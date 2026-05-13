PBKS के 'शेर' का साइलेंट पलटवार...शर्ट उतारकर कर दिया सबको चुप, प्रीति जिंटा भी भड़कीं...आखिर क्या है माजरा?

Prabhsimran Singh: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वां सीजन आखिरी पड़ाव पर है. इस सीजन शानदार आगाज करने वाली पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए पिछला एक हफ्ता मैदान के अंदर और बाहर काफी हलचल भरा रहा है. लगातार चार हार के बाद टीम के अनुशासन पर सवाल उठे. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम के कुछ खिलाड़ी देर रात तक गेम खेलते हैं, ट्रेनिंग सेशन मिस कर रहे हैं और यहां तक कि फ्लाइट तक छोड़ रहे हैं. इन सब वजहों से टीम का प्रदर्शन खराब हो रहा है.

सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब किंग्स के युवा ओपनर प्रभसिमरन सिंह को लेकर दावा किया गया कि उनका वजन कुछ हफ्तों में 10 किलो तक बढ़ चुका है. अब पूरे मामले में स्टार बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh) ने साइलेंट पलटवार किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से तहलका मचा दिया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर एक तस्वीर शेयर की है, जिसे उन मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब माना जा रहा है, जिनमें दावा किया गया था कि सात दिनों में उनका वजन 10 किलो बढ़ गया है.

पंजाब किंग्स के तूफानी ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने धर्मशाला के 'भागसू नाग' झरने के पास से यह फिट और टोन्ड बॉडी वाली तस्वीर पोस्ट की है. गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने 'चुप रहने' (Shush) वाला इमोजी लगाया, जो बिना कुछ कहे उन तमाम अफवाहों को खारिज करने के लिए काफी था.

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प्रीति जिंटा ने भी तोड़ी चुप्पी

पिछले 48 घंटों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया कि पंजाब किंग्स की लगातार हार की मुख्य वजह खिलाड़ियों की अनुशासनहीनता है. रिपोर्ट्स में कहा गया कि खिलाड़ी रात भर गेमिंग करते हैं और ट्रेनिंग सेशन छोड़ रहे हैं. इन अफवाहों के बीच पंजाब किंग्स की को-ओनर प्रीति जिंटा ने बुधवार सुबह एक कड़ा बयान जारी किया था. उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह 'निराधार' और 'बकवास' बताया. टीम मैनेजमेंट ने साफ किया कि खिलाड़ियों के बीच कोई अनुशासनहीनता नहीं है और टीम अब भी पूरी तरह एकजुट है.

प्रीति जिंटा ने साफ कहा कि आलोचना और गलत जानकारी फैलाने में बड़ा फर्क होता है. खेल को लेकर स्वस्थ चर्चा हमेशा स्वीकार्य है, लेकिन किसी टीम या खिलाड़ी की छवि खराब करने के लिए झूठी बातें फैलाना बिल्कुल गलत है. प्रीति जिंटा ने मीडिया संस्थानों से जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करने की अपील की. उन्होंने साफ कहा कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना किसी भी तरह की अफवाह फैलाना खेल और खिलाड़ियों दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

प्रभसिमरन सिंह ने किया ये वादा

पंजाब किंग्स का अगला मैच 14 मई को धर्मशाला में होना है. इस मुकाबले से पहले प्रभसिमरन ने धर्मशाला से एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'सत श्री अकाल, शेर स्क्वाड. हमने भले ही चार मैच गंवाए हैं, लेकिन हम अब भी टेबल में चौथे नंबर पर हैं. हम क्वालीफाई करेंगे और ट्रॉफी भी उठाएंगे. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है. अगले मैच में मुंबई को हराकर हम वापसी करेंगे. धर्मशाला को लाल रंग में रंग दो.'

कैसा रहा है प्रभसिमरन का प्रदर्शन?

25 साल के प्रभसिमरन सिंह का बल्ला शेर की तरह दहाड़ रहा है. वो इस सीजन में पंजाब के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक 11 मैचों में 382 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शानदार अर्धशतक शामिल हैं. पंजाब किंग्स फिलहाल 11 मैचों में 6 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है. प्लेऑफ की रेस अब काफी रोमांचक हो गई है. उसे बचे हुए 3 में से 2 मैच जीतना बेहद जरूरी हैं.

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