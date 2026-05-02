Orange Cap in IPL 2026: वैभव, अभिषेक, विराट सबको पछाड़ा...433 रनों के साथ खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

IPL 2026 Orange Cap Holder: आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की रेस बेहद रोमांचक हो गई है. हर मैच के साथ समीकरण बदल रहे हैं और अब दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने अभिषेक शर्मा को पछाड़कर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है.
Trending Photos
IPL 2026 Orange Cap Holder: आईपीएल 2026 में 43 मैच पूरे हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद ऑरेंज कैप की रेस में बड़ा उलटफेर हुआ है. एक स्टार बल्लेबाज ने अचानक नंबर 1 पर कब्जा कर लिया है. ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल हैं, जिन्होंने 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 75 रनों की मैच-विनिंग पारी खेली और ऑरेंज कैप के नए होल्डर बने.
दाएं हाथ के ओपनर केएल राहुल इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं. उन्होंने अब तक 9 मैचों में 433 रन बना लिए हैं. राहुल का इस सीजन में औसत 54.12 और स्ट्राइक रेट 185.84 का रहा है. उन्होंने अपनी पारियों में अब तक 42 चौके और 24 छक्के जड़े हैं.
खास बात ये है कि राहुल इस सीजन में अब तक चार बार 50 से अधिक का स्कोर बना चुके हैं, जिसमें पंजाब के खिलाफ उनकी नाबाद 152 रनों की पारी भी शामिल है. केएल राहुल ने ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, हेनरिक क्लासेन जैसे इन-फॉर्म बल्लेबाजों को पछाड़ दिया है.
इस सीजन के 43वें मुकाबले की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया. राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रनों का विशाल स्कोर बनाया था, जिसे दिल्ली ने केएल राहुल (75) और निसंका (62) की शानदार पारियों के दम पर 5 गेंद पहले ही हासिल कर लिया. यह चेज करते हुए दिल्ली की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी है. इस जीत के साथ दिल्ली की टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि राजस्थान चौथे स्थान पर बनी हुई है.
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|स्ट्राइक रेट
|केएल राहुल
|9
|433
|185.84
|अभिषेक शर्मा
|9
|425
|209.36
|हेनरिक क्लासेन
|9
|414
|157.41
|वैभव सूर्यवंशी
|10
|404
|237.65
|विराट कोहली
|9
|379
|165.50
ये भी पढ़ें: 5 छक्के... 6 चौके और 75 रन, केएल राहुल ने तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रच दिया इतिहास