Abhishek Sharma नहीं, तूफान कहिए...शर्मा जी के बेटे ने बना दिया प्रचंड रिकॉर्ड, 20 से कम गेंदों में कर डाला 'अजूबा'

Abhishek Sharma Record: IPL 2026 के 17वें मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला. इस सीजन ये पहली बार था जब अभिषेक उसी रंग में दिखे, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं. अभिषेक ने क्रीज पर आते ही चौके-छक्कों की बारिश कर दी. उनकी तूफानी पारी का आलम ये था कि टीम ने पहले 6 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए बोर्ड पर 105 रन लगा दिए थे. अभिषेक 28 बॉल पर 5 चौके और 8 छक्कों के दम पर 74 रन बनाकर आउट हुए. उनका स्ट्राइक रेट 264.29 का रहा. इस तूफानी पारी के दम पर उन्होंने एक प्रचंड कीर्तिमान अपने नाम करके रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी है.

अभिषेक ने वो कमाल कर दिखाया, जो इस लीग के इतिहास में कोई भी भारतीय बैटर नहीं कर सका था. अभिषेक अब IPL इतिहास में 20 या उससे कम गेंदों पर सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बैटर बन चुके हैं. उन्होंने 5 बार 20 या उससे कम बॉल पर फिफ्टी ठोकी है. इतने ही बार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे निकोलस पूरन ने भी ये कमाल किया है, लेकिन अभिषेक ने उनसे कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है. यही वजह है कि वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं. 'शर्मा जी के बेटे' की इस रफ्तार के सामने निकोलस पूरन और कायरन पोलार्ड जैसे खूंखार हिटर्स पीछे छूट चुके हैं.

(@CricCrazyJohns) April 11, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

20 से कम गेंदों पर सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा: 5 बार निकोलस पूरन: 5 बार कायरन पोलार्ड: 4 बार ट्रैविस हेड: 4 बार जेक फ्रेजर-मैकगर्क: 3 बार

पहले 6 ओवरों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5वें बैटर बने

अभिषेक पहले 6 ओवरों में पंजाब पर कहर बनकर टूटे. उन्होंने 1 से 6 ओवरों के भीतर ही 66 रन कूट डाले. इसके साथ ही वे IPL इतिहास में पावरप्ले के दौरान सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले टॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 5 पर काबिज हो गए हैं. उन्होंने इस मामले में फाफ डुप्लेसिस (64) और यशस्वी जायसवाल (62) जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है. इस लिस्ट में सबसे आगे सुरेश रैना हैं, जिन्होंने 2014 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 25 बॉल पर 87 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

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