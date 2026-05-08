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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: वैभव, अभिषेक और राहुल सबको पछाड़ा...494 रन ठोक नंबर 1 बना खूंखार बल्लेबाज

IPL 2026: वैभव, अभिषेक और राहुल सबको पछाड़ा...494 रन ठोक नंबर 1 बना खूंखार बल्लेबाज

IPL 2026 Orange Cap Holder: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 50 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद ऑरेंज कैप को लेकर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है. 5 बल्लेबाजों के बीच दिलचस्प जंग जारी है. आइए जानते हैं 50 मैचों के बाद इस कैप का हकदार कौन है?

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 08, 2026, 01:33 PM IST
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IPL 2026 ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर पहुंचे हेनरिक क्लासेन (फोटो क्रेडिट IPL/X)
IPL 2026 ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर पहुंचे हेनरिक क्लासेन (फोटो क्रेडिट IPL/X)

IPL 2026 Orange Cap Holder: आईपीएल 2026 के 50 मैचों का रोमांच खत्म होने के बाद रनों की रेस अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है. इस सीजन में कई युवा भारतीय ओपनर्स का दबदबा देखने को मिल रहा था, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के 'खूंखार' बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने सभी को पछाड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है. आमतौर पर ओपनर्स को ऑरेंज कैप की रेस में आगे देखा जाता है, लेकिन नंबर 4 पर बैटिंग करने वाले क्लासेन ने अपनी कंसिस्टेंसी से बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने अभिषेक शर्मा, केएल राहुल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाजों को पछाड़कर फिलहाल ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है.

आईपीएल 2026 में अगर किसी बल्लेबाज ने कंसिस्टेंसी दिखाई है तो सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन हैं. नंबर 4 पर बैटिंग करने वाले क्लासेन इस सीजन में 50 मैचों के बाद टॉप रन स्कोरर हैं. वो 11 पारियों में 54.89 की औसत और 157.32 के स्ट्राइक रेट से 494 रन बना चुके हैं. उन्होंने 36 चौके और 23 छक्के मारे हैं. क्लासेन के बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले हैं. उनका हाई स्कोर 69 रन है.

क्लासेन ने इन तूफानी खिलाड़ियों को पछाड़ा

ऑरेंज कैप की रेस में क्लासेन ने अभिषेक शर्मा, केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 11 पारियों में 475 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर केएल राहुल हैं, जो अब तक 10 पारियों में 445 रन बना चुके हैं. नंबर 4 पर मौजूद ईशान किशन ने 11 पारियों में 409 रन बनाए हैं, जबकि नंबर 5 पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी ने 10 पारियों में 404 रन बनाए हैं.

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IPL 2026 के टॉप रन स्कोरर कौन हैं?

1. हेनरिक क्लासेन- 11 मैचों में 54.89 की औसत से 494 रन

2. अभिषेक शर्मा- 11 मैचों में 47.50 की औसत से 475 रन

3. केएल राहुल- 10 मैचों में 49.44 की औसत से 445 रन

4. ईशान किशन- 11 मैचों में 37.18 की औसत से 409 रन

5. वैभव सूर्यवंशी- 10 मैचों में 40.40 की औसत से 404 रन

आखिर क्या है ऑरेंज कैप?

अब सवाल ये है कि आखिर ऑरेंज कैप (Orange Cap) क्या है? तो जान लीजिए कि यह आईपीएल (IPL) में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है. यह उस खिलाड़ी को मिलता है, जो एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाता है. हर मैच के साथ ऑरेंज कैप बदल सकती है. जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में टॉप पर रहता है, उसे फाइनल मैच के अंत में आधिकारिक तौर पर 'ऑरेंज कैप विजेता' घोषित किया जाता है. ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने सबसे ज्यादा 3 बार (2015, 2017, 2019) ऑरेंज कैप जीती है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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