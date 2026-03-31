शुभमन गिल पर फिर भारी पड़ा ये दिग्गज गेंदबाज, 9 मैच में चौथी बार किया शिकार, शर्मनाक है 'प्रिंस' का रिकॉर्ड

Punjab Kings vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. घरेलू मैदान पर खेलते हुए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच और शाम की परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. इस मैच में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला. वह बड़ी खेलने से चूक गए.

शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत सधे हुए अंदाज में की. उन्होंने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए और 27 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली. इस दौरान गिल के बल्ले से 6 चौके निकले, हालांकि वे अपनी इस पारी में एक भी छक्का नहीं लगा पाए. उनका स्ट्राइक रेट 144.44 का रहा. गिल अपनी टीम को एक ठोस आधार देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने उन पर दबाव बनाए रखा और उन्हें लंबी पारी खेलने से रोकने की पूरी कोशिश की.

चहल एक बार फिर गिल के लिए पहेली बने

इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण शुभमन गिल बनाम युजवेंद्र चहल की प्रतिद्वंद्विता थी. टी20 क्रिकेट के आंकड़े गवाह हैं कि चहल ने हमेशा गिल को अपनी फिरकी में फंसाया है. इन दोनों के बीच अब तक हुई 9 पारियों की भिड़ंत में चहल ने गिल को चौथी बार आउट किया है. गिल ने चहल की 57 गेंदों का सामना करते हुए केवल 69 रन बनाए हैं. चहल के खिलाफ उनका औसत मात्र 17.25 का रहा है. गिल का स्ट्राइक रेट भी गिरकर 121.05 रह जाता है.

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बटलर को भी फंसाया

चहल ने सिर्फ शुभमन गिल ही नहीं बल्कि गुजरात के अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर को भी फंसा लिया. टी20 क्रिकेट के इन दो दिग्गजों की भिड़ंत हमेशा से ही रोमांचक रही है. इन दोनों का आमना-सामना अब तक 10 पारियों में हुआ है. इस दौरान बटलर ने चहल की 90 गेंदों का सामना किया और केवल 73 रन ही बना सके. चहल की फिरकी ने इस अंग्रेज बल्लेबाज को 3 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

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गुजरात के बल्लेबाज रन के लिए तरसे

गुजरात के लिए इस पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं रही. टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए. कप्तान गिल ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए. उनके अलावा जोस बटलर ने 38, ग्लेन फिलिप्स ने 25, वॉशिंगटन सुंदर ने 18 और साई सुदर्शन ने 13 रन बनाए. गुजरात के लिए सिर्फ गिल और फिलिप्स ही 140 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बना पाए. पंजाब के लिए विजयकुमार वैशाख ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए.