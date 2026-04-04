IPL 2026: PBKS ने तोड़ा टीम इंडिया का 'अजेय' वर्ल्ड रिकॉर्ड! टी20 क्रिकेट में वो कर दिखाया, जो कभी नहीं हुआ था

IPL 2026: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 7 मैच हो चुके हैं. पिछले सीजन फाइनल में हारने वाली पंजाब किंग्स ने इस बार धमाकेदार आगाज किया है. उसने अपने पहले दोनों मैच जीत लिए हैं. पहले मुकाबले में पंजाब की टीम ने गुजरात टाइटंस को मात दी, फिर 3 अप्रैल को खेले गए दूसरे मुकाबले में उसने 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी. चेन्नई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 209 रन लगाए थे, जिसे पंजाब किंग्स ने 18.4 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

इस जीत के साथ पंजाब की टीम ने टी20 क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. पंजाब किंग्स अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 9 बार 200 प्लस रन चेज करने वाली पहली टीम बन चुकी है. टीम इंडिया ने यह कमाल 8 बार किया था, लेकिन अब पंजाब किंग्स इस मामले में सबसे आगे निकल चुकी है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है, जिसने 7 बार, जबकि मुंबई इंडियंस ने 6 बार ये कमाल किया है.

आयुष म्हात्रे और शिवम दुबे का तूफान

पंजाब किंग्स ने आयुष म्हात्रे की 43 बॉल पर 73 रनों की तूफानी पारी और शिवम दुबे के 45 रनों की बदौलत 20 ओवरों में 209 रन लगाए थे. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 28, जबकि आखिर में सफर खान ने 12 बॉल पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रियांश आर्या ने चमाई तबाही

अब बारी थी चेज की. पंजाब के लिए ओपनर प्रियांश आर्या ने मोर्चा संभाला और 11 बॉल पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 39 रन ठोके. उनके जोड़ीदार प्रभसिमरन सिंह ने 34 बॉल पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन कूटे. इसके बाद क्रीज पर आए कूपर कोनोली ने 22 बॉल पर 36 रन बनाए. कप्तान अय्यर ने 29 बॉल पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 50 रन किए और टीम को जीत दिलाई.

पंजाब किंग्स ने चेज किया दूसरा सबसे बड़ा रन चेज

टीम ने 200+ रन चेज के मामले में 9वीं जीत दर्ज की. खास बात ये रही कि पंजाब का ये दूसरा सबसे बड़ा रन चेज है. इससे पहले उसने 2024 में ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 262 रन चेज किए थे.

262/2- KKR के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, 26 अप्रैल 2024 210/5- CSK के खिलाफ, चेपॉक, 3 अप्रैल 2026 206/4- CSK के खिलाफ, अबू धाबी, 18 अप्रैल 2014 206/4- SRH के खिलाफ, हैदराबाद, 14 मई 2014 206/5- RCB के खिलाफ, डीवाई पाटिल, 27 मार्च 2022

ये भी पढ़ें:IPL 2026: CSK का किया बेड़ागर्क, पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में ये 3 खिलाड़ी रहे हार के सबसे बड़े विलेन