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Hindi Newsक्रिकेटVaibhav Suryavanshi ने बना दिए इतने रन तो बन जाएंगे नंबर 1, एक साथ छिनेगी विराट-गिल समेत 7 दिग्गजों की गद्दी

Vaibhav Suryavanshi ने बना दिए इतने रन तो बन जाएंगे नंबर 1, एक साथ छिनेगी विराट-गिल समेत 7 दिग्गजों की गद्दी

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में रनों की बारिश हो रही है. सबसे ज्यादा रनों की बारिश करने वाले खिलाड़ियों में भारतीयों का जलवा है. वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 8 पर हैं. आज उनके पास नंबर 1 बनने का मौका है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 19, 2026, 09:33 AM IST
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ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 बन सकते हैं वैभव सूर्यवंशी
ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 बन सकते हैं वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में 63 मैचों के बाद ऑरेंज कैप की जंग रोमांचक हो चुकी है. हर मैच के साथ ऑरेंज कैप का मालिक बदल रहा है. इस रेस में एक-दो नहीं बल्कि 8 बल्लेबाज शामिल हैं, जिनके बीच रनों का फासला ज्यादा नहीं है. राजस्थान रॉयल्स के तूफानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी आज इस रेस में सबसे आगे निकल सकते हैं. जयपुर में होने वाले 64वें मुकाबले में वैभव अपनी खूंखार फॉर्म के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तबाही मचाना चाहेंगे.

वैभव सूर्यवंशी को हेनरिक क्लासेन को पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथियाने के लिए आज रन बनाना बेहद जरूरी है. लखनऊ के खिलाफ उन्हें कम से कम 70 रनों की पारी खेलनी होगी. अगर आज वैभव के बल्ले से 70 रन निकल जाते हैं, तो वे एक झटके में हेनरिक क्लासेन, विराट कोहली और शुभमन गिल समेत दुनिया के 7 धाकड़ बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लेंगे.

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन?

वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 8 पर हैं. वो अब तक 12 मैचों में 40.50 की औसत से कुल 486 रन बना चुके हैं, जिसमें 43 छक्के और इतने ही चौके शामिल हैं. इस सीजन वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ 36 बॉल पर शतक भी लगाया था. उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी आए हैं.

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नंबर 1 बनने के लिए वैभव को क्या करना होगा?

ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे यानी नंबर 1 पर हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन हैं, जिन्होंने 13 मैचों में 555 रन बना दिए हैं. अगर वैभव को सबसे आगे आना है, तो उन्हें तूफानी पारी खेलनी होगी. 19 मई को लखनऊ के खिलाफ उन्हें कम से कम 70 रन बनाने होंगे. वैभव जिस तरह के फॉर्म में हैं, वो यह कमाल कर सकते हैं.

63 मैचों के बाद ऑरेंज कैप की रेस में कौन-कौन?

1. हेनरिक क्लासेन – 13 मैच, 555 रन

2. साई सुदर्शन – 13 मैच, 554 रन

3. शुभमन गिल – 12 मैच, 552 रन

4. विराट कोहली – 13 मैच, 542 रन

5. केएल राहुल – 13 मैच, 533 रन

6. अभिषेक शर्मा – 13 मैच, 507 रन

7. ईशान किशन – 13 मैच, 490 रन

8. वैभव सूर्यवंशी – 12 मैच, 486 रन

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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