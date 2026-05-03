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Hindi Newsक्रिकेट400 के चार सिकंदर...विराट कोहली से आगे चल रहे ये 4 खूंखार बल्लेबाज...एक तो जड़ चुका है 37 छक्के

'400 के चार सिकंदर'...विराट कोहली से आगे चल रहे ये 4 खूंखार बल्लेबाज...एक तो जड़ चुका है 37 छक्के

IPL 2026 Orange Cap List: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वां सीजन तेजी से आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. अब तक 45 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद 4 ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 400 रनों का आंकड़ा छुआ है. ये सभी विराट कोहली से आगे चल रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 03, 2026, 10:54 AM IST
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'400 के चार सिकंदर'...विराट कोहली से आगे चल रहे ये 4 खूंखार बल्लेबाज...एक तो जड़ चुका है 37 छक्के

IPL 2026 Orange Cap List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन अपने रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है और 45 मैचों के बाद ऑरेंज कैप की रेस बेहद दिलचस्प हो गई है. इस सीजन में रनों की भूख ऐसी है कि अब तक 4 जांबाज बल्लेबाजों ने 400 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और ये सभी रन मशीन विराट कोहली को पीछे छोड़ चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल 433 रनों के साथ फिलहाल ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाए हुए हैं.

ऑरेंज कैप की लड़ाई इन्हीं चारों के बीच दिख रही है. इस रेस में केएल राहुल फिलहाल नंबर 1 हैं. यानी ऑरेंज कैप उनके पास है. दिल्ली कैपिटल्स के इस सलामी बल्लेबाज ने IPL 2026 में अब तक खेले 9 मुकाबलों में 433 रन बनाए हैं.

ऑरेंज कैप की रेस में शामिल 5 बल्लेबाज

1. केएल राहुल- 9 मैच, 433 रन

दिल्ली के स्टार ओपनर केएल राहुल अब तक 9 मैचों में 433 रन बना चुके हैं. उनके बल्ले से 24 छक्के और 42 चौके निकले हैं. राहुल अब तक 54.12 की औसत और 185.84 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं. 45 मैचों के बाद वह ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं.

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2. अभिषेक शर्मा- 9 मैच, 425 रन

सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक ने अब 9 मैचों में 53.12 की औसत से कुल 425 रन बना लिए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 209.36 का है. अभिषेक ने 40 चौके और 31 छक्के लगाए हैं. वह इस सीजन के दूसरे टॉप रन स्कोरर हैं.

3. हैनरिक क्लासेन- 9 मैच, 414 रन

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए क्लासेन बढ़िया रंग में हैं. वह अब तक 9 मैचों में 59.14 की औसत से कुल 414 रन बना चुके हैं. क्लासेन ने 157.41 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है. वह अब तक 32 चौके और 18 छक्के मार चुके हैं.

4. वैभव सूर्यवंशी- 10 मैच, 404 रन

राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 10 मैचों में 40.40 की औसत से कुल 404 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 237.65 का है. सूर्यवंशी इस सीजन चौकों से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं. उन्होंने 35 चौके और 37 छक्के लगाए हैं. वैभव इस सीजन सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

5. विराट कोहली- 9 मैच, 379 रन

आरसीबी के ओपनर विराट ने इस सीजन 9 मैचों में 54.14 की औसत से कुल 379 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 165.50 का है. कोहली ने 15 छक्के और 42 चौके मारे हैं. कोहली के पास अगले मुकाबले में इस सीजन 400 रन पूरे करने का मौका है.

ये भी पढ़ें: 60 चौके 15 छक्के 588 रन...पूरी दुनिया उठा रही थी उंगली...खूंखार बल्लेबाज ने PSL 2026 में मचाई तबाही

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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