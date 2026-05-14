PBKS vs MI: आखिर क्यों नहीं खेल रहे पांड्या और सूर्या? जसप्रीत बुमराह को मिली कप्तानी

Jasprit Bumrah MI Captain: आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने कप्तान बदल दिया है. पंजाब किंग्स के खिलाफ हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव नहीं खेल रहे हैं. इसलिए दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. यह पहला मौका है जब बुमराह मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सूर्या और हार्दिक क्यों नहीं खेल रहे?

दरअसल, मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या और स्टैंड-इन कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच के लिए धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं. हार्दिक पांड्या 2 मई को चेन्नई के खिलाफ मैच के बाद से ही पीठ की समस्या (Back Spasms) से जूझ रहे हैं और मेडिकल टीम ने उन्हें अभी पूरी तरह फिट घोषित नहीं किया है, जबकि सूर्या निजी कारणों के चलते इस मैच का हिस्सा नहीं बन सके.

सूर्या क्यों नहीं खेल रहे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सूर्यकुमार यादव हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं. अपनी पत्नी देविशा शेट्टी और नवजात बच्ची के साथ समय बिताने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने इस मैच से ब्रेक लिया है. चूंकि मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम देने और परिवार के साथ रहने की अनुमति दे दी है.

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रोहित को क्यों नहीं दी गई कप्तानी?

पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मुकाबले में मुंबई के पास कप्तानी के विकल्प के लिए चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा भी थे, लेकिन वह इस सीजन ज्यादातर 'इम्पैक्ट प्लेयर' के रूप में खेल रहे हैं. इसलिए टीम मैनेजमेंट ने 156 मैच खेल चुके दिग्गज गेंदबाज बुमराह पर भरोसा जताया है. बुमराह भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं.

मुंबई प्लेऑफ से बाहर

मुंबई इस सीजन खराब प्रदर्शन कर रही है. हार्दिक की कप्तानी में टीम को 11 में से 8 मैचों में हार मिली है. 5 बार की चैंपियन मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. आज वह अपना 12वां मुकाबला खेलने उतरी.

टीम के खराब प्रदर्शन के चलते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर थी कि मुंबई इंडियंस अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेड (Trade) कर सकती है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स में टीम के करीबी सूत्रों ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. फ्रेंचाइजी फिलहाल ऐसी किसी भी चर्चा में शामिल नहीं है. हार्दिक पांड्या आने वाले समय में भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने रहेंगे.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा (कप्तान), रघु शर्मा

इम्पैक्ट सब: रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट सब: विजयकुमार वैश्यक, हरप्रीत बराड़, मिशेल ओवेन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे

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