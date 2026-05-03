'400 के चार सिकंदर'...विराट कोहली से आगे चल रहे ये 4 खूंखार बल्लेबाज...एक तो जड़ चुका है 37 छक्के

IPL 2026 Orange Cap List: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वां सीजन तेजी से आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. अब तक 45 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद 4 ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 400 रनों का आंकड़ा छुआ है. ये सभी विराट कोहली से आगे चल रहे हैं.
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IPL 2026 Orange Cap List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन अपने रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है और 45 मैचों के बाद ऑरेंज कैप की रेस बेहद दिलचस्प हो गई है. इस सीजन में रनों की भूख ऐसी है कि अब तक 4 जांबाज बल्लेबाजों ने 400 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और ये सभी रन मशीन विराट कोहली को पीछे छोड़ चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल 433 रनों के साथ फिलहाल ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाए हुए हैं.
ऑरेंज कैप की लड़ाई इन्हीं चारों के बीच दिख रही है. इस रेस में केएल राहुल फिलहाल नंबर 1 हैं. यानी ऑरेंज कैप उनके पास है. दिल्ली कैपिटल्स के इस सलामी बल्लेबाज ने IPL 2026 में अब तक खेले 9 मुकाबलों में 433 रन बनाए हैं.
दिल्ली के स्टार ओपनर केएल राहुल अब तक 9 मैचों में 433 रन बना चुके हैं. उनके बल्ले से 24 छक्के और 42 चौके निकले हैं. राहुल अब तक 54.12 की औसत और 185.84 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं. 45 मैचों के बाद वह ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक ने अब 9 मैचों में 53.12 की औसत से कुल 425 रन बना लिए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 209.36 का है. अभिषेक ने 40 चौके और 31 छक्के लगाए हैं. वह इस सीजन के दूसरे टॉप रन स्कोरर हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए क्लासेन बढ़िया रंग में हैं. वह अब तक 9 मैचों में 59.14 की औसत से कुल 414 रन बना चुके हैं. क्लासेन ने 157.41 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है. वह अब तक 32 चौके और 18 छक्के मार चुके हैं.
राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 10 मैचों में 40.40 की औसत से कुल 404 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 237.65 का है. सूर्यवंशी इस सीजन चौकों से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं. उन्होंने 35 चौके और 37 छक्के लगाए हैं. वैभव इस सीजन सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज हैं.
आरसीबी के ओपनर विराट ने इस सीजन 9 मैचों में 54.14 की औसत से कुल 379 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 165.50 का है. कोहली ने 15 छक्के और 42 चौके मारे हैं. कोहली के पास अगले मुकाबले में इस सीजन 400 रन पूरे करने का मौका है.
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