Advertisement
trendingNow13217146
Hindi Newsक्रिकेटPBKS vs MI: आखिर क्यों नहीं खेल रहे पांड्या और सूर्या? जसप्रीत बुमराह को मिली कप्तानी

PBKS vs MI: आखिर क्यों नहीं खेल रहे पांड्या और सूर्या? जसप्रीत बुमराह को मिली कप्तानी

Jasprit Bumrah MI Captain: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस को तीसरा कप्तान मिला है. हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के बाद अब जसप्रीत बुमराह को कमान दी गई है. पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे इस मुकाबले में बुमराह टॉस के लिए आए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 14, 2026, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉस के लिए आए मुंबई के कप्तान जसप्रीत बुमराह
टॉस के लिए आए मुंबई के कप्तान जसप्रीत बुमराह

Jasprit Bumrah MI Captain: आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने कप्तान बदल दिया है. पंजाब किंग्स के खिलाफ हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव नहीं खेल रहे हैं. इसलिए दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. यह पहला मौका है जब बुमराह मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सूर्या और हार्दिक क्यों नहीं खेल रहे?

दरअसल, मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या और स्टैंड-इन कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच के लिए धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं. हार्दिक पांड्या 2 मई को चेन्नई के खिलाफ मैच के बाद से ही पीठ की समस्या (Back Spasms) से जूझ रहे हैं और मेडिकल टीम ने उन्हें अभी पूरी तरह फिट घोषित नहीं किया है, जबकि सूर्या निजी कारणों के चलते इस मैच का हिस्सा नहीं बन सके.

सूर्या क्यों नहीं खेल रहे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सूर्यकुमार यादव हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं. अपनी पत्नी देविशा शेट्टी और नवजात बच्ची के साथ समय बिताने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने इस मैच से ब्रेक लिया है. चूंकि मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम देने और परिवार के साथ रहने की अनुमति दे दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित को क्यों नहीं दी गई कप्तानी?

पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मुकाबले में मुंबई के पास कप्तानी के विकल्प के लिए चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा भी थे, लेकिन वह इस सीजन ज्यादातर 'इम्पैक्ट प्लेयर' के रूप में खेल रहे हैं. इसलिए टीम मैनेजमेंट ने 156 मैच खेल चुके दिग्गज गेंदबाज बुमराह पर भरोसा जताया है. बुमराह भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं.

मुंबई प्लेऑफ से बाहर

मुंबई इस सीजन खराब प्रदर्शन कर रही है. हार्दिक की कप्तानी में टीम को 11 में से 8 मैचों में हार मिली है. 5 बार की चैंपियन मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. आज वह अपना 12वां मुकाबला खेलने उतरी.

टीम के खराब प्रदर्शन के चलते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर थी कि मुंबई इंडियंस अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेड (Trade) कर सकती है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स में टीम के करीबी सूत्रों ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. फ्रेंचाइजी फिलहाल ऐसी किसी भी चर्चा में शामिल नहीं है. हार्दिक पांड्या आने वाले समय में भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने रहेंगे.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा (कप्तान), रघु शर्मा

इम्पैक्ट सब: रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट सब: विजयकुमार वैश्यक, हरप्रीत बराड़, मिशेल ओवेन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे

ये भी पढ़ें: IPL 2026: इंतहा हो गई इंतजार की....1 मौके को तरस गए ये 5 स्टार खिलाड़ी

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

PBKS vs MIIPL 2026

Trending news

घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
neet paper leak
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
Mamata Banerjee
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
चुनाव से पहले ही टारगेट पर थे सुवेंदु के PA, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
suvendu adhikari
चुनाव से पहले ही टारगेट पर थे सुवेंदु के PA, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
DA hike
₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा
Indian Ship Attacked
होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
Punjab Heatwave
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
Maharashtra
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
Sir
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया