Advertisement
trendingNow13177878
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: वैभव सूर्यवंशी का नहीं खुला खाता, ऑरेंज कैप की रेस में पिछड़े, 23 करोड़ी खिलाड़ी के सिर सजा ताज

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी का नहीं खुला खाता, ऑरेंज कैप की रेस में पिछड़े, 23 करोड़ी खिलाड़ी के सिर सजा ताज

IPL 2026 Orange and Purple Cap: सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के टॉप 4 में शानदार एंट्री की है. डेब्यू करने वाले गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन की घातक गेंदबाजी और ईशान किशन की 91 रनों की तूफानी पारी ने इस बड़ी जीत की पटकथा लिखी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI
राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Orange and Purple Cap: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 57 रनों की प्रभावशाली जीत दर्ज करके आईपीएल 2026 की अंक तालिका में चौथे स्थान पर छलांग लगा दी है. इस जीत की खास बात यह रही कि टीम के दो युवा और अनकैप्ड गेंदबाज साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे ने अपने आईपीएल डेब्यू पर ही चार-चार विकेट लेकर राजस्थान के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया.

इस मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला. सनराइजर्स के हेनरिच क्लासेन (224 रन) और ईशान किशन (213 रन) ने वैभव सूर्यवंशी (200 रन) को पीछे छोड़ते हुए क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. वैभव सूर्यवंशी अपने करियर के पहले 'गोल्डन डक' के कारण पिछड़ गए, जबकि यशस्वी जायसवाल पांचवें स्थान पर पहुंच गए और विराट कोहली छठे स्थान पर खिसक गए हैं. अब 23 करोड़ रुपये की कीमत वाले क्लासेन के पास ऑरेंज कैप है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

आर्चर ने पर्पल कैप की रेस में लगाई छलांग

पर्पल कैप की तालिका में शीर्ष 10 में बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए, लेकिन राजस्थान के जोफ्रा आर्चर (7 विकेट) अब आठवें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे के शानदार डेब्यू प्रदर्शन के बावजूद फिलहाल पर्पल कैप की रेस के टॉप 10 सदस्य वही पुराने बने हुए हैं. गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा 10 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं. राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई के पास 9 और चेन्नई सुपरकिंग्स के अंशुल कंबोज के पास 8 विकेट हैं.

fallback

अभिषेक शर्मा का नहीं खुला खाता

हैदराबाद की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी थी जब अभिषेक शर्मा मैच की पहली ही गेंद पर आउट हो गए, लेकिन कार्यवाहक कप्तान ईशान किशन ने स्थिति को बखूबी संभाला.  उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर प्रहार किया और केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. किशन ने मैदान के चारों ओर चौके-छक्कों की बरसात कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. ट्रेविस हेड के संघर्षपूर्ण 18 रनों के बाद किशन ने हेनरिच क्लासेन (40 रन) के साथ मिलकर 88 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी की. किशन की 44 गेंदों में 91 रनों की धमाकेदार पारी ने टीम के लिए बड़े स्कोर की नींव रखी. पारी के अंत में नीतीश रेड्डी के 13 गेंदों में 28 रन और सलिल अरोड़ा के नाबाद 24 रनों के कैमियो की मदद से सनराइजर्स ने 20 ओवरों में 216/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

ये भी पढ़ें: कौन हैं साकिब हुसैन? मां ने गहने बेचकर खरीदे जूते, बेटे ने IPL में किया ड्रीम डेब्यू

प्रफुल्ल हिंगे के पहले ही ओवर में ढह गई राजस्थान

217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खौफनाक रही. अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे ने एक ऐतिहासिक स्पेल डाला और अपने पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी (गोल्डन डक), ध्रुव जुरेल और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को आउट कर राजस्थान को 1 रन पर 3 विकेट की स्थिति में धकेल दिया. साकिब हुसैन ने यशस्वी जायसवाल का विकेट लेकर राजस्थान का स्कोर 9/5 कर दिया.

ये भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, किसी बल्लेबाज पर नहीं लगा था ऐसा कलंक!

जडेजा और फेरेरा की संघर्षपूर्ण पारी

डोनोवन फेरेरा (69 रन) और रवींद्र जडेजा (45 रन) के बीच 118 रनों की साझेदारी ने राजस्थान के लिए सम्मानजनक स्थिति पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य की दूरी बहुत ज्यादा थी. साकिब हुसैन ने वापस आकर इस जोड़ी को तोड़ा और राजस्थान के निचले क्रम को समेट दिया. हिंगे ने 4/34 और साकिब ने 4/24 विकेट लेकर राजस्थान की पूरी टीम को 159 रनों पर समेट दिया और हैदराबाद को एकतरफा जीत दिलाई.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Rajasthan RoyalsSunrisers Hyderabad

Trending news

देश पर हीट वेव का हमला शुरू! लू की चपेट में आएंगे करोड़ों लोग, IMD का जानें अलर्ट
weather update
देश पर हीट वेव का हमला शुरू! लू की चपेट में आएंगे करोड़ों लोग, IMD का जानें अलर्ट
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले PM कहां जा रहे, जहां एक सपने ने बदला था इतिहास?
Delhi-Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले PM कहां जा रहे, जहां एक सपने ने बदला था इतिहास?
'जय श्री राम बोलो, इलाज में मिलेगा डिस्काउंट', कोलकाता में डॉक्टर ने दिया अनोखा ऑफर
Assembly Elections 2026
'जय श्री राम बोलो, इलाज में मिलेगा डिस्काउंट', कोलकाता में डॉक्टर ने दिया अनोखा ऑफर
धर्मांतरण रैकेट बेनकाब, प्रोपेगेंडा एक्टिव, अब खाटू श्याम को लेकर अफवाह फैला दी
DNA
धर्मांतरण रैकेट बेनकाब, प्रोपेगेंडा एक्टिव, अब खाटू श्याम को लेकर अफवाह फैला दी
दुनिया में आम का ‘बादशाह’ भारत, 45 प्रतिशत करता प्रॉडक्शन; लेकिन देश में किंग कौन है
India Interesting Facts in Hindi
दुनिया में आम का ‘बादशाह’ भारत, 45 प्रतिशत करता प्रॉडक्शन; लेकिन देश में किंग कौन है
बाबरी का पैसा डकार गए हुमायूं कबीर? कैशियर ने चंदे की चोरी का खुलासा करके छोड़ा साथ
Moinul Haque
बाबरी का पैसा डकार गए हुमायूं कबीर? कैशियर ने चंदे की चोरी का खुलासा करके छोड़ा साथ
Peace Talk के चक्कर में फैला ऐसा रायता, समेट नहीं पा रहा 'मुनीर फैन क्लब'
DNA
Peace Talk के चक्कर में फैला ऐसा रायता, समेट नहीं पा रहा 'मुनीर फैन क्लब'
पहली बार किसी ने कहा मैं सुनवाईं से हट जाऊं, HC में केजरीवाल की मांग सुन जज भी हैरान
Arvind Kejriwal
पहली बार किसी ने कहा मैं सुनवाईं से हट जाऊं, HC में केजरीवाल की मांग सुन जज भी हैरान
बारिश में छप-छप भीगने का मजा हो सकता है किरकिरा, मॉनसून को लेकर IMD ने दिया अपडेट
Monsoon
बारिश में छप-छप भीगने का मजा हो सकता है किरकिरा, मॉनसून को लेकर IMD ने दिया अपडेट
नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे
Noida Protest
नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे