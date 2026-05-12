IPL 2026 Orange Cap: 1 विदेशी धुरंधर सब पर भारी...विराट कोहली से आगे हैं ये 12 बल्लेबाज

IPL 2026 Orange Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का रोमांच चरम पर है. हर मैच के साथ ऑरेंज कैप की रेस बेहद रोमांचक होती जा रही है. इस बार ऑरेंज कैप की जंग में युवा खिलाड़ियों का जलवा दिख रहा है. इस सीजन टॉप 13 खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय युवाओं का बोलबाला तो है ही, लेकिन एक विदेशी सुपरस्टार ऐसा है, जो फिलहाल सब पर भारी नजर आ रहा है और टॉप पर मजबूती से जमा हुआ है.

आइए जानते हैं 55 मैचों के बाद ऑरेंज कैप के लीडरबोर्ड का पूरा हाल और उन 12 बल्लेबाजों के नाम, जिन्होंने फिलहाल विराट कोहली को पछाड़ दिया है.

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की लिस्ट में शामिल टॉप 13 खिलाड़ी

1. हेनरिक क्लासेन (SRH)– सनराइजर्स हैदराबाद के इस धाकड़ बल्लेबाज ने 11 मैचों में 494 रन ठोके हैं. क्लासेन का औसत 54.89 और स्ट्राइक रेट 157.32 का रहा है.

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2. केएल राहुल (DC)– दिल्ली कैपिटल्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ने 12 मुकाबलों में 477 रन बनाए हैं. राहुल इस सीजन 177.99 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं.

3. अभिषेक शर्मा (SRH)– विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने 11 मैचों में 475 रन कूट डाले हैं. उनका स्ट्राइक रेट 210.18 का रहा है, जो बेहद शानदार माना जाता है.

4. शुभमन गिल (GT)– गुजरात टाइटंस के कप्तान ने 10 पारियों में 462 रन अपने नाम किए हैं. गिल का औसत 46.20 और स्ट्राइक रेट 160.42 का है.

5. साई सुदर्शन (GT)– इस युवा बल्लेबाज ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मैचों में 440 रन बनाए हैं. वो 157.71 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं.

6. वैभव सूर्यवंशी (RR)– राजस्थान रॉयल्स के इस युवा स्टार ने सिर्फ 11 मैचों में 440 रन बनाकर तहलका मचा दिया है. उनका स्ट्राइक रेट 236.56 का है, जो सभी बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है.

7. संजू सैमसन (RR)– कप्तान संजू ने 11 मैचों में 430 रन जोड़े हैं. वो इस सीजन 53.75 की शानदार औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं.

8. कूपर कॉनॉली (CSK)– चेन्नई सुपर किंग्स के इस ऑलराउंडर ने 11 मैचों में 415 रन बनाए हैं. कॉनॉली का स्ट्राइक रेट 168.02 का रहा है.

9. ईशान किशन (SRH)– आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर ईशान ने 11 मुकाबलों में 409 रन ठोके हैं. उनका स्ट्राइक रेट 186.76 का रहा है.

10. श्रेयस अय्यर (PBKS)– पंजाब किंग्स के कप्तान ने 11 मैचों में 392 रन बनाए हैं. अय्यर इस सीजन 56.00 की बेहतरीन औसत से खेल रहे हैं.

11. प्रभसिमरन सिंह (PBKS)– पंजाब के इस ओपनर ने 11 मैचों में 382 रन अपने नाम किए हैं. वो 169.03 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं.

12. रयान रिकेल्टन (MI)– मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 9 मैचों में 382 रन बना डाले हैं. उनका स्ट्राइक रेट 188.18 का रहा है.

13. विराट कोहली (RCB)– आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज ने 11 मैचों में 379 रन बनाए हैं. कोहली इस सीजन 163.36 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं.

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