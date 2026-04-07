IPL 2026 Orange Cap: बल्ले से आग लगा रहे हैं ये 5 धुरंधर, केकेआर-पंजाब मैच रद्द होने के बाद भी दिल्ली का 'शेर' टॉप पर बरकरार

IPL 2026 Orange Cap Update: आईपीएल में हर साल जो भी खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाता है, उसे ऑरेंज कैप दी जाती है. इस अवॉर्ड को जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. हर सीजन इसे पाने के लिए बल्लेबाज खूब मेहनत करते हैं. आईपीएल 2026 में भी इस अवॉर्ड की रेस शुरू हो चुकी है. 12 मैचों के बाद एक युवा बैटर इसे अपने नाम किए हुए है. यह वही खिलाड़ी है, जिसने अपनी टीम के लिए पहले दो मैचों में कमाल की बैटिंग की और गेंदबाजों की हालत खराब कर दी है.

आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते मैच रद्द कर दिया गया है. दोनों टीमों को अंक तो बांटने पड़े, इससे प्वाइंट टेबल की सूरत बदली. पंजाब किंग्स अब नंबर 1 है, लेकिन इस मैच के कैंसल होने से ऑरेंज कैप की स्थिति में कोई फर्क नहीं दिखा.

ऑरेंज कैप पर दिल्ली के समीर रिजवी का कब्जा

दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी इस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने मात्र 2 पारियों में 160.00 के शानदार औसत से कुल 160 रन ठोककर ऑरेंज कैप पर कब्जा किया हुआ है. उन्होंने अब तक 12 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है.

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रोहित-क्लासेन के बीच लड़ाई

ऑरेंज कैप की रेस में समीर रिजवी के बाद 2 सीनियर खिलाड़ी हैं. इनमें पहला नाम सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन का है, जो 145 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि दूसरा नाम 'हिटमैन' रोहित शर्मा का है, जो मुंबई के लिए 2 मैचों में 113 रन बनाकर नंबर 3 पर काबिज हैं. खास बात यह है कि देवदत्त पडिक्कल इस लिस्ट में सबसे तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 200 के पार (201.82) है.

टॉप 5 बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड (आंकड़ों की जुबानी)

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट 4s 6s समीर रिजवी 2 2 160 160.00 163.27 12 11 हेनरिक क्लासेन 3 3 145 48.33 147.96 11 4 रोहित शर्मा 2 2 113 56.50 176.56 11 7 देवदत्त पडिक्कल 2 2 111 55.50 201.82 12 6 कूपर कोनोली 2 2 108 108.00 163.64 11 5

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