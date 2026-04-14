IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी का नहीं खुला खाता, ऑरेंज कैप की रेस में पिछड़े, 23 करोड़ी खिलाड़ी के सिर सजा ताज

IPL 2026 Orange and Purple Cap: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 57 रनों की प्रभावशाली जीत दर्ज करके आईपीएल 2026 की अंक तालिका में चौथे स्थान पर छलांग लगा दी है. इस जीत की खास बात यह रही कि टीम के दो युवा और अनकैप्ड गेंदबाज साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे ने अपने आईपीएल डेब्यू पर ही चार-चार विकेट लेकर राजस्थान के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया.

इस मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला. सनराइजर्स के हेनरिच क्लासेन (224 रन) और ईशान किशन (213 रन) ने वैभव सूर्यवंशी (200 रन) को पीछे छोड़ते हुए क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. वैभव सूर्यवंशी अपने करियर के पहले 'गोल्डन डक' के कारण पिछड़ गए, जबकि यशस्वी जायसवाल पांचवें स्थान पर पहुंच गए और विराट कोहली छठे स्थान पर खिसक गए हैं. अब 23 करोड़ रुपये की कीमत वाले क्लासेन के पास ऑरेंज कैप है.

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आर्चर ने पर्पल कैप की रेस में लगाई छलांग

पर्पल कैप की तालिका में शीर्ष 10 में बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए, लेकिन राजस्थान के जोफ्रा आर्चर (7 विकेट) अब आठवें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे के शानदार डेब्यू प्रदर्शन के बावजूद फिलहाल पर्पल कैप की रेस के टॉप 10 सदस्य वही पुराने बने हुए हैं. गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा 10 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं. राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई के पास 9 और चेन्नई सुपरकिंग्स के अंशुल कंबोज के पास 8 विकेट हैं.

अभिषेक शर्मा का नहीं खुला खाता

हैदराबाद की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी थी जब अभिषेक शर्मा मैच की पहली ही गेंद पर आउट हो गए, लेकिन कार्यवाहक कप्तान ईशान किशन ने स्थिति को बखूबी संभाला. उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर प्रहार किया और केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. किशन ने मैदान के चारों ओर चौके-छक्कों की बरसात कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. ट्रेविस हेड के संघर्षपूर्ण 18 रनों के बाद किशन ने हेनरिच क्लासेन (40 रन) के साथ मिलकर 88 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी की. किशन की 44 गेंदों में 91 रनों की धमाकेदार पारी ने टीम के लिए बड़े स्कोर की नींव रखी. पारी के अंत में नीतीश रेड्डी के 13 गेंदों में 28 रन और सलिल अरोड़ा के नाबाद 24 रनों के कैमियो की मदद से सनराइजर्स ने 20 ओवरों में 216/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

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प्रफुल्ल हिंगे के पहले ही ओवर में ढह गई राजस्थान

217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खौफनाक रही. अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे ने एक ऐतिहासिक स्पेल डाला और अपने पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी (गोल्डन डक), ध्रुव जुरेल और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को आउट कर राजस्थान को 1 रन पर 3 विकेट की स्थिति में धकेल दिया. साकिब हुसैन ने यशस्वी जायसवाल का विकेट लेकर राजस्थान का स्कोर 9/5 कर दिया.

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जडेजा और फेरेरा की संघर्षपूर्ण पारी

डोनोवन फेरेरा (69 रन) और रवींद्र जडेजा (45 रन) के बीच 118 रनों की साझेदारी ने राजस्थान के लिए सम्मानजनक स्थिति पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य की दूरी बहुत ज्यादा थी. साकिब हुसैन ने वापस आकर इस जोड़ी को तोड़ा और राजस्थान के निचले क्रम को समेट दिया. हिंगे ने 4/34 और साकिब ने 4/24 विकेट लेकर राजस्थान की पूरी टीम को 159 रनों पर समेट दिया और हैदराबाद को एकतरफा जीत दिलाई.