वैभव सूर्यवंशी से ऑरेंज कैप छीन पाएंगे शुभमन और सुदर्शन, बनाने होंगे इतने रन, रेस में कितने पीछे विराट कोहली?

IPL 2026 Orange Cap: राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने फिलहाल ऑरेंज कैप पर कब्जा कर रखा है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने 97 रनों की शानदार पारी खेलकर 30 मिनट के अंदर साई सुदर्शन और शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया. सूर्यवंशी ने इस सीजन अभी तक 15 मैचों में 242.86 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं.
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IPL 2026 Orange Cap: राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने फिलहाल ऑरेंज कैप पर कब्जा कर रखा है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने 97 रनों की शानदार पारी खेलकर 30 मिनट के अंदर साई सुदर्शन और शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया. सूर्यवंशी ने इस सीजन अभी तक 15 मैचों में 242.86 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं. क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स की टक्कर गुजरात टाइटंस से होगी. इसी मैच में ये पता चल जाएगा कि ऑरेंज कैप का ताज आखिर किसके सिर सजने वाला है. इस रेस में वैभव सूर्यवंशी, साई सुदर्शन और शुभमन गिल सबसे आगे चल रहे हैं. वहीं, फाइनल में पहुंच चुकी RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस रेस में पिछड़ चुके हैं.
अब ऑरेंज कैप के लिए असली जंग राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ ओपनर वैभव सूर्यवंशी और गुजरात टाइटंस की सलामी जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच है. क्वालीफायर 2 में तीनों बल्लेबाज बल्ले से तबाही मचाकर इस खिताब को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे. ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने अभी तक 15 मैचों में 652 रन बनाए हैं. वो शिखर पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी से फिलहाल 28 रन पीछे हैं. तीसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन हैं, लेकिन उनकी टीम बाहर हो चुकी है. चौथे नंबर पर जीटी के कप्तान शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 14 पारियों में 618 रन बनाए हैं. शुभमन अपने साथी सुदर्शन से 34 रन और वैभव सूर्यवंशी से 62 रन पीछे हैं.
वैभव सूर्यवंशी- 15 मैचों में 680 रन
साई सुदर्शन- 15 मैचों में 652 रन
शुभमन गिल- 14 मैचों में 618 रन
विराट कोहली- 15 मैचों में 600 रन
ऑरेंज कैप की रेस में एक समय पर विराट कोहली भी इन खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन पिछले 3 मैचों में वो ज्यादा रन नहीं बना सके और अब वो इस रेस में पिछड़ गए हैं. RCB के महान खिलाड़ी ने 15 मैचों में 600 रन बनाए हैं. अगर 'किंग' को सबसे आगे निकलना है तो फाइनल में उन्हें शतक जड़ना होगा.
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