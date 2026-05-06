IPL 2026 में 400 पार पहुंचे 5 बल्लेबाज... 2 शतक ठोककर भी सैमसन कितने दूर? ऑरेंज कैप के लिए लगी रनों की होड़

IPL 2026: आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट में प्लेऑफ के लिए टीमें जद्दोजहत कर रही हैं. दूसरी तरफ ऑरेंज कैप के लिए होड़ मची दिख रही है. 4 बल्लेबाज 400 पार पहुंच चुके हैं, सीएसके के धांसू बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में मैच विनिंग पारी से इस लिस्ट में दस्तक दी है. वहीं, 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा भी ऑरेंज कैप की रेस में लगे हुए हैं.

1. केएल राहुल

लिस्ट में केएल राहुल फिलहाल पहले नंबर पर हैं. उन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 445 रन बना चुके हैं. राहुल के नाम अभी तक एक शतक और 3 फिफ्टी दर्ज हैं. केएल राहुल ने इस सीजन अपने करियर की बेस्ट पारी खेली और आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज साबित हुए. उन्होंने 152 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

2. अभिषेक शर्मा

केएल राहुल की टक्कर अभिषेक शर्मा से है जो हर मैच में बरसते नजर आ रहे हैं. अभिषेक फिलहाल केएल राहुल से महज 5 रन पीछे हैं और 10 मैच में 440 रन ठोक चुके हैं. अभिषेक शर्मा के नाम अभी तक 1 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं. अगर टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करती है तो अभिषेक शर्मा के लिए ऑरेंज कैप जीतने का गोल्डन चांस होगा.

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3. हेनरिक क्लासेन

तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा की टीम के साथी हेनरिक क्लासेन ने कब्जा जमा रखा है. क्लासेन 10 मैच में अभी तक 425 रन ठोक चुके हैं. क्लासेन हर मुकाबले में ताबड़तोड़ पारियां खेलते नजर आए. उनका औसत 53.12 का रहा है. अभी तक क्लासेन शतक ठोकने में कामयाब नहीं हुए हैं लेकिन 10 मैच में उन्होंने 4 अर्धशतकीय पारियां खल दी हैं.

4. वैभव सूर्यवंशी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच के बाद रेस में पिछड़ गए हैं. उन्होंने 10 मैच में 404 रन ठोक दिए हैं. इस दौरान वैभव ने 2 अर्धशतक जबकि एक शतकीय पारी खेली है. अगर अगले मुकाबले में कोई बड़ी पारी खेलते हैं तो वैभव का नाम टॉप-3 में देखने को मिल सकत है.

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5. संजू सैमसन

दिल्ली के खिलाफ 87 रन की मैच विनिंग पारी खेलने के बाद संजू सैमसन का नाम टॉप-5 में आ चुका है. संजू ने 10 मैच में 402 रन ठोके हैं. संजू सैमसन इस सीजन 2 शतक ठोक चुके हैं और एक अर्धशतक भी उन्होंने जमाया है. सीएसके फिलहाल प्लेऑफ की रेस में है, ऐसे में संजू सैमसन के पास भी ऑरेंज कैप जीतने का गोल्डन चांस रहेगा.