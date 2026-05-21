वैभव सूर्यवंशी की कुर्सी छीनेगा ये खूंखार 'शेर', सिर्फ 24 रन का है फासला, गेंदबाजों के लिए बना काल

IPL 2026 Orange Cap Race: IPL 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 65 मैच पूरे हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं. आइए जानते हैं कौन सा विदेशी धुरंधर उनसे नंबर-1 की कुर्सी छीन सकता है.
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IPL 2026 Orange Cap Race: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का लीग स्टेज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. सभी 10 टीमें अपने 13-13 मुकाबले खेल चुकी हैं, यानी अब लीग फेज में सिर्फ एक-एक मैच का रोमांच और बाकी बचा है. 24 मई (रविवार) को लीग फेज का अंत हो जाएगा, जिसके बाद 26 मई (मंगलवार) से प्लेऑफ की जंग शुरू होगी और 31 मई को दुनिया को IPL 2026 का नया चैंपियन मिल जाएगा.
इस आर्टिकल में हम आपके लिए उन 5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं. ये भी बताएंगे कि नंबर-1 से वैभव सूर्यवंशी की कुर्सी कौन सा विदेशी खूंखार छीनने के बेहद करीब है. 19वें सीजन में अब तक 8 बल्लेबाज 500 से अधिक रन बना चुके हैं और टॉप खिलाड़ियों के बीच फासला इतना कम है कि एक ही पारी के बाद नंबर-1 की गद्दी बदल सकती है.
फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (579 रन) पहले नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन उनकी इस कुर्सी को छीनने के लिए हैदराबाद का एक खूंखार विदेशी शेर गेंदबाजों का काल बनकर उनके पीछे पड़ गया है. ये कोई और नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हेनरिक क्लासेन हैं, जो वैभव सूर्यवंशी को पछाड़कर ऑरेंज कैप की रेस में नंबर-1 पर आ सकते हैं. हेनरिक क्लासेन इस सीजन में लगभग हर मैच में हैदराबाद के लिए रन बना रहे हैं और मिडिल ओवरों में गेंदबाजों के लिए काल साबित हो रहे हैं.
क्लासेन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ का टिकट पक्का कर चुकी है. इसका मतलब यह है कि लीग स्टेज के आखिरी मैच के अलावा क्लासेन को प्लेऑफ में भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाने के लिए अतिरिक्त मुकाबले मिलेंगे, जो उन्हें वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे. वैभव 579 जबकि क्लासेन 555 रन बना चुके हैं. दोनों के बीच सिर्फ 24 रनों का फासला है.
वैभव सूर्यवंशी (RR) – 13 मैचों में 579 रन
मिचेल मार्श (LSG) – 13 मैचों में 563 रन
हेनरिक क्लासेन (SRH) – 13 मैचों में 555 रन
साई सुदर्शन (GT) – 13 मैचों में 554 रन
शुभमन गिल (GT) – 12 मैचों में 552 रन
ऑरेंज कैप की इस रेस में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मिचेल मार्श 563 रनों के साथ दूसरे नंबर पर तो हैं, लेकिन लखनऊ की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, यानी मार्श सिर्फ एक और मैच खेल पाएंगे, जिससे उनकी दावेदारी कमजोर हो गई है. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस (GT) की जोड़ी यानी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल भी खामोशी से बड़ी तबाही मचा रहे हैं. गुजरात की टीम भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, जिसके कारण इन दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों के पास भी वैभव सूर्यवंशी और हेनरिक क्लासेन को पीछे छोड़ने का भरपूर मौका रहेगा.
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