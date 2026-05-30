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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Orange cap: इन 3 बल्लेबाजों ने पार किया 700 का आंकड़ा; ऑरेंज कैप की रेस हुई बेहद रोमांचक, वैभव से कौन छीनेगा ताज?

IPL 2026 Orange cap: इन 3 बल्लेबाजों ने पार किया 700 का आंकड़ा; ऑरेंज कैप की रेस हुई बेहद रोमांचक, वैभव से कौन छीनेगा ताज?

Orange Cap Holder List in IPL 2026: आईपीएल के हर सीजन में टॉप रन स्कोरर को ऑरेंज कैप का अवॉर्ड मिलता है. इस सीजन तीन बल्लेबाज इस रेस में आगे चल रहे हैं. अगर फाइनल में गिल और सुदर्शन का बल्ला नहीं चला तो वैभव सूर्यवंशी अपने दूसरे ही सीजन में ऑरेंज कैप जीतकर इतिहास रच देंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 30, 2026, 10:08 AM IST
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IPL 2026 Orange cap
IPL 2026 Orange cap

Orange Cap Holder List in IPL 2026: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 31 मई को खिताबी जंग होना है. क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से पटखनी देकर गुजरात टाइटंस (GT) फाइनल में एंट्री कर चुकी है, जिसे 31 मई को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भिड़ना है. इस खिताबी भिड़ंत से ठीक पहले, आईपीएल के इतिहास में एक ऐसा महा-रिकॉर्ड बन गया है, जो आज तक के 19 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. इस रिकॉर्ड ने ऑरेंज कैप की रेस रोमांचक कर दी है.

दरअसल, आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही सीजन में तीन अलग-अलग बल्लेबाजों ने 700 से अधिक रनों का आंकड़ा पार किया हो. यह जादुई और ऐतिहासिक कारनामा राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के वंडर किड वैभव सूर्यवंशी, गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और उनके जोड़ीदार साई सुदर्शन ने मिलकर किया है. गुजरात के फाइनल में पहुंचने से अब इस ऑरेंज कैप (Orange Cap) की रेस का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. 

बाहर होने के बाद भी नंबर-1 पर काबिज हैं वैभव सूर्यवंशी

भले ही राजस्थान रॉयल्स का सफर क्वालीफायर-2 में हार के साथ समाप्त हो गया हो, लेकिन टीम के खूंखार ओपनर वैभव सूर्यवंशी अभी भी ऑरेंज कैप के सरताज बने हुए हैं. उन्होंने इस सीजन 16 मैचों की 16 पारियों में 237.30 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से कुल 776 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से रिकॉर्ड 72 छक्के और 63 चौके निकले.

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फाइनल मैच में गिल और सुदर्शन छीन सकते हैं ताज

वैभव सूर्यवंशी का सफर अब थम चुका है, जिसका मतलब है कि वे अपने रनों की संख्या में इजाफा नहीं कर पाएंगे. ऐसे में 31 मई को होने वाले फाइनल महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के दोनों इन-फॉर्म ओपनर्स शुभमन गिल और साई सुदर्शन के पास वैभव से ऑरेंज कैप छीनने का सुनहरा मौका होगा. शुभमन गिल 15 मैचों में 722 रनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, अगर उन्हें वैभव को पछाड़ना है तो 55 रन बनाने होंगे, जबकि सुदर्शन 16 मैचों में 710 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. उन्हें ऑरेंज कैप का किंग बनने के लिए फाइनल में 67 रनों की पारी खेलनी होगी. 

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट

स्थान (Pos) खिलाड़ी (Player) टीम (Team) मैच रन (Runs) स्ट्राइक रेट (SR)
1 वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स 16 776 237.30
2 शुभमन गिल गुजरात टाइटंस 15 722 163.71
3 साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस 16 710 159.55
4 हेनरिक क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद 15 624 160.00
5 ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद 15 602 182.42
6 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 15 600 164.38
7 केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स 14 593 174.41
8 अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद 15 563 204.72
9 मिचेल मार्श लखनऊ सुपर जायंट्स 13 563 163.18
10 ध्रुव जुरेल राजस्थान रॉयल्स 16 515 154.65

ये भी पढ़ें: IPL 2026: ऋषभ पंत की कप्तानी गई... अब रडार पर ये 4 कप्तान! IPL 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कुर्सी जाना लगभग तय

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About the Author
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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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