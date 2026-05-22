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Hindi Newsक्रिकेट62 चौके 30 छक्के और 638 रन...शुभमन गिल ने रच दिया इतिहास, कर दिखाया क्रिस गेल जैसा कमाल

62 चौके 30 छक्के और 638 रन...शुभमन गिल ने रच दिया इतिहास, कर दिखाया क्रिस गेल जैसा कमाल

Shubman Gill IPL Records: शुभमन गिल ने कमाल कर दिया है. आईपीएल 2026 के सीजन में रन मशीन बने हुए हैं. ऑरेंज कैप की रेस में सबको पछाड़ने वाले गिल ने 21 मई को 2 खास कमाल किए हैं. इन दो नए रिकॉर्ड्स के दम पर गिल ने साबित कर दिया कि वो टी20 में कितने खास प्लेयर हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 22, 2026, 09:33 AM IST
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Shubman Gill Creates History
Shubman Gill Creates History

Shubman Gill IPL Records: आईपीएल 2026 में जिन बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग की है, उनमें शुभमन गिल का नाम भी शुमार हो गया है. 19वें सीजन के 66वें मुकाबले में 64 रनों की उम्दा पारी खेलने वाले गिल ने टी20 क्रिकेट में 2 बड़े कमाल किए. ये वही गिल हैं, जिन्हें टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया से बाहर रखा गया था. उस वक्त खराब फॉर्म के चलते चौतरफा आलोचना झेलने वाले गिल ने इस सीजन रनों की बारिश करके आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

शुभमन गिल इस सीजन में कमाल की कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गिल ने एक बार फिर अपनी कप्तानी पारी से महफिल लूट ली. चेन्नई के खिलाफ अहम मुकाबले में शुभमन गिल ने महज 37 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 64 रनों की तूफानी पारी खेली. गिल इस सीजन 13 मैचों में 47.38 की औसत और 161.68 के स्ट्राइक रेट से 616 रन बना चुके हैं, जिसमें 57 चौके और 30 छक्के शामिल हैं.

क्रिस गेल ने टी20 में मचाई तबाही

शुभमन गिल इस सीजन 600 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने. गिल के ठीक बाद उनके जोड़ीदार साई सुदर्शन ने भी इस जादुई आंकड़े को छुआ. इस सीजन गिल के नाम अब 13 मैचों में 616 रन दर्ज हो चुके हैं और वे ऑरेंज कैप की रेस में छलांग लगाकर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 64 रनों की शानदार पारी के दम पर गिल ने न सिर्फ अपनी टीम को पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि टी20 क्रिकेट और आईपीएल इतिहास के कई ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने महान क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों को भी उनके सामने खड़ा कर दिया है.

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शुभमन गिल का पहला कमाल

शुभमन गिल ने इस सीजन कमाल की बैटिंग करते हुए 600 रन पूरे किए हैं. यह आईपीएल इतिहास में तीसरी बार है, जब शुभमन गिल ने किसी एक सीजन में 600 से अधिक रन ठोके हैं. इससे पहले उन्होंने साल 2023 में 890 रन और साल 2025 में 650 रन बनाए थे. तीन अलग-अलग सीजन में 600+ रन बनाकर उन्होंने डेविड वॉर्नर और क्रिस गेल जैसे खूंखार खिलाड़ियों के ऐतिहासिक क्लब में एंट्री मार ली है. इस लिस्ट में विराट कोहली नंबर 1 पर हैं, जिन्होंने 5 बार ये कमाल किया है.

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा बार 600+ रन बनाने वाले सूरमा

विराट कोहली – 5 बार

केएल राहुल – 4 बार

शुभमन गिल – 3 बार

डेविड वॉर्नर – 3 बार

क्रिस गेल – 3 बार

फाफ डु प्लेसिस – 2 बार

सूर्यकुमार यादव – 2 बार

टी20 क्रिकेट में पूरे किए 6000 रन

चेन्नई के खिलाफ 64 रनों की आतिशी पारी के दौरान गिल ने मेंस टी20 क्रिकेट (घरेलू, आईपीएल और इंटरनेशनल मिलाकर) में 6,000 रन भी पूरे कर लिए हैं. गिल ने इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए 185 पारियां लीं. हालांकि, वे भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली के रिकॉर्ड से महज एक कदम पीछे रह गए, जिन्होंने 184 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. वहीं, भारत के लिए केएल राहुल ने 166 पारियों में यह कारनामा किया था. शुभमन गिल अब टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 6 हजार रन बनाने वाले दुनिया के खिलाड़ियों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाज

क्रिस गेल– 162 पारियां

बाबर आजम– 165 पारियां

केएल राहुल– 166 पारियां

शॉन मार्श– 180 पारियां

डेवॉन कॉन्वे– 180 पारियां

विराट कोहली– 184 पारियां

शुभमन गिल– 185 पारियां

ये भी पढ़ें: IPL 2026: CSK पर लगा सबसे बड़ा धब्बा...19 साल में पहली बार हुई ऐसी हालत, ऋतुराज की कप्तानी में गजब बेइज्जती!

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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