डाल दिया. नीतीश ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और यह दिखाया कि क्यों उन्हें हैदराबाद की टीम का उभरता हुआ सितारा माना जाता है.

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नीतीश का 'पुष्पा' सेलिब्रेशन छा गया

नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद एक अनोखे अंदाज में जश्न मनाया. उन्होंने अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म 'पुष्पा' का सिग्नेचर स्टेप "पुष्पा झुकेगा नहीं" दोहराया. उनके इस आक्रामक और फिल्मी अंदाज ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.

 

 

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क्लासेन ने दिया नीतीश का साथ

हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की. क्लासेन ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 33 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा. उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुछ गगनचुंबी छक्के लगाए और लखनऊ के स्पिनरों को सेट होने का मौका नहीं दिया. क्लासेन का आईपीएल में यह रिकॉर्ड रहा है कि वे मध्य क्रम में आकर मैच का रुख बदल देते हैं और इस बार भी उन्होंने वही किया. उन्होंने 41 गेंद पर 62 रन बनाए. इस दौरान 5 चौके और 2 छक्के लगाए. क्लासेन और नीतीश ने पांचवें विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी की.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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