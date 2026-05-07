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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: ऑरेंज कैप के लिए काव्या मारन की टीम के 3 खिलाड़ी भिड़ गए... सांप-सीढ़ी के खेल में किसने मारी बाजी?

IPL 2026: ऑरेंज कैप के लिए काव्या मारन की टीम के 3 खिलाड़ी भिड़ गए... सांप-सीढ़ी के खेल में किसने मारी बाजी?

IPL 2026 Orange Cap: आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की लड़ाई में एक ही टीम के 3 खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. सनराइजर्स हैदराबाद के 3 स्टार क्रिकेटर्स अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन ऑरेंज कैप की रेस में आगे चल रहे हैं. सबसे अधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में ये तीनों खिलाड़ी टॉप-5 में शामिल हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 07, 2026, 05:30 AM IST
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IPL 2026 Orange Cap Top 5 Batsmen (PHOTO- IPLT20.COM/@IPL)
IPL 2026 Orange Cap Top 5 Batsmen (PHOTO- IPLT20.COM/@IPL)

IPL 2026 Orange Cap: आईपीएल 2026 में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है. अभी तक 6 खिलाड़ियों ने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही ऑरेंज कैप की रेस भी रोचक होते जा रही है. बुधवार को हुए सनराइजर्स बनाम पंजाब मैच से पहले तक दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल के सिर पर ऑरेंज कैप थी, लेकिन अब उनसे ये ताज छीन चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि फिलहाल ऑरेंज कैप की लड़ाई में एक ही टीम के 3 खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. सनराइजर्स हैदराबाद के 3 स्टार क्रिकेटर्स अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन ऑरेंज कैप की रेस में आगे चल रहे हैं. सबसे अधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में ये तीनों खिलाड़ी टॉप-5 में शामिल हैं.

रोचक हुई ऑरेंज कैप की जंग

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर सनराइजर्स हैदराबाद को तूफानी शुरुआत दिलाई. बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर ने 13 गेंदों पर 35 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने केएल राहुल से ऑरेंज कैप छीन ली, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके सिर से भी ये ताज छीन गया. फिलहाल इस रेस में सनराइजर्स के ही 23 करोड़ी हेनरिक क्लासेन सबसे आगे चल रहे हैं.

हेनरिक क्लासेन के सिर पर ऑरेंज कैप

अभिषेक शर्मा 35 रन बनाकर आउट हुए और फिर नंबर-4 पर उतरकर हेनरिक क्लासेन ने 69 रनों की शानदार पारी खेली. ऑरेंज कैप की रेस में अब क्लासेन बाकी खिलाड़ियों से आगे निकल चुके हैं. साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज ने 11 पारियों में 157.32 की स्ट्राइक रेट से 494 रन बनाए हैं. क्लासेन ने आईपीएल 2026 में अब तक 23 छक्के भी जड़े हैं. ऑरेंज कैप के लिए अभिषेक और उनके बीच सांप-सीढ़ी का खेल चल रहा है. दिलचस्प बात ये है कि इस रेस में SRH के ही ईशान किशन भी पीछे नहीं हैं. वो 409 रन के साथ फिलहाल चौथे नंबर पर हैं.

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ऑरेंज कैप की रेस में ये 5 बल्लेबाज सबसे आगे

हेनरिक क्लासेन- 11 पारियों में 494 रन 
अभिषेक शर्मा- 11 पारियों में 475 रन
केएल राहुल- 10 पारियों में 445 रन
ईशान किशन- 11 पारियों में 409 रन
वैभव सूर्यवंशी- 10 पारियों में 404 रन

पर्पल कैप की रेस में कौन आगे?

वहीं, आईपीएल 2026 में सबसे अधिक विकेट लेने वालों की सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टॉप पर हैं. उन्होंने 9 मैचों में 17 विकेट चटकाए हैं. CSK के अंशुल कंबोज ने भी 17 विकेट झटके हैं, लेकिन औसत के मामले में वो भुवी से पीछे हैं. गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा 16 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

यह भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस का नया प्लान! हार्दिक बाहर, सूर्या भी नहीं... रोहित शर्मा फिर बनेंगे कप्तान? जानें INSIDE STORY

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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